Felix Magath versteht den Umgang von Thomas Tuchel mit Joshua Kimmich nicht. Der frühere FCB-Coach findet deutliche Worte.

WAS IST PASSIERT? Felix Magath hat die jüngsten Vorkommnisse um Joshua Kimmich beim FC Bayern kritisch bewertet.

WAS WURDE GESAGT? "Die Personalie Kimmich, das ist natürlich verheerend gelaufen", sagte der 70-Jährige in Bezug auf die Sechser-Debatte beim FCB der Bild: "Er war ein Leistungsträger und er war einer der Chefs beim FC Bayern. Und jetzt hat man, im Grunde ohne Not, Kimmich intern noch geschwächt."

WAS IST DER HINTERGRUND? Trainer Thomas Tuchel hatte sich mehrfach einen defensiven zentralen Mittelfeldspieler gewünscht. Laut Magath hätte Tuchel diese Diskussion besser nicht öffentlich führen sollen.

"Das schwächt natürlich den Spieler. Das ist auch nur ein Mensch. Und wenn dann auch noch so eine Phase in der deutschen Nationalmannschaft dazukommt, wo ja gar nichts läuft, dann kann auch ein Führungsspieler halt nur schwer was ausrichten", so der Aschaffenburger. Kimmich stehe nun "sehr stark als Verlierer" da.

WAS WURDE NOCH GESAGT? Zu Kimmichs angeblich abgesprochener Auswechslung gegen Leverkusen meinte Magath: "Da reibe ich mir verwundert die Augen. Ich wundere mich, dass irgendwer aus dem medizinischen Stab diese Aussagen trifft." Vielmehr müsse der Spieler entscheiden, wie lange er spielen kann: "Gib mir ein Zeichen, wenn du raus musst, dann nehme ich dich vom Feld."