Hertha BSC vs. Union Berlin live: Das Derby im LIVE-TICKER - 2:1

Am Freitagabend kommt es zum Hauptstadt-Derby in der Bundesliga - Hertha BSC vs. Union Berlin. Hier gibt's die Partie im LIVE-TICKER.

Bühne frei für die inoffizielle Stadtmeisterschaft in der Hauptstadt! Am Freitagabend kommt es zum Berlin-Derby zwischen und . Anpfiff der Partie aus dem Berliner Olympiastadion ist heute um 20.30 Uhr . Hier gibt könnt Ihr das ganze Spiel live verfolgen.

Hertha BSC vs. Union Berlin | Anpfiff: 20.30 Uhr Tore: 0:1 Awoniyi (20'), 1:1 Pekarik (51.), 2:1 Piatek (74') Aufstellung Hertha Schwolow - Pekarik, Boyata, Torunarigha, Plattenhardt - Stark, Guendouzi - Darida (46' Piatek), Tousart (46' Dilrosun), Cunha - Lukebakio Aufstellung Union Luthe - Lenz, Knoche, Friedrich, Trimmel - Andrich, Prömel - Ingvartsen, Ryerson - Kruse, Awoniyi (54' Griesbeck) Gelbe Karten Trimmel (35'), Ryerson (52'), Lenz (63') Rote Karten Andrich (23')

TOOOR! Hertha BSC vs. Union Berlin 2:1 | Torschütze: Piantek

74. | Toooooor! HERTHA BSC - 1. FC Union Berlin 2:1. Krzysztof Piatek

71. | Zeit bringt diese Ecken den Eisernen - mehr aber auch nicht. Die Standardsituation verpufft völlig ohne Ertrag.



70. | Nach einem Ballverlust von Dodi Lukebakio gegen Christopher Lenz schaffen sich die Unioner Entlastung. Die Gäste gelangen bis in den Sechzehner und erarbeiten sich dort ihren ersten Eckstoß überhaupt an diesem Abend.

69. | Immerhin schaffen es die Männer von Bruno Labbadia in den gegnerischen Strafraum. Der Winkel stellt sich für Krzysztof Piatek nicht ideal dar. Der Pole haut dennoch drauf - und verzieht den Rechtsschuss mehr als deutlich.

66. | Inzwischen hat Hertha natürlich wieder optisch mehr vom Spiel. Die Hausherren wissen mit dem Ball allerdings nichts anzufangen. Union verschiebt glänzend, verdichtet die Räume. Da bietet sich einfach keine Lücke - vor allem nicht bei dem behäbigen Tempo, welches die Alte Dame anschlägt.

Hertha BSC vs. Union Berlin im LIVE-TICKER: Gelbe Karte für Union (Lenz)

63. | Christopher Lenz geht an der Seitenlinie in den Zweikampf mit Petar Pekarik, setzt den Arm zu sehr ein. Das bringt Lenz die zweite Gebe Karte der laufenden Spielzeit ein.

60. | Und so verflacht die Partie. Das kommt einzig den Eisernen gelegen. Die Männer von Urs Fischer stehen jetzt wieder gläzend, haben gegen die zaghaften Versuche der Hertha aber auch nichts auszustehen.

57. | Ein direktes Nachsetzen der Herthaner bleibt aus. Nach dem Ausgleich fahren die Hausherren ihre Bemühungen wieder zurück. Warum eigentlich? So kommt Union trotz Unterzahl wieder mehr zur Geltung.

55. | Dann treten die Gäste mal wieder offensiv in Erscheinung. Und sofort wird es turbulent und unübersichtlich im Sechzehner. Letztlich schießt Marvin Friedrich aus halblinker Position. Den zweimal abgefälschten Ball klärt dann Dedryck Boyata.

Hertha BSC vs. Union Berlin im LIVE-TICKER: Wechsel

54. | Dann tauscht Urs Fischer erstmals. Für Taiwo Awoniyi betritt Sebastian Griesbeck den Rasen.

Hertha BSC vs. Union Berlin im LIVE-TICKER: Gelbe Karte für Union (Ryerson)

52. | Wegen eines Fouls an Dodi Lukebakio kassiert Julian Ryerson seine erste Gelbe Karte dieser Saison.

