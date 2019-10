US Lecce vs. Juventus Turin live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung der Serie A

Juventus Turin muss in der Serie A bei US Lecce antreten. Hier erfahrt Ihr, wie das Duell live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Der 9. Spieltag in der steht an und muss bei US Lecce, einem Aufsteiger, ran. Anpfiff der Partie ist am Samstag um 15 Uhr. Und hier erfahrt Ihr, wie Ihr live dabei sein könnt.

Die Alte Dame führt die Tabelle ungeschlagen und mit fast perfekter Punkteausbeute an - ein Ausrutscher gegen den Aufsteiger könnte aber bereits bedeuten, dass der Meister den ersten Platz verliert. Mit sitzt ein Verfolger sehr dicht im Nacken.

Ihr wollt wissen, wie das Duell zwischen Lecce und Juventus übertragen wird - ob im TV oder LIVE-STREAM? In diesem Artikel bekommt Ihr alle Informationen dazu. Außerdem findet Ihr ab rund eine Stunde vor Anpfiff die Aufstellungen beider Teams weiter unten. Wer wissen will, wo heute sonst noch Fußballspiele live übertragen werden, bekommt in einem separaten Artikel auf unserer Seite alle Informationen.

SPIEL US Lecce - Juventus Turin DATUM | UHRZEIT Samstag, 26. Oktober 2019 | Anpfiff: 15.00 Uhr STADION Stadio Via del Mare LIVE-TICKER Goal LIVE-STREAM DAZN

US Lecce gegen Juventus Turin: Wird das Spiel live im TV übertragen?

Im klassischen TV bleibt hierzulande der Bildschirm schwarz, wenn man das Duell zwischen Lecce und Juventus anschauen will. Der Grund für die fehlende Übertragung ist ein einfacher: Keiner der etablierten Fernsehsender besitzt die Übertragungsrechte für die Serie A, also auch nicht für die Spiele von Juventus.

Die Übertragungsrechte liegen bei DAZN. Der Streamingdienst überträgt jedes Spiel aus der höchsten italienischen Liga live - aber nicht im TV, sondern im Stream. Wie genau das funktioniert, erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt.

Dennoch gibt es natürlich die Möglichkeit, Lecce gegen Juventus auf dem großen Fernseher zu schauen - DAZN kann dank diverser Apps auf Smart-TV's geschaut werden. Auch über Produkte wie dem Amazon Fire Stick oder der Playstation 4 ist eine entsprechende App für DAZN verfügbar. Diese können jeweils kostenlos im entsprechenden App-Store heruntergeladen werden. So wird die Serie A auch auf dem TV-Bildschirm zum Genuss.

US Lecce gegen Juventus Turin im LIVE-STREAM sehen - so funktioniert's

Den LIVE-STREAM zu US Lecce vs. Juventus gibt's natürlich bei DAZN. Der Streaminganbieter zeigt in und Österreich alle Spiele der Serie A live im STREAM.

Die Übertragung der Partie beginnt wenige Minuten vor dem Anpfiff, der um am Samstag um 15 Uhr erfolgen wird. Als Kommentator ist Marco Hagemann im Einsatz, als Experte steht ihm Ex-Profi Benny Lauth zur Seite.

DAZN könnt Ihr auf mehrere Arten und Weisen empfangen. Ob klassisch über einen Browser an PC oder Laptop, diverse Apps für Android- oder Apple Geräte - der Streamingdienst hat ein großes Portfolio an Apps vorzuweisen.

Und das Beste? Der erste Monat DAZN kostet Euch nicht einen Cent - der kostenlose Probemonat macht's möglich. Um Euch von dem Angebot des Streaminganbieters überzeugen zu können, könnte Ihr also 30 Tage lang ausgiebig kostenlos testen. Danach kostet eine Mitgliedschaft bei DAZN im Monat 11,99 Euro. Entscheidet man sich für ein Jahresabo (Kostenpunkt: ca. 120 Euro), kommt man auf den Monat runtergerechnet sogar bei rund 10 Euro raus. Bezahlt werden kann DAZN auf ganz viele unterschiedliche Arten und Weisen.

Neben der Serie A, der , der seht Ihr dort auch die sowie weitere europäische Top-Ligen wie oder die . Außerdem findet Ihr bei DAZN die Highlights aller Spiele der Bundesliga und bereits 40 Minuten nach Abpfiff. Neben Fußball bietet der Sender ein vielfältiges Angebot an anderen Sportarten an. So werden dort unter anderem auch Football-, Basketball-, Baseball-, Eishockey-, Tennis- und Handballspiele gezeigt. Auch Darts und Boxen sind Teil des Programms.

US Lecce vs. Juventus Turin: Die Aufstellungen beider Kontrahenten

Wie bereits oben erwähnt, findet Ihr hier die Startformationen für das Duell. Die geschieht, sobald Lecce und Juventus diese bekanntgegeben haben, also rund eine Stunde vor dem Anpfiff.