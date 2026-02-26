Am heutigen Donnerstag (26. Februar) kommt es im Rahmen der Europa League zum Playoff-Rückspiel zwischen dem VfB Stuttgart und Celtic Glasgow. Anstoß in der HMP-Arena in Stuttgart ist um 18.45 Uhr. Das Hinspiel konnte der VfB mit 4:1 gewinnen.

VfB heute live im Free TV: RTL oder NITRO? Wer zeigt / überträgt Stuttgart vs. Celtic Glasgow live im TV und im Live Stream?

Das Rückspiel um den Einzug ins Achtelfinale der Europa League zwischen dem VfB und Celtic wird heute live bei bei Nitro, RTL und RTL+ übertragen.

Um 18.25 Uhr startet die Übertragung aus der MHP Arena mit Experte Lothar Matthäus. Marco Hagemann ist zudem als Kommentator im Einsatz.

Die Übertragung von Nitro und RTL findet im Free-TV statt, während Ihr für RTL+ eine kostenpflichtiges Abo benötigt.

Wer die Partie lieber in der Konferenz verfolgen möchte kann bereits ab 18.10 Uhr einschalten - allerdings nur bei RTL+. Hier kommentieren Robby Hunke und Christian Straßburger die Partie mit dem VfB.

Beim 4:1-Erfolg in Glasgow erzielte Bilal El Khannous einen Doppelpack. Zudem trafen Jamie Leweling und Tiago Tomas. Ermedin Demirovic erzielte zwar das vermeintliche 4:1, der Treffer wurde jedoch aufgrund einer Abseitsstellung zurückgenommen. Dasselbe Schicksal ereilte den Stürmer auch in der Bundesligapartie am Sonntag beim 1. FC Heidenheim. Beim 3:3-Unentschieden wurden ihm gleich zwei Treffer aberkannt. Mit dem guten Ergebnis aus dem Hinspiel dürfte der Einzug ins Achtelfinale nur noch Formsache sein.

News über Celtic

Celtic Glasgow hat auch das Ligaspiel nach dem Hinspiel gegen den VfB Stuttgart im heimischen Celtic Park am vergangenen Wochenende gegen Hibernian Edinburgh mit 1:2 verloren. Ein Weiterkommen in Stuttgart dürfte in der derzeitigen Verfassung der Schotten einem Wunder gleichkommen.