TOOOR! Hertha BSC vs. Union Berlin 1:1 | Torschütze: Pekarik

51. | Toooooor! HERTHA BSC - 1. FC Union Berlin 1:1. Über halblinks strebt Matheus Cunha dem Sechzehner entgegen, zieht aus der zweiten Reihe mit dem rechten Fuß ab. Den sicherlich unsauber aufspringenden Ball pariert Andreas Luthe nicht gut genug, wehrt diesen mehr oder weniger nach vorn ab. Halbrechts in der Box steht Petar Pekarik völlig frei und setzt seinen Rechtsschuss ins lange Eck. Für den Slowaken ist das der zweite Saisontreffer.



49. | Noch setzt sich die Gedudlsprobe fort. Hertha muss mehr investieren, um Torgefährlichkeit zu kreieren.

47. | Sofort übernehmen die Herthaner wieder das Kommando. Man möchte keine Zeit verlieren, um gegen den Rückstand anzugehen.

Hertha BSC vs. Union Berlin im LIVE-TICKER: Anpfiff zur 2. Halbzeit

46. | Das Runde rollt wieder über das Grüne

46. | Bruno Labbadia wechselt zur Pause doppelt. Vladimir Darida bleibt in der Kabine. Dafür spielt ab sofort Krzysztof Piatek.

Halbzeit | Im Berliner Derby liegt Hertha BSC zur Pause gegen den 1. FC Union mit 0:1 zurück. Der zweite von drei statistisch erfassten Torschüssen brachte den Eisernen den Erfolg. Vollkommen unverdient war das zu diesem Zeitpunkt nicht. Die Köpenicker hatten da bereits eine ganz gute Phase hinter sich. Insgesamt aber verzeichnete die Alte Dame die größeren Spielanteile. Zudem nahm Mitte der ersten Hälfte die berechtigte Rote Karte gegen Robert Andrich massiv Einfluss auf die Begegnung. Fortan spielte nur noch die Hertha. Allerdings ließen die taktisch sehr disziplinierten Unioner lange Zeit gar nichts zu. Erst kurz vor der Pause ergaben sich ansatzweise verheißungsvolle Torraumszenen für die Hausherren. Daran müssen die Jungs von Bruno Labbadia anknüpfen.

Hertha BSC vs. Union Berlin im LIVE-TICKER: Halbzeit - 0:1

45.+4. | Dann bittet Dr. Felix Brych die Akteure zur Pause in die Kabinen.

45.+1. | Soeben ist die reguläre Spielzeit des ersten Durchgangs abgelaufen. Drei Minuten soll es noch obendrauf geben.

45. | Dann agiert die Hertha nochmals zwingend. Links im Sechzehner haut Vladimir Darida gegen den Ball. Dieser wird mehrfach abgefälscht und landet im Torraum auf dem rechten Fuß von Dodi Lukebakio. Dessen Überraschung sorgt dafür, dass kein Schuss zustandekommt. Das weiß Julian Ryerson zu verhindern.

43. | In der Tat bekommt Union jetzt einen Angriff zu Ende gespielt. Taiwo Awoniyi bedient Max Kruse, der links in der Box den Abschluss sucht. Der Linksschuss verfehlt die Kiste deutlich.

42. | Nach langer Zeit verschaffen sich die Gäste nun mal wieder Entlastung, lassen selbst offensives Bemühen erkennen.

40. | Dann tritt Matheus Cunha eine Ecke von der linken Seite. In der Mitte steigt Dodi Lukebakio recht unbedrängt zum Kopfball hoch, bringt diesen aus etwa sieben Metern aufs Tor. Andreas Luthe ist aufmerksam und hält die Kugel sicher.

38. | Hertha arbeitet sich am hervorragend stehenden Gegner ab. Zwar hält sich die Alte Dame inzwischen dauerhaft in der gegnerischen Hälfte auf, doch im Sechzehner kommen die Hausherren kaum zum Zug. Entsprechend fehlt es an Torchancen.

Hertha BSC vs. Union Berlin im LIVE-TICKER: Gelbe Karte für Union (Trimmel)

35. | Nach einem Foul an Dodi Lukebakio fängt sich Christopher Trimmel seine vierte Gelbe Karte der laufenden Spielzeit ein. 34. | Nach der folgenden Ecke gelang der Ball über Umwege zu Vladimir Darida, der der zweiten Reihe zum Schuss kommt. Mit dem linken Fuß verzieht der Tscheche deutlich.

33. | Immerhin eine Flanke bringen die Hausherren von der linken Seite mit Zug zum Tor an. Der Ball rutscht fast komplett durch. Am langen Pofsten lauert Dodi Lukebakio. Kurz davor schreitet Grischa Prömel klärend ein.

