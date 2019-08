Manchester United: Romelu Lukaku wechselt zu Inter Mailand

Angreifer Romelu Lukaku verlässt den englischen Rekordmeister und wechselt zu zu . Der italienische Erstligist verkündete den Transfer mit einem Video bei Twitter. Darin posiert Lukaku im Mailänder Trikot und sagt: "Inter - nicht für jedermann. Darum bin ich hier."

Der belgische Nationalstürmer unterschrieb einen bis 2024 datierten Vertrag. Er kostet nach Informationen von Goal und SPOX 80 Millionen Euro Ablöse. Damit ist er der teuerste Inter-Transfer aller Zeiten.

"Ich wollte nur zu Inter", sagte Lukaku, der in den vergangenen Wochen auch mit dem Erzrivalen Juventus Turin verhandelt hatte, in einem ersten Statement auf der Webseite seines neuen Arbeitgebers.

Inters neuer Trainer Antonio Conte bekommt damit im dritten Anlauf seinen persönlichen Wunschspieler für den Angriff. Conte wollte den 26-Jährigen bereits als Coach von Juventus und Chelsea verpflichten, der Transfer aber platzte jeweils.

🇮🇹 @RomeluLukaku9 departs for Italy with our thanks and best wishes for the future.