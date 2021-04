Kein Sieger im Derby! Union Berlin vs. Hertha BSC im TICKER zum Nachlesen

Derby in der Hauptstadt: Union Berlin spielte an der Alten Försterei gegen Hertha BSC. Goal begleitete das Bundesliga-Duell im LIVE-TICKER (1:1).

Bundesligist Hertha BSC hat im Hauptstadt-Derby den erhofften Befreiungsschlag im Kampf gegen den Abstieg verpasst. Beim leidenschaftlich aufspielenden Rivalen Union Berlin reichte es für das oft zu ungefährliche Team von Trainer Pal Dardai am Ostersonntag nur zu einem 1:1 (1:1). Als Tabellen-14. steckt Hertha weiter im Keller fest, bei nun 25 Punkten sind es lediglich zwei Zähler Vorsprung auf den 1. FC Köln auf Relegationsrang 16.

Dodi Lukebakio (35., Foulelfmeter) glich noch in der ersten Halbzeit die Unioner Führung des früheren Herthaners Robert Andrich (10.) aus. Während Hertha unten keine großen Sprünge macht, ist Union im Kampf um die Europa League weiter in Schlagdistanz. Die Eisernen, die nach zuletzt zwei Hertha-Siegen im Derby zumindest nicht verloren, liegen vier Zähler hinter dem Fünften Borussia Dortmund (43 Punkte) und dürfen entgegen allen Erwartungen weiter vom internationalen Geschäft träumen.

Union Berlin vs. Hertha BSC ENDE - 1:1 (1:1) Tore 1:0 Andrich (9.), 1:1 Lukebakio (35., Foulelfmeter) Aufstellung Union Luthe - Friedrich, Knoche, Schlotterbeck - Trimmel, Andrich, Ryerson - Prömel (ab 73. Ingvartsen), Gentner - Musa (ab 83. Pohjanpalo), Kruse Aufstellung Hertha Schwolow - Klünter, Stark, Torunarigha - Zeefuik, Tousart, Guendouzi (ab 79. Khedira), Mittelstädt - Lukebakio (ab 62. Ascacibar), Cordoba, Cunha Gelbe Karten Ryerson (17.), Guendouzi (28.), Prömel (28.), Tousart (45.), Torunarigha (53.), Ascacibar (77.)

39 Punkte sind es mit diesem Remis für Union Berlin, das wieder auf dem 7. Tabellenplatz steht, nun aber punktgleich mit Stuttgart und Gladbach! Die Hertha holt einen Punkt im Abstiegskampf, 25 Punkte bedeuten zwei Zähler Vorsprung auf den Relegationsplatz.

Mit der Punkteteilung müssen beide Klubs leben, leistungsgerecht ist es in jedem Fall. Beide Teams konnten nach dem Seitenwechsel nicht mehr den offensiven Punch entwickeln, der das Spiel im ersten Durchgang noch so unterhaltsam gemacht hat. Allem voran sind beide Trainer in der zweiten Halbzeit nicht mehr so viel Risiko gegangen. Weniger Pressing, weniger Tempo, weniger Torraumszenen. Insgesamt war Union hier die engagiertere Mannschaft, die Hertha hat zum Ende raus auf einen Punkt gespielt und das ist auch gelungen.

Union Berlin vs. Hertha BSC jetzt im LIVE-TICKER: ABPFIFF

90.+4. | Schluss in Berlin! Das Stadtderby endet 1:1.

90.+3. | Es gibt nochmal Action! Union legt sich die Hertha zurecht, bis Ryerson links genug Zeit zum Flanken hat. Der Ball kommt mit viel Schnitt an den Fünfer, doch Pohjanpalo rempelt in der Luft Stark weg. Offensivfoul soll es gewesen sein.

Union Berlin vs. Hertha BSC jetzt im LIVE-TICKER: WECHSEL

90.+2. | Undankbar für Piatek, der jetzt noch etwas weniger als zwei Minuten sieht. Cordoba geht runter.

90.+1. | Drei Minuten legt Stegemann oben drauf.

88. | Trimmel rückt nochmal auf seiner rechten Seite hoch und bekommt die Kugel flach ins Zentrum gespielt, Torunarigha und Stark machen aber erneut einen guten Job und verteidigen das souverän.

