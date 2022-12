WM 2022: Wie lange dauert eine Verlängerung im Fußball?

Bei der WM 2022 wird nur noch im K.o.-Modus gespielt. GOAL erklärt Euch, wie lange eine fällige Verlängerung bei den Spielen dauert.

Bei der WM 2022 in Katar geht es so langsam in die alles entscheidende Phase. Die Gruppenspiele sind beendet, ab jetzt wird im weiteren Turnierverlauf im K.o-Modus gespielt.

Das heißt, dass im Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale, dem Spiel um Platz 3 und dem Finale die Entscheidung auf jeden Fall in einem Spiel herbeigeführt wird und es keine Unentschieden mehr gibt. Steht es nach 90 Minuten unentschieden, gibt es eine Verlängerung - ist auch dann noch keine Entscheidung gefallen, geht es ins Elfmeterschießen.

WM 2022: Wie lange dauert eine Verlängerung im Fußball?

Ist in der regulären Spielzeit von 2 x 45 Minuten plus der Nachspielzeit in jeder Halbzeit kein Sieger gefunden, geht es bei der WM 2022 in eine Verlängerung. Auch diese ist in zwei Halbzeiten unterteilt. Die Spielzeit ist jedoch verkürzt. Gespielt werden nur noch 2 x 15 Minuten. In jeder Halbzeit kann natürlich eine Nachspielzeit angeordnet werden.

Vor der Verlängerung gibt es eine fünfminütige Pause, zwischen den beiden Halbzeiten der Verlängerung wird den Spielern dagegen nur eine kurze Trinkpause eingeräumt.

WM 2022 im TV und LIVE STREAM: Welche Sender übertragen die Spiele?

Alle noch folgenden Spiele der WM 2022 werden in Deutschland vom Pay-TV-Sender MagentaTV live und in voller Länge übertragen. Zugriff auf das Angebot erhaltet Ihr mittels Abonnement. Dafür bieten sich Euch verschiedene Möglichkeiten. Einen Überblick findet Ihr auf der Website des Anbieters. Nach der Registrierung könnt Ihr die Partien dann auf Eurem Smart-TV oder in der App sehen.

MagentaTV zeigt einige Spiele exklusiv, dazu gehören das Achtelfinalspiel zwischen England und dem Senegal (Sonntag, 20 Uhr), ein noch zu bestimmendes Viertelfinalspiel und das Spiel um Platz 3.

Alle anderen Spiele werden zudem von den beiden öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF übertragen - im Free-TV und in einem jeweils angebotenen kostenlosen Livestream.

WM 2022: Wann findet das Finale statt?

Der Höhepunkt der WM 2022, das Finale, findet am Sonntag, 18. Dezember, um 16 Uhr deutscher Zeit statt. Gespielt wird im 80.000 Zuschauer fassenden Lusail-Stadium.

WM 2022, wie lange dauert eine Verlängerung? Das Achtelfinale im Überblick