31. | Bei den Herthanern ist vorn zu wenig Bewegung drin. So fehlt es an Anspielstationen. Die Gastgeber tun sich schwer.

29. | So entwickelt sich ein Geduldsspiel. Hertha lauert auf Lücken, die sich aber nicht auftun. Dafür müsste die Männer von Bruno Labbadia mehr investieren. Von allein wird sich da nichts ergeben.

27. | Fürs Erste vermag die Hertha die Überzahl nicht erkennbar zu machen. Aber natürlich führen die Hausherren inzwischen fast ausnahmslos den Ball.

25. | Jetzt kehrt Lucas Tousart auf den Rasen zurück, prüft dabei die Beweglichkeit der rechten Schulter. Das scheint zu passen.

Hertha BSC vs. Union Berlin im LIVE-TICKER: Rote Karte für Union (Andrich)

23. | Das Einsteigen von Robert Andrich wertet Dr. Felix Brych als rohes Spiel und zeigt dem Unioner die Rote Karte. 22. | Robert Andrich geht mit den Fuß in Kopfhöhe zu Werke und trifft Lucas Tousart auch heftig.

TOOOR! Hertha BSC vs. Union Berlin 0:1 | Torschütze: Awoniyi

20. | Toooooor! Hertha BSC - 1. FC UNION BERLIN 0:1. Über links tragen die Gäste einen Angriff vor. In der Halbposition behauptet Marcus Ingvartsen gegen zwei Herthaner den Ball, bugsiert diesen dann irgendwie durch die Schnittstelle in den Lauf von Taiwo Awoniyi. Dieser trifft die Kugel mit dem linken Fuß gar nicht sauber. Bei dem Schuss aufs lange Eck bekommt Alexander Schwolow lediglich die Fingerspitzen an den Ball und kannd en EInschlag nicht verhindern.

17. | Diese Szene eben verschafft der Alten Dame wieder etwas mehr Rückenwind. Entsprechend gehen die Spielanteile nun wieder verstärkt an die Hausherren.



15. | Dann agiert Robin Knoche rechts neben dem eigenen Sechzehner nicht konsequent genug, muss dann zu einem Foul gegen Matheus Cunha greifen. Um den fälligen Freistoß kümmert sich Matteo Guendouzi, zieht den Ball mit dem rechten Fuß direkt auf die Kiste. Den ersten Torschuss dieser Begegnung, der noch leicht abgefälscht wird, hält Alexander Schwolow sicher.

13. | Den Weg in den Sechzehner aber finden auch die Jungs von Urs Fischer noch nicht. Wir reden also allenfalls über Ansätze. Zumindest schaut das von der Spielanlage her sogar etwas besser aus als das, was die Hertha so anstellt.

11. | In dieser Phase erlangt Union mehr Spielanteile. Zehn Minuten haben sich die Köpenicker angeschaut, was die Alte Dame zustandebringt. Jetzt lassen die Gäste den Ball gut laufen.

9. | Noch bleibt vieles Stückwerk. Entsprechend erleben wir noch keinerlei zielstrebige Aktionen in Richtung der Strafräume. So wie das bisher ausschaut, müssen wir uns noch eine ganze Zeit lang gedulden, ehe es zu nennenswerten Torraumszenen kommen wird.

7. | Sehr eng sind die Eisernen immer wieder an den Gegenspielern dran, machen der Hertha das Leben schwer. Sporadisch beteiligen sich die Gäste jetzt auch am Spielgeschehen.



5. | Jetzt wird der Spielbetrieb wieder aufgenommen. Wenig später hat sich Cunha so weit erholt, dass er auf den Rasen zurückkehren kann.

3. | Robert Andrich möchte mit dem Kopf zum Ball. Dabei steht ihm Matheus Cunha im Weg, den trifft der Mittelfeldspieler von hinten - unter anderem am Kopf. Cunha geht zu Boden, bleibt liegen und muss behandelt werden.

2. | Zunächst bemüht sich vornehmlich der Gastgeber um den Ball. Union schaut sich das erst einmal an, hat fürs Erste aber nichts zu befürchten. Konstruktiv werden die Herthaner noch nicht.

1. | Soeben ertönt der Anpfiff. Bei spärlichen zwei Grad und bewölktem Himmel drohen zumindest keine Niederschläge. Der Rasen präsentiert sich in recht guter Verfassung.