86. | Mit Nachspielzeit haben wir wohl etwas mehr als fünf Minuten auf der Uhr. Ein spielentscheidenes Tor, damit rechnen wohl an der Alten Försterei nur noch die wenigsten Beteiligten.

Union Berlin vs. Hertha BSC jetzt im LIVE-TICKER: WECHSEL

83. | Musa ist für heute genug gelaufen, etwas glücklos war der Stürmer der Eisernen heute. Pohjanpalo, der ja sonst sehr regelmäßig glücklos agiert, darf sich versuchen.

83. | Cunha schreit auf, doch das Tackling von Schlotterbeck war sauber. Dennoch kickt Trimmel erstmal den Ball ins Seitenaus. Jeder braucht ja seine Momente.

81. | Huuuui! Schlotterbeck und Knoche leisten sich ein Missverständnis, sodass Cordoba gute Chancen hat, an den Ball zu kommen! Luthe ist aber schnell auf den Beinen und drischt die Kugel nach vorne.

Union Berlin vs. Hertha BSC jetzt im LIVE-TICKER: WECHSEL

79. | Dardai bringt Khedira für die Schlussphase, der bereits verwarnte Guendouzi hat für heute ausgedient.

Union Berlin vs. Hertha BSC jetzt im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

78. | So, wie er leibt und lebt. Ascacibar grätscht mit vollem Risiko gegen Schlotterbeck und sieht die Gelbe Karte. Der anschließende Freistoß verpufft aber wie auf der Gegenseite.

75. | Cunha holt im rechten Mittelfeld den Freistoß gegen Andrich raus. Die Flanke übernimmt auch direkt der Brasilianer, die Torgefahr bleibt aber wieder mal auf der Strecke. Union steht gut und köpft den Ball aus der Box.

Union Berlin vs. Hertha BSC jetzt im LIVE-TICKER: WECHSEL

73. | Fischer zieht seinen ersten Joker und bringt Ingvartsen. Damit wird es eine Note offensiver, denn Prömel verlässt den Platz.

72. | Ryerson bedient Musa mit einem langen Ball und der bullige Stürmer kann den Ball auch verarbeiten, Ascacibar ist beim zweiten Ball aber schneller als Kruse und beendet den Angriff.

70. | Die Berliner Klubs halten hier die Intensität hoch und hauen sich in jeden Ball rein. Was uns aber fehlt, sind das Tempo und die Torraumszenen. Da hat uns die erste Halbzeit bislang deutlich besser gefallen.

67. | Seit dem Elfmetertor von Lukebakio hatten wir übrigens keinen Schuss mehr, der überhaupt auf einen der beiden Kästen gekommen ist.

64. | Schade drum. Statt den Freistoß von der linken Seite direkt reinzubringen, spielt Kruse erst noch einen Doppelpass mit Andrich. Die Flanke aus dem Lauf segelt dann aber ins Toraus.

Union Berlin vs. Hertha BSC jetzt im LIVE-TICKER: WECHSEL

62. | Nein, es ist nicht Khedira. Ascacibar kommt in die Partie und ordnet sich ins Mittelfeld ein. Lukebakio guckt doch etwas frustriert rein, als er seine Rückennummer auf der Anzeigetafel sieht.

60. | Die Hertha ist in der Defensive zu passiv, das verhält sich ganz ähnlich wie zu Spielbeginn. Kruse darf mal wieder machen und chippt die Kugel in die Box, Stark sortiert sich aber gut vor Musa und köpft den Ball raus.

58. | Beim aktuellen Spielverlauf solte Dardai sicherlich zeitnah die Einwechslung von Khedira in Betracht ziehen. Präsenz im Mittelfeld würde der Alten Dame sicherlich nicht schaden.

56. | Nach einem Zusammenprall von Ryerson und Zeefuik in der Luft ist der Unioner liegen geblieben. Kurz durchpusten für alle Beteiligten ist angesagt, das Spiel ist unterbrochen.

Union Berlin vs. Hertha BSC jetzt im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

53. | Torunarigha tritt Trimmel in der Herthaner Hälfte auf den Fuß. Stegemann zieht Gelb.

