Zwangsabstieg statt Aufstieg: US Palermo muss in die Serie C

Palermo spielte in dieser Saison um den Wiederaufstieg in die Serie A mit. Das Team muss am Ende der Saison aber trotzdem in die Serie C absteigen.

Der italienische Zweitligist US Palermo ist am Montag in die Serie C zurückgestuft worden und muss in der nächsten Saison drittklassig spielen. Dies entschied das Sportgericht des italienischen Fußball-Verbands FIGC am Montag.

Die Sizilianer, die von 2004 bis 2017 mit einem Jahr Unterbrechung Erstligist waren, hatten als Tabellendritter der am Samstag beendeten Saison noch alle Chancen auf die Rückkehr in die und hätten in den Playoffs antreten sollen.

US Palermo: Abstieg wegen administrativer Vergehen

Dem Klub werden diverse administrative Vergehen, darunter Bilanzfälschungen in den Spielzeiten 2014 bis 2017, unter dem langjährigen Klubpräsidenten Maurizio Zamparini vorgeworfen.

Zamparini, der in seiner 15-jährigen Amtszeit fast 40 Trainer gefeuert hat, war 2017 von seinem Amt zurückgetreten.