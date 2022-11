Nachspielzeit bei der WM 2022: Warum wird so lange nachgespielt?

Immer wieder kommt es bei der Weltmeisterschaft 2022 in Katar zu langen Nachspielzeiten. Warum ist das so? GOAL liefert die Antworten.

24 Minuten Nachspielzeit gab es insgesamt beim Gruppenspiel der Weltmeisterschaft 2022 in Katar zwischen England und Iran. Auch in anderen Spielen kam es immer wieder zu Nachspielzeiten zwischen sieben und neun Minuten.

Kommt es bald auch in der Bundesliga zu langen Nachspielzeiten und warum lassen die Schiedsrichter bei dieser WM so viel Zeit nachspielen? GOAL hat die Antworten.

WM 2022: Warum wird so lange nachgespielt?

Der Fußball-Weltverband FIFA hat eine neue Linie bezüglich der Nachspielzeit eingeführt. "Es gibt besondere Ansagen", sagt Schiedsrichter-Experte Alexander Feuerherdt vom Podcast Collinas Erben im Gespräch mit GOAL und SPOX: "Collina kündigte an, dass konsequent nachgespielt werde, was an Spielzeit verloren gehe. Das gilt für VAR-Einsätze, lange Torjubel, Verletzungen - er hat das so deutlich betont, dass man ahnen konnte, dass die übliche Nachspielzeit nicht zwei bis drei Minuten betragen wird, sondern Minimum vier."

Pierluigi Collina, Schiedsrichter-Chef der FIFA, hatte die langen Nachspielzeiten vor dem Turnier angekündigt: "Wir werden die Nachspielzeit sehr sorgfältig kalkulieren und versuchen, die Zeit auszugleichen, die durch Zwischenfälle verloren geht." Seiner Meinung nach könne es nicht sein, dass eine Halbzeit nur 42 bis 43 Minuten aktives Spiel habe.

In Katar schauen die Schiedsrichter nicht nur beim Torjubel, bei Auswechslungen, Platzverweisen und strittigen Diskussionen ganz genau auf ihre Stoppuhr, auch die durch Überprüfungen der Videoassistenten und Verletzungsunterbrechungen verlorenen Minuten werden konsequent nachgeholt. "Ziel ist, den Zuschauern das größtmögliche Spektakel zu bieten", sagte Collina.

WM 2022: Welches ist das späteste WM-Tor der Geschichte?

Mehdi Taremi verwandelte den Elfmeter für den Iran zum 2:6 gegen England erst nach 102:30 Minuten. Seit der detaillierten Datenerfassung 1966 war dies das späteste WM-Tor in einem Spiel ohne Verlängerung. Davy Klaassen traf für die Niederlande gegen den Senegal nach 98 Minuten und 17 Sekunden - Nummer zwei dieser Liste.

Und: Die vier Halbzeiten mit den längsten Nachspielzeiten bei einer WM fanden alle am Montag statt.

WM 2022: Kommt es bald auch in der Bundesliga zu langen Nachspielzeiten?

"Große Turniere waren schon immer ein Probierfeld für gewisse Neuerungen. Dieser Trend wird sicher auch in der Bundesliga ankommen", sagte Knut Kircher,früherer Bundesliga- und FIFA-Schiedsrichter,der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten.

Der 53-Jährige würde verlängerte Nachspielzeiten in der Bundesliga begrüßen: "Die Spieldauer war schon immer ein Gegenstand von Debatten. Längere Nachspielzeiten sind im Zweifel der richtige Ansatz, um Diskussionen zu minimieren." Dabei gelte eine Einschränkung: Wenn das Spiel längst entschieden sei, sollten die Unparteiischen das Spiel nicht aus reinen Formalitätsgründen in die Länge ziehen.