51. | Cordoba will seine Mannen animieren, höher zu schieben und Union nicht so viel vom Feld zu überlassen. Das funktioniert auch zunächst mal, die Hertha gewinnt den Ball.

49. | Union kommt besser aus der Kabine! Kruse hat auf dem linken Flügel viel Platz und bringt die Kugel flach in die Box, wo Musa zwar einläuft, bei der Ballmitnahme aber entscheidend von Stark gestört wird. Schwolow hat den Ball.

46. | Und nach 16 Sekunden verunglückt eine Flanke von Ryerson, die Schwolow zur ersten Parade zwingt! Es gibt Eckball für Eisern.

46. | Union mit dem Anstoß zur zweiten Hälfte.

Union Berlin vs. Hertha BSC jetzt im LIVE-TICKER: 2. HALBZEIT LÄUFT

Halbzeit | Eine sehenswerte, sehr unterhaltsame erste Halbzeit an der Alten Försterei. Union Berlin und die Hertha zeigen sich leidenschaftlich auf dem Platz und schenken sich keinen Meter Grün. Union fand hier besser ins Spiel, spielte druckvoll nach vorne und Andrich sorgte mit einem Distanzkracher für die Führung. Nur wenige Minuten später verpasste Ryerson mit einem Schuss an die Latte das 2:0. Für die Hertha brauchte es erst eine Rudelbildung, um den Spielfluss der Eisernen zu brechen und kurze Zeit später holte Gelbsünder Guendouzi den Elfmeter raus. Lukebakio netzte vom Punkt und sorgt so für ordentlich Spannung nach dem Seitenwechsel.

Union Berlin vs. Hertha BSC jetzt im LIVE-TICKER: HALBZEIT

45.+2. | Pause in Berlin-Köpenick, wir gehen mit einem 1:1 in die Kabinen.

Union Berlin vs. Hertha BSC jetzt im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

45. | Tousart unterbindet einen aussichtsreichen Angriff der Gastgeber im Mittelfeld. Kurz vor der Pause sieht auch der zweite Franzose der Hertha die Gelbe.

44. | Klasse Aktion von Cunha und Zeefuik. Erst rettet der Brasilianer den Ball vor der Torauslinie zu Zeefuik, der Cunha sofort wieder mit einem Hackenpass ins Spiel bringt. Aber die Fahne geht hoch, Cunha stand klar im Abseits.

42. | Beide Teams nehmen jetzt das Tempo raus und wollen wohl mit dem Remis in die Pause. Kritik gibt es aber auch noch, ständig wird bei kleineren Fouls lautstark rumgejammert. Fußballer eben.

40. | Starke Zahlen für die Hertha. Mittlerweile steht die Alte Dame bei jeweils 57 Prozent Ballbesitz und gewonnenen Zweikämpfen. Auch das sah in der ersten Viertelstunde noch anders aus.

37. | Trendwende im Derby, würde ich sagen. Union hat zwar weiter eine hohe Intensität, besser mit dem Ball ist jetzt aber die Hertha.

Toooooooor! Union Berlin vs. Hertha BSC 1:1 - Torschütze: Lukebakio

34. | Toooor! Union Berlin - HERTHA BSC 1:1. Lukebakio stellt auf Ausgleich! Abgezockt verlädt der Herthaner Luthe, der in die falsche Richtung fliegt. Links schlägt der Schuss im Kasten ein!

32. | Guendouzi holt den Strafstoß für die Hertha raus! Trimmel wird von Mittelstädt gepresst und spielt den Fehlpass zu Tousart. Der will Guendouzi bedienen und der Youngster legt den Ball mit einer starken Bewegung an Friedrich vorbei, der das Bein rausstellt. Für mich eine klare Entscheidung.

31. | Mittlerweile rollt dann die Kugel auch wieder über das top gepflegte Grün an der Alten Försterei.

Union Berlin vs. Hertha BSC jetzt im LIVE-TICKER: GELBE KARTEN

28. | Und weil Prömel nicht ganz unschuldig an der Szene sein soll, bekommt auch der Eiserne die Verwarnung.

28. | Nichts ist es mit Platzverweis, Guendouzi sieht wohl für einen leichten Schlag an den Oberkörper von Prömel die Gelbe Karte

27. | Rudelbildung! Da kommt Freude auf, Prömel und Guendouzi geraten aneinander und Urs Fischer sagt sofort lautstark, das muss ein Platzverweis sein.

