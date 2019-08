Romelu Lukaku tritt gegen Ex-Klub Manchester United nach: "Immer der Sündenbock"

Romelu Lukaku wechselte nach langwierigen Wechselspekulationen von Manchester United zu Inter Mailand. Nun tritt er gegen die Red Devils nach.

Romelu Lukaku, seit zwei Wochen Spieler von , hat heftige Kritik an seinem Ex-Klub geübt. "Bei United muss immer ein Sündenbock gefunden werden"; sagte der Angreifer im LightHarted Podcast von Josh Hart, der bereits vor dem Transfer aufgezeichnet wurde.

Neben Lukaku seien insbesondere zwei andere Spieler stets die Schuldigen gewesen: "Es waren immer Pogba, Alexis Sanchez oder ich. Jedes Mal einer von uns dreien", erklärte der Belgier, der sich deshalb trotz Vertragslaufzeit bis 2022 keine Zukunft in Manchester vorstellen konnte.

So trainierte Lukaku kurz vor seinem Wechsel bei der U18 vom mit und tauchte auch nicht beim Trainingsauftakt der Red Devils auf. "Natürlich wollte ich um meinen Platz kämpfen, aber ich wollte auch an einem Ort sein, wo die Leute mich haben wollen. Niemand hat mir gesagt, wie die Situation ist."

Romelu Lukaku wechselte für 65 Millionen Euro zu Inter

Für eine Ablösesummer in Höhe von 65 Millionen Euro schloss sich Lukaku schließlich den Nerazzurri an und unterschrieb einen Vierjahresvertrag. Vor zwei Jahren zahlten die Red Devils noch 84,7 Millionen an den . "Ich glaube nicht, dass ich der Einzige war, der schlecht gespielt hat, aber viele Leute waren der Meinung, dass ich kein Teil dieser Mannschaft sein soll."

Lukaku stand in der vergangenen Saison in 45 Spielen für United auf dem Feld und erzielte 15 Tore. In der Spielzeit 2017/18 waren es noch 27 Treffer. Die Red Devils, die unter Trainer Ole Gunnar Solskjaer anfangs einen Aufschwung erlebten, verpassten mit Platz sechs in der Premier League die Qualifikation für die . Nur eine der letzten fünf Ligapartien endete mit einem Sieg.