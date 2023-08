"Hat uns verraten": Inter mit Vorwürfen an Romelu Lukaku

Mit seinem Verhalten macht sich Romelu Lukaku keine Freunde - zumindest nicht bei seinem Ex-Klub Inter Mailand.

WAS IST PASSIERT? Die Verantwortlichen von Inter Mailand haben sich schwer enttäuscht vom Verhalten ihres Ex-Stürmers Romelu Lukaku gezeigt. Der Belgier hatte in der vergangenen Saison auf Leihbasis für die Nerazzurri gespielt und war dann wieder zum FC Chelsea zurückgekehrt.

Einen erneuten Wechsel zu Inter schließt Lukaku aktuell aus, stattdessen bot er sich ausgerechnet bei Inters Erzrivalen Juventus an.

WAS WURDE GESAGT? "Lukaku hat uns verraten. Wir sind sehr enttäuscht", sagte Inter-Legende und -Vizepräsident Javier Zanetti der Gazzetta dello Sport. "Angesicht dessen, was Inter für ihn getan hat, haben wir erwartet, dass er sich als Profi und als Mensch anders verhält", ergänzte der Argentinier. "Er hat natürlich das Recht, dorthin zu gehen, wo er will, aber er hätte uns das vorher sagen können", so Zanetti.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty Images

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Lukaku kam 2019 für 74 Millionen Euro von Manchester United zu Inter. Die Nerazzurri verkauften ihn zwei Jahre später für 113 Millionen Euro an den FC Chelsea weiter. Dort wurde er nicht glücklich, sodass ihn Inter für die Saison 2022/23 auslieh.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: In 97 Serie-A-Spielen für die Mailänder kommt Lukaku auf 57 Tore und 18 Vorlagen.