26. | Auch die Eisernen bekommen ihre erste Ecke der Partie, werden damit aber nicht weiter gefährlich. Dennoch bleibt Union hier in Ballbesitz.

23. | Derweil schaut Geburtstagskind Sami Khedira etwas düster von seinem Bankplatz drein. Bisher kann der Hertha diese Anfangsphase nicht gefallen. Gute Nachricht: knappe 70 Minuten haben wir noch.

21. | Nachtrag zum schönen Treffer von Andrich. Für ihn war es das 5. Saisontor und der 4.Treffer aus der Distanz - Bestwert in der Bundesliga. Union-intern traf nur Kruse öfter.

19. | Und Eckball Nr. 3 kann was! Mittelstädt serviert von der rechten Seite, Torunarigha setzt sich gegen Schlotterbeck durch und der Ball macht auch mit der Latte über Luthe Bekanntschaft! Hier ist richtig was los.

18. | Cunha macht den Freistoß zur Chefsache und peilt den rechten Giebel an, der Schuss wird aber von der Mauer zur Ecke geblockt. Ecke Nr. 1 bringt nichts ein, doch es folgen sofort die zweite Möglichkeit und dann auch Eckball Nr. 3.

17. | Ryerson kommt im Zweikampf mit Cordoba zu spät und verursacht so eine gute Freistoßmöglichkeit für die Hertha. Gelb gibt es oben drauf.

Union Berlin vs. Hertha BSC jetzt im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

16. | Urs Fischers erster taktischer Kniff ist gut zu erkennen und bis dato sehr effektiv. Gegen den Ball rückt Gentner nach vorne zwischen Musa, rechts, und Kruse, links. Das ist dann Manndeckung gegen die drei Innenverteidiger der Hertha im Spielaufbau.

14. | Cordoba leistet sich ein kleines Scharmützel mit Knoche, allein von der Physis sind die beiden ja auf einer Wellenlänge. Das klärt sich aber schnell, es wird wieder Fußball gespielt.

12. | Die Latte über Schwolow wackelt! Wieder kommt ein hoher Ball vom rechten Flügel in den Strafraum, Kruse bedrängt Zeefuik und der Niederländer köpft den Ball in den Fuß von Ryerson. Ballannahme und Abzug, der Schuss aus 13 Metern klatscht an die Latte!

Toooooooor! Union Berlin vs. Hertha BSC 1:0 - Torschütze: Andrich

9. | Toooor! UNION BERLIN - Hertha BSC 1:0. Andrich mit dem Distanzkracher! Der Ball kommt von der rechten Seite hoch an den Strafraum, Kruse bindet zwei Verteidiger und so fällt der Ball Andrich vor die Füße, der mit dem linken Fuß per Volley abzieht - und die Kugel schlägt perfekt am rechten Innenpfosten ein!

7. | Kruse meldet sich im Spiel an und wie sollte es anders sein - mit einem ordentlichen Distanzschuss, der kurz vor Schwolow nochmal aufsetzt. Der Keeper ist zur Stelle und wehrt zur Seite ab.

6. | Luthe muss erstmals den Ball lang rausschlagen, weil die Hertha hoch steht und den Spielaufbau unterbindet. Das Spielgerät bleibt aber weiter in eiserner Hand.

3. | Nach drei Minuten hat dann auch die Lärmbelästigung vor dem Stadion ein Ende. Wir können in Ruhe und Frieden Fußball spielen und gucken.

2. | Schwolow muss zum ersten Mal eingreifen! Union stößt beim ersten Angriff mit drei Mann in den Sechzehner, die Flanke kommt und Prömel setzt sich beim Kopfball gegen Tousart durch, Schwolow reißt die Faust hoch und pariert stark. Doch ohnehin geht die Fahne des Linienrichters hoch.

1. | Und pünktlich zum Anstoß sorgen ein paar Fans vor dem Stadion für ein kleines Feuerwerk.

1. | Anstoß an der Alten Försterei!

