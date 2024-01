Vertragsauflösung steht bevor: FC Bayern räumt wohl in der Chef-Etage auf

Max Eberl soll kommen - und deshalb wird in der Chef-Etage der Bayern nun wohl ein Posten freigeräumt.

WAS IST PASSIERT? Der FC Bayern München will offenbar laut übereinstimmenden Medienberichten den Vertrag mit Marco Neppe auflösen. Demnach laufen derzeit Gespräche über die Zukunft des Technischen Direktors, der 2014 von Michael Reschke installiert wurde und mit der Zeit immer mehr Verantwortung bekam.

WAS IST DER HINTERGRUND? Somit treiben die Bayern den Umbruch in der eigenen Führungsetage weiter an. Nach der Installation von Christoph Freund als neuem Sportdirektor soll dem Vernehmen nach Ende Februar Max Eberl den Posten des Sportvorstandes übernehmen. Neppe hatte zuletzt nur noch Scouting-Aufgaben übernommen. Jetzt scheinen sich die Parteien auf eine Trennung geeinigt zu haben.