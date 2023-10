Verbandswechsel! Star von Real Madrid will nicht mehr für Spanien auflaufen

Mit Spanien wurde Brahim Diaz einst U17-Europameister und wurde A-Nationalspieler. Künftig will er für Marokko auflaufen.

WAS IST PASSIERT? Mittelfeldspieler Brahim Diaz von Real Madrid hat sich entschieden, künftig für die Nationalmannschaft Marokkos zu spielen. Das berichtet die Marca unter Berufung aus Quellen im Verband des WM-Vierten. Lediglich "kleine administrative Details" seien noch zu klären, ehe der Verbandswechsel des 24-Jährigen vollzogen werde.

WAS IST DER HINTERGRUND? Diaz ist zwar in Malaga geboren, hat allerdings marokkanische Wurzeln. 2021 absolvierte er ein A-Länderspiel für Spanien gegen Litauen. In jenem Freundschaftsspiel, bei dem die Iberer interimsmäßig vom heutigen Nationaltrainer Luis de la Fuente betreut wurden, erzielte der damals 21 Jahre alte Offensivspieler auch einen Treffer.

Anschließend wurde Diaz allerdings nicht mehr für Spaniens Auswahl berufen und damit erfüllt er die Kriterien, einen Verbandswechsel noch vorzunehmen.

WIE GEHT ES WEITER? Für Diaz' Klub Real Madrid ist die sich abzeichnende Entwicklung keine gute Nachricht. Es steht zu erwarten, dass der Edeltechniker für Marokkos Kader für den Afrika Cup 2024 an der Elfenbeinküste nominiert wird. Dieser findet vom 13. Januar bis zum 11. Februar statt. Damit stände Diaz Blancos-Trainer Carlo Ancelotti in einer Saisonphase, in der viele Spiele zu absolvieren sind, nicht zur Verfügung.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Diaz stammt aus der Jugend des FC Malaga und galt in Spanien früh als großes Talent. Er durchlief diverse U-Auswahlmannschaften und führte die U17 2016 mit drei Toren zum EM-Titel.

Von 2014 bis 2019 spielte er in der Nachwuchsakademie von Manchester City, ehe Real Madrid ihn für 19 Millionen Euro Ablöse verpflichtete. Bis zu diesem Sommer war er drei Jahre lang auf Leihbasis für Milan aktiv und schaffte dort seinen Durchbruch als Profi. Bei Real steht er noch bis 2027 unter Vertrag.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Real Madrid

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: In dieser Saison absolvierte Díaz acht Partien für den LaLiga-Spitzenreiter, davon allerdings keine über die vollen 90 Minuten. Er erzielte dabei einen Treffer.