Union Berlin vs. Hertha BSC jetzt im LIVE-TICKER: ANPFIFF

vor Beginn | Die Ehre beim Berliner Stadtderby hat heute an der Pfeife Sascha Stegemann. Es ist der 13. Bundesligaeinsatz für Stegemann in der laufenden Spielzeit. Während Stegemann die Hertha zuletzt am 1. Spieltag in Bremen vor der Pfeife hatte, leitete der 36-Jährige schon drei Partien von Union Berlin.

vor Beginn | Das Hinspiel zwischen den beiden Berliner Klubs war gleich für zwei Akteure der Eisernen sehr einprägsam. Nicht nur kassierte Robert Andrich bereits in der ersten Halbzeit für ein hartes Foul die Rote Karte, kurz vor Schluss verletzte sich auch Max Kruse ohne gegnerische Einwirkung und fiel in der Folge einige Monate aus.

vor Beginn | In der Hinrunde konnte die Hertha das Derby im Berliner Olympiastadion mit 3:1 für sich entscheiden. Entscheidend dafür war ein Doppelschlag von Piatek, der binnen vier Minuten (74. / 77.) in der Schlussviertelstunde für die Entscheidung sorgte. Aber: Das bis dato einzige Derby an der Alten Försterei seit dem Bundesligaaufstieg der Eisernen zur Saison 2019/20 konnte Union Berlin allerdings mit 1:0 gewinnen.

vor Beginn | Dabei bekam Pal Dardai seine Hertha vor der Länderspielpause zuletzt besser in Form und holte zwei Siege aus drei Spielen. Union Berlin kassierte zwar vor der Pause einen Dämpfer in Frankfurt, blieb vor der Auswärtsniederlage aber vier Spiele ungeschlagen. Außerdem: Max Kruse ist immer noch auf der Suche nach seiner Bestform. Hat er sich diese vielleicht in der Länderspielpause antrainiert?

vor Beginn | Wie bereits eben angekündigt, ist Union Berlin auf Grund des Stuttgarter Erfolgs gegen Bremen vorerst in der Tabelle zurückgefallen, kann diesen Zustand natürlich wieder aus eigener Kraft umkehren. 38 Punkte reichen bei den Eisernen aktuell für Rang 9, der Sprung auf Platz 7 ist heute drin. Und die Hertha? Hinkt mit 24 Punkten weiterhin den eigenen Ansprüchen hinterher und steht nur einen Zähler vor den Abstiegsrängen.

vor Beginn | Natürlich sticht dem Bundesligafan sofort die Personalie Schwolow ins Auge. Der ehemalige Freiburger steht wieder zwischen den Pfosten, weil Jarstein positiv auf Covid-19 getestet wurde. Auch Trainersohn Marton Dardai steht auf Grund von Knieproblemen nicht zur Verfügung, dafür rückt Torunarigha in die erste Elf. Lukebakio erhält außerdem mal wieder den Vorzug vor Piatek.

vor Beginn | Und diese Elf schickt Pal Dardai auf den Platz: Schwolow - Klünter, Stark, Torunarigha - Zeefuik, Tousart, Guendouzi, Mittelstädt - Cunha - Lukebakio, Cordoba.

vor Beginn | Urs Fischer setzt wie gewohnt auf eine Dreierkette, hat personell aber doch die ein oder andere Überraschung für uns parat. Bei Lenz reicht es nicht für die Startelf, entsprechend startet Ryerson links außen. Auch für Ingvartsen war heute kein Platz in der Startelf, dafür dürfen mitunter Routinier Gentner und der junge Musa im Sturm ran.

vor Beginn | Das ist die Mannschaftsaufstellung der Eisernen: Luthe - Friedrich, Knoche, Schlotterbeck - Trimmel, Prömel, Andrich, Gentner, Ryerson - Musa, Kruse.

vor Beginn | Ein Wort zum Sonntag: Jüngst konnte der VfB Stuttgart mit 1:0 gegen Werder Bremen gewinnen und ist damit an der Tabelle an Union Berlin vorerst vorbeigezogen. Und damit kommen wir zum Abschluss des 27. Spieltages an der Alten Försterei zum Berliner Stadtderby!

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der Bundesliga zur Begegnung des 27. Spieltages zwischen Union Berlin und Hertha BSC.

