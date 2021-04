Union Berlin vs. Hertha BSC heute live: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, LIVE-TICKER - die Übertragung der Bundesliga

Am 27. Bundesliga-Spieltag kommt es heute zum Duell Union Berlin gegen Hertha BSC. Goal liefert Euch alle Infos zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM.

Berliner Stadt-Derby in der Bundesliga! Union Berlin empfängt am heutigen Sonntag, 4. April, Hertha BSC. Das Spiel des 27. Spieltags wird um 18 Uhr im Stadion an der Alten Försterei angepfiffen.

Union Berlin gegen Hertha BSC - in der Bundeshauptstadt steigt heute das Spiel des Jahres! In einem Lokalderby steckt immer viel Brisanz, die momentane Tabellensituation in der Bundesliga verstärkt dies für das heutige Duell zusätzlich.

Union Berlin macht sich als Siebter noch berechtigte Hoffnungen auf einem Platz im internationalen Wettbewerb in der kommenden Saison. Union hat lediglich zwei Punkte Rückstand auf Bayer Leverkusen (Rang sechs). Vor der Länderspielpause kassierte Union eine 2:5-Pleite bei Eintracht Frankfurt. Wie hat Union diesen Rückschlag in der gut zweiwöchigen Pause verarbeitet?

Um Hertha BSC in der Tabelle zu finden, muss man weiter nach unten schauen. Als 14. liegt die Hertha nur zwei Punkte vor dem Relegationsplatz (derzeit 1. FC Köln) beziehungsweise drei Punkte vor Platz 17 (Arminia Bielefeld). Soll das heutige Spiel nicht das letzte Berliner Derby für längere Zeit gewesen sein, sollte Hertha BSC am besten dreifach punkten.

Dies tat die Hertha übrigens beim 3:1-Sieg in der Hinrunde.

Union Berlin gegen Hertha BSC: Goal liefert Euch alle Infos zur Übertragung der Bundesliga im TV und im LIVE-STREAM. Außerdem findet Ihr hier circa eine Stunde vor Anpfiff die Aufstellungen zur Partie.

Union Berlin vs. Hertha BSC: Alle Infos zum Spiel im Überblick

Begegnung Union Berlin vs. Hertha BSC Wettbewerb Bundesliga, 27. Spieltag Ort Stadion an der Alten Försterei, Berlin Anstoß Sonntag, 4. April, 18 Uhr

Union Berlin vs. Hertha BSC: Die Bundesliga heute live im TV verfolgen

In der Saison 2020/21 liegen die Live-Übertragungsrechte für die Begegnungen der Bundesliga bei Sky, DAZN und dem ZDF.

Das heutige Sonntagabendspiel zwischen Union Berlin und Hertha BSC könnt Ihr gemäß den Vereinbarungen live und exklusiv beim Pay-TV-Sender Sky verfolgen. Eine Übertragung im Free-TV wird es dementsprechend nicht geben.

Die Vorberichterstattung zum Derby beginnt um17.30 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD). Das Spiel wird von Michael Born kommentiert.

Um Sky empfangen zu können, müsst Ihr ein Abo abschließen. Infos zu den aktuellen Tarifen gibt es HIER!

Union Berlin vs. Hertha BSC: Das Spiel im LIVE-STREAM verfolgen

Ihr wollt das Spiel zwischen Union Berlin und Hertha BSC lieber im LIVE-STREAM verfolgen? Kein Problem, der Bezahlsender bietet dazu zwei unterschiedliche Varianten an: Sky Go und Sky Ticket.

Union Berlin vs. Hertha BSC im LIVE-STREAM auf Sky Go sehen - so funktioniert's

Wenn Ihr im Besitz eines Sportpakets seid, ist Sky Go bereits im Preis mit enthalten. Nachdem Ihr die App heruntergeladen und Euch mit den Sky-Zugangsdaten angemeldet habt, steht sie Euch auch schon zur Verfügung.

Hier erfahrt Ihr, wie ihr Sky Go für iOS, Android oder den Desktop installiert.

Wenn Ihr keinen langfristigen Sky-Vertag abschließen wollt, empfehlen wir Euch das Sky Ticket. Dieses kann jederzeit ab 9,99 Euro pro Monat gebucht werden und ist zudem jederzeit wieder kündbar.

Hier findet Ihr alle Infos zu Sky Ticket und den verschiedenen Paketen.

Union Berlin vs. Hertha BSC heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Rund eine Stunde vor Spielbeginn, heute also gegen 17 Uhr, müssen die Stadtrivalen heute ihre Aufstellung offiziell bekannt geben. An dieser Stelle erfahrt Ihr dann die beiden Startformationen.

Union Berlin vs. Hertha BSC heute live: Die Highlights auf DAZN

Der Streamingdienst DAZN zeigt rund 40 Minuten nach dem jeweiligen Spielende alle Höhepunkte der Spiele aus der Bundesliga und der 2. Bundesliga - heute also auch von der Partie zwischen Union Berlin und Hertha BSC.

DAZN zeigt zudem ausgewählte Spiele der Bundesliga live. Doch das ist noch längst nicht alles! Auch die Champions League, die Europa League und viele europäische Topligen und Pokalwettbewerbe hat der Streamingdienst in seinem Angebot.

Das Abo ist im ersten Monat kostenlos. Danach kostet es entweder monatlich 11,99 Euro oder im Jahresabo einmalig 119,99 Euro.

Hier geht's zum Gratismonat!

Union Berlin vs. Hertha BSC heute im LIVE-TICKER: Goal macht's möglich

Wenn Ihr das Spiel zwischen Union Berlin und Hertha BSC heute nicht live im TV oder im LIVE-STREAM sehen könnt, empfehlen wir Euch den LIVE-TICKER von Goal. Hier werdet Ihr umfangreich und zeitnah über alles rund ums Derby informiert.

Hier geht's zum LIVE-TICKER Union Berlin vs. Hertha BSC

Union Berlin vs. Hertha BSC: Die Übertragungen im Überblick