Hertha BSC vs. Union Berlin im LIVE-TICKER: Anpfiff

vor Beginn | Kurz vor dem Anpfiff blicken wir auf das Unparteiischengespann. Mit der Spielleitung wurde der erfahrene Dr. Felix Brych betraut. Der 45-jährige FIFA-Referee kommt zu seinem 288. Einsatz im deutschen Fußball-Oberhaus. Dabei wird ihm die Unterstützung der Assistenten Mark Borsch und Stefan Lupp zuteil.



vor Beginn | Zum siebten Mal treten sich die Berliner Klubs gegenüber. Die Bilanz gestaltet sich bisher vollkommen ausgeglichen - mit jeweils zwei Siegen sowie zwei Unentschieden. In der vergangenen Spielzeit - Unions erster Bundesligasaison - gewannen die Heimmannschaften. Einige Jahre zuvor jedoch traf man sich bereits in der 2. Liga. Und da taten sich die Gastgeber schwer. Es gab keine Heimsiege. Und die Eisernen siegten sogar einmal im Olympiastadion.

vor Beginn | Urs Fischer wünscht sich von seinem Team ein dominantes Auftreten. Wir "haben in den vergangenen Auswärtsspielen gezeigt, dass wir mutig sein können. Wir haben immer wieder Lösungen im Spiel mit dem Ball gefunden und das heißt es, auch wieder für die kommende Partie mitzunehmen. Es geht um wichtige Punkte, die uns helfen können, unserem Ziel - dem Klassenerhalt - näher zu kommen. Wir haben schon ein bisschen was zu tun. Es ist ein Derby und das ist immer speziell. Wir freuen uns darauf."

vor Beginn | Herthas Coach freut sich "auf jedes -Spiel. Aber natürlich hat ein Derby noch einmal einen besonderen Reiz und Siege dort schmecken besonders süß. Das werden wir der Mannschaft auch entsprechend vermitteln." Darüber hinaus spricht Zuversicht aus Labbadias Worten: "Wir merken jeden Tag, dass Dinge besser funktionieren und sind auf einem guten gemeinsamen Weg. Den wollen wir im Derby fortsetzen."

vor Beginn | Von derlei Zahlen können die Herthaner derzeit nur träumen. Zu allem Übel ist die Alte Dame die schwächste Heimmannschaft der Liga. Ein spärlicher Punkt und vier kümmerliche Tore sind das Resultat der bisherigen vier Heimbegegnungen. Diesen Zähler holte man vor einem Monat gegen Wolfsburg (1:1). Darüber hinaus setzte es Niederlagen gegen Frankfurt (1:3), Stuttgart (0:2) und Dortmund (2:5). Zuletzt ergatterten die Männer von Bruno Labbadia in Leverkusen zumindest einen Punkt (0:0).

vor Beginn | Siegen dagegen die Eisernen, würden die Jungs aus der Wuhlheide auf Rang 3 klettern. Zu verdanken hat Union die gute Ausgangslage einer überzeugenden Offensive. Einzig der erzielte in der Liga mehr Tore. Und wie beim Rekordmeister steht lediglich eine Saisonniederlage zu Buche. Diese setzte es gleich zum Auftakt an der Alten Försterei gegen Augsburg (1:3). Seither ist das Team von Urs Fischer acht Partien ohne Niederlage. Die letzten zwei Auswärtsspiele wurden bei der TSG (3:1) und in Köln (2:1) gewonnen. Am vergangenen Spieltag trennte man sich daheim von 3:3.

vor Beginn | Dabei bietet sich Union die Gelegenheit, die Kräfteverhältnisse in der Stadt endgültig in die eigene Richtung zu verschieben. Tabellarisch hat die Wachablösung bereits stattgefunden. Die Köpenicker sind Sechster, schnüffeln damit sogar am internationalen Geschäft. Exakt halb so viele Punkte weist Hertha auf und dümpelt daher auf Platz 13 herum. Somit hat die Partie für die Alte Dame eine viel größere Bedeutung. Verliert man heute, dann brennt der Baum bei den Westberlinern.

vor Beginn | Zum Auftakt des 10. Bundesligaspieltages erwartet uns ein Knüller. Unter normalen Umständen wäre die Berliner Stadtmeisterschaft ein Zuschauermagnet. 74.000 Menschen würden sich ins Olympiastadion drängeln und für eine selten elektrisierende Atmosphäre sorgen. Doch in Zeiten von Corona ist das anders. Für die Emotionen müssen die Profis selbst sorgen, denn das Derby findet vor leeren Rängen statt.