Union Berlin vs. Hertha BSC im LIVE-TICKER: Die Aufstellung

Aufstellung Union Berlin:

Luthe - Friedrich, Knoche, Schlotterbeck - Trimmel, Andrich, Ryerson - Prömel, Gentner - Musa, Kruse

Aufstellung Hertha BSC:

Schwolow - Klünter, Stark, Torunarigha - Zeefuik, Tousart, Guendouzi, Mittelstädt - Lukebakio, Cordoba, Cunha

Torhüter Rune Jarstein fehlt dem Fußball-Bundesligisten Hertha BSC wegen eines positiven Coronatests kurzfristig im Hauptstadt-Derby. Dies teilte der Klub vor dem Anpfiff der Partie bei Union Berlin am Ostersonntag mit. Dem Norweger gehe es nach Vereinsangaben "gut", nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt seien "keine weiteren Schritte notwendig".

Für Jarstein spielt Alexander Schwolow, der seit dem Amtsantritt von Trainer Pal Dardai im Januar ins zweite Glied gerückt war. Neben Jarstein muss Hertha in der Abwehr auch auf Marton Dardai (Knieprobleme) und Kapitän Dedryck Boyata (muskulärer Probleme Oberschenkel) verzichten.

Union Berlin vs. Hertha BSC heute im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Der 1. FC Union Berlin trifft zum 4. Mal in der Bundesliga auf Hertha BSC – nur zwischen Hertha BSC und Tennis Borussia Berlin gab es von 1974 bis 1977 ebenso viele Berliner Derbys in der Bundesliga, zwischen keinen Vereinen mehr.

Nach nur einem Sieg aus den ersten 5 Pflichtspielen im Profifußball (2 Remis, 2 Niederlagen) gewann Hertha BSC die letzten beiden Duelle in der Bundesliga gegen Union Berlin und schoss dabei mehr Tore (7) als in den ersten 5 Duellen zusammen (6).

Hertha BSC feierte seinen einzigen Gastspielsieg im Profifußball bei Union Berlin 2012 beim 2-1 in der 2. Liga. Nach Unions 1-0-Heimsieg in der vergangenen Saison könnten die Eisernen nach Borussia Dortmund und dem 1. FC Köln erst zum 3. Mal gegen ein Team die ersten beiden Bundesliga-Heimspiele gewinnen.

Union Berlin kassierte beim 2-5 bei Eintracht Frankfurt die höchste Niederlage dieser Bundesliga-Saison und nach dem 0-5 bei Borussia Dortmund im Februar 2020 erst zum 2. Mal in der Bundesliga 5 Gegentore in einem Spiel.

Union Berlin ist seit 12 Bundesliga-Heimspielen unbesiegt (5 Siege, 7 Remis), das ist laufender Vereinsrekord im Oberhaus. Die einzige Niederlage in den letzten 17 BL-Heimspielen war ein 1-3 gegen den FC Augsburg am 1. Spieltag dieser Saison.

Nach zuvor 9 sieglosen Bundesliga-Spielen (2 Remis, 7 Niederlagen) gewann Hertha BSC 2 der letzten 3 BL-Spiele und holte dabei genauso viele Punkte (6) wie in den 12 BL-Spielen zuvor zusammen.

Seit November 2020 (3-0 in Augsburg) ist Hertha BSC 9 Bundesliga-Gastspiele lang sieglos (4 Remis, 5 Niederlagen) – das war der Hertha zuletzt 2016/17 passiert (damals 9 Niederlagen in Folge). Mehr sieglose Gastspiele in Folge gab es zuletzt im Jahr 2014 (11).

Hertha BSC erzielte beim 3-0 gegen Bayer 04 Leverkusen erstmals seit Dezember 2014 (damals 4-4 gegen Frankfurt) wieder 3 Tore vor der Halbzeitpause eines Bundesliga-Spiels – genauso viele wie in den 18 BL-Spielen zuvor insgesamt in der ersten Hälfte!

Nach Sebastian Andersson (12 Tore) knackte Max Kruse (10 Tore) als 2. Spieler die Marke von 10 Bundesliga-Toren für Union Berlin. Nie zuvor benötigte er in seiner Karriere in einer BL-Saison so wenige Minuten pro Tor wie in dieser Spielzeit (106).

