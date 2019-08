United-Coach Ole Gunnar Solskjaer: Gespräche mit "einigen Klubs" wegen Alexis Sanchez

Alexis Sanchez ist bei Manchester United nur die zweite Wahl. Die Zukunft des Chilenen ist weiter ungewiss, ein Wechsel nicht unwahrscheinlich.

Trainer Ole Gunnar Solskjaer von hat verraten, dass ein Abschied von Alexis Sanchez weiterhin möglich ist.

"Es gibt immer noch Gespräche mit einigen Klubs, aber er arbeitet derzeit hart und wir werden sehen, was im September passiert. Er ist ein Vollprofi und bemüht sich jeden Tag. Er will ein Teil dieses Vereins sein", sagte der Solskjaer auf der Pressekonferenz vor dem Premier-League-Duell mit am Samstagnachmittag (16 Uhr im LIVE-TICKER).

Alexis Sanchez angeblich ein Kandidat bei

Zuletzt war der Offensivspieler mit Inter Mailand in Verbindung gebracht worden, wohin es in diesem Sommertransferfenster auch Romelu Lukaku gezogen hatte.

Solskjaer gab gleichzeitig zu verstehen, dass Sanchez vielleicht doch noch ein wichtiger Spieler werden könnte. "Wir haben nicht so viele Angreifer, also kann es durchaus sein, dass Alexis mehr Spiele macht, als man denkt", so der 46-Jährige.

Lukaku: Sanchez einer der Sündenböcke von ManUnited

Zuletzt hatte Sanchez' Ex-Kollege Lukaku den Verein dafür kritisiert, immer einen Sündenbock zu brauchen. Dabei fiel auch der Name des Chilenen, der laut dem Belgier immer wieder in Kritik gerät.

Sanchez war im Januar des Jahres 2018 vom ins Old Trafford gewechselt, wo er nie glücklich wurde. In 45 Pflichtspielen für die Red Devils gelangen dem chilenischen Nationalspieler nur fünf Treffer.