vor Beginn | Auf Seiten der Gäste ist es gar nur eine Änderung. Den Platz von Sheraldo Becker (Bank) nimmt Julian Ryerson ein.

vor Beginn | Im Vergleich zum letzten Pflichtspiel nimmt Bruno Labbadia zwei Umstellungen vor. Anstelle von Omar Alderete (angeschlagen) und Krysztof Piatek (Bank( rücken heute Jordan Torunarigha und Lucas Tousart in Herthas Startelf.

vor Beginn | Dem stellt sich der 1. FC Union Berlin in folgender Besetzung entgegen: Luthe - Trimmel, Friedrich, Knoche, Lenz - Prömel, Andrich, Ryerson, Ingvartsen - Kruse, Awoniyi.

vor Beginn | Gleich mit Beginn der Berichterstattung widmen wir uns den personellen Angelegenheiten des Abends und dabei zuvorderst den beiderseitigen Mannschaftsaufstellungen. Hertha BSC geht die heutige Aufgabe mit diesen elf Spielern an: Schwolow - Pekarik, Boyata, Torunarigha, Plattenhardt - Stark, Guendouzi, Darida, Tousart, Cunha - Lukebakio.

vor Beginn | Herzlich willkommen in der Bundesliga zur Begegnung des 10. Spieltages zwischen Hertha BSC und Union Berlin.

Hertha BSC vs. Union Berlin live: Die Aufstellung im LIVE-TICKER

Das ist die Aufstellung von Hertha BSC:

Schwolow - Pekarik, Boyata, Torunarigha, Plattenhardt - Stark, Guendouzi - Darida, Tousart, Cunha - Lukebakio

Union Berlin setzt auf folgende Aufstellung:

Luthe - Lenz, Knoche, Friedrich, Trimmel - Andrich, Prömel - Ingvartsen, Ryerson - Kruse, Awoniyi

Hertha BSC vs. Union Berlin im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Die bisherigen 6 Hauptstadt-Derbys waren extrem ausgeglichen: Sowohl Hertha als auch Union siegten je 2-mal (2 Remis). Dabei sind die Duelle stets umkämpft: Einzig bei Herthas 4-0 Sieg in der Vorsaison trennte mehr als ein Tor die beiden Teams.

Letzte Saison gab es jeweils zu-Null-Heimsiege (4-0 Hertha, 1-0 Union), wobei alle Tore in den zweiten 45 Minuten fielen. Insgesamt fielen die letzten 8 Tore in diesem Duell erst in Hälfte Zwei.

Erstmals im Profifußball treffen Union und Hertha aufeinander, wenn die Eisernen in der Tabelle vor der Alten Dame platziert sind – das gab es zuvor weder in der Vorsaison in der Bundesliga, noch in den 2 gemeinsamen Spielzeiten in der 2. Liga.

Hertha BSC gewann nur 2 der ersten 9 Bundesliga-Spiele – so wenige wie zuletzt 2017/18. Beide Siege feierte die Hertha zudem auswärts.

Nur 8 Punkte aus den ersten 9 Spielen bedeuten für Hertha den schlechtesten Bundesliga-Saisonstart seit der Abstiegssaison 2009/10 – damals waren es sogar nur 3 Zähler gewesen.

Als eines von 6 Teams ligaweit sind die Herthaner noch ohne Heimsieg in dieser Bundesliga-Saison. Mit nur 1 Punkt und einer Torbilanz von 4-11 ist Hertha in der Heimtabelle 2020/21 auf dem letzten Tabellenplatz!

1 Punkt nach 4 Heimspielen bedeutet den schwächsten Heim-Saisonstart der Berliner Bundesliga-Geschichte – zuvor hatte Hertha stets mindestens 2 Punkte gesammelt. 11 Gegentore nach 4 Heimspielen sind ebenfalls neuer historischer Negativwert für die Alte Dame.

Mit 16 Punkten ist Union Berlin starke 9 Zähler besser als 2019/20 im Premierenjahr in der Bundesliga!

Formkurve: Union ist das punktstärkste Team der letzten 4 Bundesliga-Spieltage. Nur Leverkusen, Wolfsburg und die Bayern holten wie die Eisernen 10 Punkte aus den letzten 4 Spielen.

Max Kruse war an 11 der 21 Treffer Unions direkt beteiligt (6 Tore, 5 Assists). Kruse ist damit sowohl bester Torschütze als auch bester Assistgeber der Eisernen in der laufenden Bundesliga-Saison.