Herthas Dodi Lukebakio sammelte zuletzt gegen Leverkusen in seinem 86. Bundesliga-Spiel erstmals 2 Vorlagen in einer BL-Partie. In seinen letzten 3 BL-Spielen war er damit an 3 Toren direkt beteiligt (1 Tor, 2 Assists), so viele wie in seinen 16 BL-Spielen zuvor zusammen.

Union Berlin vs. Hertha BSC heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

Union Berlin vs. Hertha BSC im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie

Verkehrte Welt vor dem Berliner Derby: Während Hertha BSC Punkte für den Klassenerhalt braucht, kämpft Union Berlin unerwartet um Europa. Das Stadtduell ist für beide richtungsweisend.

Berlin (SID) Pal Dardai und Arne Friedrich gaben sich vor dem großen Berlin-Derby der umgekehrten Vorzeichen hoffnungsfroh. Bei Hertha BSC ist Weltmeister Sami Khedira passend zum Stadtduell bei Union Berlin zurück und der jüngste Positiv-Trend sorgt für Zuversicht - es wäre der perfekte Moment für einen emotionalen Big Point im Abstiegskampf. Trainer Dardai, Sportdirektor Friedrich und der ganze Verein brauchen ein solches Erlebnis dringend.

Denn durch den unerwarteten Lauf der Köpenicker Richtung Europapokalplätze wurden Fragen nach einer Wachablösung in der Hauptstadt laut. "Zunächst muss man feststellen, dass Union eine sehr gute Saison spielt. Das erkennen wir an", sagte Friedrich vor dem Aufeinandertreffen am Ostersonntag (18.00 Uhr): "Für uns zählen am Wochenende auf jeden Fall drei Punkte."

Eigentlich wollte sich der Big City Club mit Millionen-Investor Lars Windhorst für das internationale Geschäft qualifizieren. Und eigentlich hatte sich Union auf einen langen Kampf um den Klassenerhalt eingestellt. Doch vor dem Derby ist es genau anders herum. Hertha muss gewinnen, denn Dardais Team hat gerade einmal 24 Punkte auf dem Konto und lag vor dem Wochenende nur einen Zähler vor Relegationsrang 16.

"Wir wissen, dass es für uns kompliziert wird, am Ende vor Union zu stehen", sagte Friedrich. Union ist mit stolzen 14 Punkten mehr immer noch in Schlagdistanz zu den Europa-League-Rängen. Davon kann Friedrich nur träumen, er weiß um die nach wie vor schwierige Lage. "Für uns gilt es, schnellstmöglich von den unteren Rängen wegzukommen", so der frühere Hertha-Kapitän.

Mut macht Hertha der überzeugende 3:0-Sieg gegen Bayer Leverkusen vor der Länderspielpause. "Die Situation ist sehr prekär gewesen, die Jungs haben eine gute Reaktion gezeigt", sagte Friedrich. Auch Union-Trainer Urs Fischer sieht Hertha gefährlicher als noch vor einigen Wochen. "Vor allem das letzte Spiel gegen Leverkusen war ein überzeugender Auftritt", betonte der Schweizer: "Das wird eine ganz schwierige Aufgabe."

Als Trumpfkarte gegen die kampfstarken Eisernen kann Dardai wieder auf Winter-Neuzugang Khedira setzen, der ausgerechnet an seinem 34. Geburtstag und nach überstandener Wadenverletzung erstmals seit Ende Februar wieder im Kader stehen soll. "Sami hat gut mittrainiert. Wir werden ihn bestimmt mitnehmen", sagte der Coach. Gerade wenn in der zweiten Halbzeit eine Führung zu verteidigen wäre, dürfte Dardai über diese Option froh sein.

Bei Union nähert sich laut Fischer Starspieler Max Kruse (zehn Tore und fünf Vorlagen) immer weiter den 100 Prozent, nachdem er sich beim 3:1-Sieg der Hertha im Hinspiel einen Muskelbündelriss zugezogen hatte. Unter anderem sein kreatives Spiel soll die Ostberliner vor der dritten Derby-Niederlage in Folge bewahren. Denn Fischer gab zu, dass das letzte Pleite aus dem Dezember noch in den Köpfen sei. Ein Sieg für das gute Gefühl wäre wichtig, weiß auch der Trainer: "Du machst lieber Sprüche als dir Sprüche anzuhören."

