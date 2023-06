Real Madrid holt Brahim Diaz aus Mailand zurück

Real Madrid bastelt weiter an einem neuen Kader. Jetzt holen die Königlichen Brahim Diaz vom AC Mailand zurück.

WAS IST PASSIERT? Der spanische Rekordmeister Real Madrid arbeitet weiter am Mittelfeld der Zukunft. Die Verpflichtung von Jude Bellingham steht unmittelbar bevor, für den offensiveren Part planen die Königlichen mit Brahim Diaz. Der 23-Jährige, der seit 2020 an den AC Mailand ausgeliehen war, kehrt nach Madrid zurück. Das gab Real am Samstag bekannt.

WAS IST DER HINTERGRUND? Offiziell ist er der zweite Neuzugang nach Linksverteidiger Fran Garcia, der aus dem eigenen Nachwuchs stammt und zuletzt Erfahrung bei Rayo Vallecano sammelte. Bei Bellingham steht noch der Medizincheck aus, mit Borussia Dortmund hat Real jedoch schon eine grundsätzliche Einigung über den Transfer erzielt. Mehr als 100 Millionen Euro zahlt Madrid für den Engländer.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Diaz, der ein Länderspiel für Spanien absolviert hat und 2019 von Manchester City zu Real gewechselt war, verlängerte seinen Vertrag beim Vizemeister bis 2027. Mit Milan wurde er 2022 italienischer Meister und erreichte in dieser Saison das Halbfinale der Champions League.

BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty Images

WIE GEHT ES WEITER? Angeblich ist Real auch am deutschen Nationalspieler Kai Havertz vom FC Chelsea interessiert. Der Klub stellt sich nach den Abgängen von Karim Benzema, Marco Asensio, Eden Hazard und Mariano Diaz neu auf.