Hertha BSC vs. Union Berlin im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie - Berliner Stadtmeisterschaft ohne Emotionen: Corona ruiniert die Derby-Stimmung

Union Berlin um Offensiv-Star Max Kruse kann "Big City Club" Hertha BSC die Vorherrschaft streitig machen. Die Chance darauf ist so gut wie selten zuvor. Aber das Virus drückt auf die Stimmung.

Es hätte so ein schöner Abend werden können, aber nur in einer Parallelwelt ohne das Virus. So hocken am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) beim Hauptstadt-Derby zwischen Hertha BSC und Union Berlin die rund 74.000 Menschen, die das Olympiastadion in Rot und Blau getaucht hätten, auf dem Sofa. Die Emotionalität geht dem normalerweise elektrisierenden Duell völlig ab. Vor allem bei den Fans der derzeit schier unbesiegbaren Unioner dürfte die Wehmut groß sein, denn selten war die Chance größer, den Erzrivalen so richtig zu ärgern. Da wären sie sicher gerne dabei.

Urs Fischer, der Trainer der Köpenicker, steuerte dem Verdruss entgegen. "Der Wert bleibt gleich. Egal, ob Zuschauer dabei sind oder nicht", sagte der Schweizer: "Es ist ein Derby - da geht es um Emotionen und eine gesunde Rivalität." So richtig überträgt sich die Derby-Stimmung aber nicht auf die Stadt. Und auch den Spielern fehlt ein notwendiger Faktor.

"Normalerweise läufst du in einen Kessel ein, wo 74.000 Leute richtig Alarm machen, und du bekommst eine Gänsehaut", sagte Unions Vereinsikone Torsten Mattuschka der Berliner Zeitung: "Jetzt aber siehst du nur leere Sitze." Um trotzdem etwas Derby-Atmosphäre zu beschwören, verteilte Hertha unter der Woche gar rund 60.000 Vereinsflaggen in der Stadt. Die Fahnen in Köpenick landeten teilweise im Müll. Zudem gab es trotz enormem Zuspruch der Hertha-Fans Ärger mit dem Ordnungsamt, weil offenbar die Genehmigung fehlte.

Auf dem Rasen müssen die Akteure die leeren Ränge ausblenden, denn die Stadtmeisterschaft bedeutet den Fanlagern dann doch etwas. Auch wenn man sie nicht dem Gegner persönlich ins Gesicht reiben kann. "Drei Punkte sind immer wichtig. Und wenn sie im Derby geholt werden, doppelt süß", sagte Hertha-Coach Bruno Labbadia. Für Hertha sind die Zähler besonders von Nöten, denn Tabellenrang 13 und acht Punkte Rückstand auf die sechstplatzierten Unioner (16 Punkte) sind natürlich nicht der Anspruch.

In Berlin kamen angesichts der Unioner Traumserie von acht Partien ohne Niederlage sogar Fragen nach einer Wachablösung in der Hauptstadt auf. Auf diese Debatte haben beide Klubs aber keine Lust. "Wir haben ein bisschen mehr als ein Viertel der Saison gespielt. Ich kann nicht großartig erkennen, dass sich die Ausgangssituation geändert hat", sagte Hertha-Manager Michael Preetz. Und auch Fischer meinte: "Für mich steht im Vordergrund, wie wir unsere Ziele erreichen. Nicht das Kräfteverhältnis."

Trumpf Nummer eins für Union ist Max Kruse. "Hoffentlich wird er wieder wichtig", sagte Fischer. Erst am vorigen Wochenende hatte der frühere Nationalspieler Union mit einem Traumtor zum 3:3 gegen Eintracht Frankfurt einen Punkt gerettet. Labbadia skizzierte, wie schwer der Sturm-Allrounder mit den sechs Saisontoren und fünf Vorlagen aufzuhalten sein wird: "In Schach halten muss man ihn im Kollektiv."

Die voraussichtlichen Aufstellungen von Hertha BSC gegen Union Berlin:

Hertha: Schwolow - Pekarik, Boyata, Alderete, Plattenhardt - Stark - Darida, Guendouzi - Lukebakio, Piatek, Matheus Cunha

Schwolow - Pekarik, Boyata, Alderete, Plattenhardt - Stark - Darida, Guendouzi - Lukebakio, Piatek, Matheus Cunha Union Berlin: Luthe - Trimmel, Friedrich, Knoche, Lenz - Prömel, Andrich - Becker, Bülter - Kruse - Awoniyi

Hertha BSC vs. Union Berlin im LIVE-TICKER: Das Bundesliga-Duell im Überblick