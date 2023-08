"Wir haben schon einen Ersatztorhüter": Juve-Ultras ätzen gegen Romelu Lukaku

Romelu Lukaku wurde angesichts eines möglichen Wechsels vom FC Chelsea zu Juventus von den Ultras der Bianconeri heftig angegangen.

WAS IST PASSIERT? Die Juventus-Fans haben sich erneut gegen eine Verpflichtung von Romelu Lukaku vom FC Chelsea ausgesprochen. Die Ultras der Curva Sud präsentierten vor dem Turiner Allianz Stadium ein Banner, das sich gegen den Belgier, der zuletzt für Juves Erzrivalen Inter auf Leihbasis aufgelaufen war, richtete.

WAS WURDE GESAGT? Auf dem Banner der Juve-Ultras stand: "Lukaku bleibt in Mailand. Wir haben schon einen Ersatztorhüter."

DER TWEET ZUR NEWS:

WAS IST DER HINTERGRUND? Mit dem Wort 'Ersatztorhüter' spielen die Juve-Fans auf das Champions-League-Finale Inters gegen Manchester City aus der vergangenen Saison an. Im Duell, das mit 1:0 an die Engländer ging, hatte Lukaku ein Tor seines Inter-Teamkollegen Federico Di Marco unabsichtlich verhindert, als er dessen Kopfball blockte.

WIE GEHT ES WEITER? Der Belgier kann sich auf weitere Proteste einstellen, falls er tatsächlich nach Turin wechseln sollte. Bereits im vergangenen Monat hatten die Juve-Fans ihre Ablehnung mit einer Protestaktion deutlich gemacht.