Der frühere Bayern-Spieler und jetzige TV-Experte Dietmar Hamann hat sich über den Umgang des FCB mit Joshua Kimmich echauffiert.

WAS IST PASSIERT? Beim 2:2 des FC Bayern gegen Bayer Leverkusen am Freitag hat Thomas Tuchel Mittelfeldmann Joshua Kimmich nach einer Stunde vom Platz genommen - was beim 28-Jährigen für Verwunderung gesorgt hatte.

WAS WURDE GESAGT? Tuchel hatte den Wechsel im Anschluss mit Verletzungsproblemen begründet. "Joshua hat eine Entzündung an der Sehne. Nach der Rückkehr aus der Nationalmannschaft sah es zunächst so aus, als könnte er gar nicht spielen. Die zwei Tage danach hat er aber große Fortschritte gemacht, weshalb es dann doch klappte. Wir haben uns dann morgens den medizinischen Vorgaben entsprechend auf 60 Minuten festgelegt", betonte er.

Hamann sah diese Erklärung kritisch. "Was ist denn das für eine Kommunikation?! Die haben fünf Physiotherapeuten, fünf Trainer. Und die sind nicht in der Lage, ihrem Kapitän zu sagen, dass nach 60 Minuten Schluss ist?", ärgerte sich der 50-Jährige bei Sky am Samstagnachmittag.

Er forderte von den Bayern klare Kante im Fall Kimmich: "Entweder du setzt auf ihn oder du verkaufst ihn. Aber was die Bayern im Moment mit dem Kimmich machen, ist nicht okay - Trainer inklusive."

WIE GEHT ES WEITER? Kimmichs Vertrag läuft noch bis 2025. Für ihn und seine Mannschaft erfolgt am Mittwoch der erste Spieltag der Champions League gegen Manchester United.

