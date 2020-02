VfB Stuttgart vs. Erzgebirge Aue heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Die Übertragung der 2. Bundesliga

In der 2. Liga empfängt der VfB Stuttgart Erzgebirge Aue. Hier bekommt Ihr alle Informationen, wo und wie das Duell live im TV und LIVE-STREAM läuft.

Nach dem Pokal-Aus steht für den der Alltag in der 2. an. Der Gegner am Samstag ist . Der Anpfiff der Partie in der Mercedes-Benz Arena erfolgt um 13 Uhr.

Die Stuttgarter rangieren aktuell mit 35 Punkten auf Platz drei der Tabelle der 2. Liga, zwei Punkte hinter dem HSV und drei Zähler hinter dem Spitzenreiter Bielefeld. Der Traum vom direkten Wiederaufstieg lebt also weiter im Ländle.

Aue spielt aktuell eine solide Saison und hat bereits 30 Punkte auf dem Konto, was Rang sechs bedeutet. Zwischen beiden Kontrahenten gab es bislang drei Duelle, zweimal ging der VfB als Sieger vom Platz, einmal stand am Ende ein Remis zu Buche.

Mehr Teams

Ihr seid Fans der , des VfB Stuttgart oder von Erzgebirge Aue und wollt das Spiel live im TV oder im LIVE-STREAM sehen? Dann seid Ihr hier richtig. Denn in diesem Artikel gibt es alle Informationen zur Übertragung des Duells. Außerdem gibt es ab rund einer Stunde vor Anpfiff die Aufstellungen beider Kontrahenten.

VfB Stuttgart vs. Erzgebirge Aue: Das Duell der 2. Bundesliga im Überblick

Die gute Nachricht vorweg: Das Spiel zwischen dem VfB und Aue wird am Samstag live im TV zu sehen sein. Der Pay-TV-Sender Sky ist in der aktuellen Saison im Besitz der exklusiven Übertragungsrechte von LIVE-Spielen der 2. Bundesliga - also auch für das Aufeinandertreffen zwischen dem VfB Stuttgart und Erzgebirge Aue.

Ab 12.30 Uhr, also ab einer halben Stunde vor dem Anpfiff, könnt ihr die Vorberichterstattung zur Partie sehen. Diese läuft - wie ebenfalls später das Spiel - auf den Kanälen Sky Sport Bundesliga 4 und Sky Sport Bundesliga 4 HD. Peter Hardenacke wird den Vorlauf der Partie moderieren und mithilfe von Live-Schalten in das Stadion die Situation vor dem Duell unter die Lupe nehmen. Sobald der Ball in der Stuttgarter Mercedes-Benz Arena rollt, übernimmt Kommentator Florian Schmidt-Sommerfeld am Mikrofon.

Um Zugriff auf das Angebot des Pay-TV-Senders aus Unterföhring bei München zu haben, müsst Ihr Abonnent sein. Wie genau das funktioniert und was das kostet, erfahrt Ihr auf der Homepage von Sky.

Die TV-Übertragung ist nicht die einzige Art und Weise, VfB Stuttgart gegen Erzgebirge Aue live zu sehen. Das Duell wird auch noch im LIVE-STREAM gezeigt. Wie genau das funktioniert, erfahrt Ihr im folgenden Abschnitt dieses Artikels.

Um das Duell zwischen den Schwaben und dem Team aus dem Erzgebirge im LIVE-STREAM zu sehen, gibt es am Samstag genau drei Möglichkeiten: Sky Go, Sky Ticket und die Onefootball-App.

VfB Stuttgart vs. Erzgebirge Aue heute im LIVE-STREAM mit Sky Go oder Sky Ticket sehen

Das Apiel zwischen Stuttgart und Aue wird in voller Länge bei Sky Go im LIVE-STREAM gezeigt . Zudem überträgt auch der Zusatzanbieter Sky Ticket die ganze Begegnung live im Stream.

Mit einer der jüngsten Mannschaften der Saison verpasst der #VfB im #DFBPokal -Achtelfinale bei den Last-Minute-Ausgleich nur knapp und kann dennoch selbstbewusst ins Heimspiel am Samstag gegen Erzgebirge Aue gehen. #B04VfB 🔙🔜 #VfBAUE https://t.co/LM1faDM08w — VfB Stuttgart (@VfB) February 6, 2020

Der große Vorteil ist, dass Ihr mit einem Sky-Abo gleichzeitig auch gleich einen Login für das Streamingportal Sky Go bekommt und dann schließlich entscheiden könnt, wo Ihr Euch VfB vs. Aue anschauen möchtet.

Sky Go kann auf fast allen mobilen Geräten installiert werden. Die App findet Ihr in den entsprechenden Stores zum Download:

Bei Sky Ticket müsst Ihr Euch nicht langfristig binden, sondern könnt monatlich ein neues Abo abschließen. Alle Infos gibt es hier.

VfB Stuttgart gegen Erzgebirge Aue per Onefootball-App im LIVE-STREAM sehen

Eine Alternative, Stuttgart gegen Erzgebirge Aue im LIVE-STREAM zu sehen, bietet die Onefootball-App. Seit dieser Saison hat die Fußballseite eine Kooperation mit Sky und überträgt sämtliche Spiele der 2. Bundesliga im LIVE-STREAM. Die Übertragung ist dabei identisch mit der von Sky.

Jeder LIVE-STREAM kann dabei für einmalig 3,99 Euro erworben werden - ohne Abo und ohne Verpflichtungen. Weitere Informationen hierzu findet Ihr auf der offiziellen Webseite von Onefootball!

VfB Stuttgart vs. Erzgebirge Aue: Die Aufstellungen

VfB Stuttgart: Kobel - Stenzel, Phillips, Karazor, Castro - Mangala, Endo, Didavi, Wamangituka, Gonzalez - Gomez

Unsere Startelf gegen Erzgebirge Aue:



1 Kobel – 3 Endo, 5 Phillips, 8 Castro, 10 Didavi, 14 Wamangituka, 15 Stenzel, 16 Karazor, 22 Gonzalez, 23 Mangala, 27 Gomez#VfB #VfBAUE pic.twitter.com/Zird0kUIKh — VfB Stuttgart (@VfB) February 8, 2020

Erzgebirge Aue: Männel - Mihojevic, Rasmussen, Gonther - Strauß, Riese, Fandrich, Kempe, Hochscheidt - Nazarov, Daferner

VfB Stuttgart vs. Erzgebirge Aue heute im LIVE-TICKER bei Goal

Ihr habt keine Möglichkeit, das Duell zwischen Stuttgart und Aue live im TV oder LIVE-STREAM zu sehen? Dann müsst Ihr trotzdem keine Sekunde der Partie verpassen. Die Lösung ist ein LIVE-TICKER, wie wir ihn zum Beispiel auch hier auf Goal für Euch anbieten.

Im LIVE-TICKER zu Stuttgart gegen Erzgebirge Aue bekommt Ihr ab rund 20 Minuten vor Anpfiff der Partie alle Informationen, die im Vorfeld der Partie wichtig sind. Sobald der Ball rollt, bekommt Ihr hier das komplette Spiel geliefert - also alle relevanten Spielszenen werden ausführlich beschrieben, Ereignisse wie Tore, Wechsel oder Karten bekommt Ihr sogar beinahe in Echtzeit geliefert.

Das komplette LIVE-TICKER-Angebot auf Goal ist für Euch völlig kostenlos.