Union Berlin vs. RB Leipzig: TV, LIVE-STREAM, Highlights, TICKER, Aufstellungen und Co. - alle Infos zur Übertragung der Bundesliga

Bundesliga-Aufsteiger Union Berlin empfängt zum Saisonstart RB Leipzig. Hier erfahrt Ihr, wo die Partie heute im TV und LIVE-STREAM gezeigt wird.

Am 1. Spieltag der trifft Aufsteiger auf . Anstoß der Partie ist am Sonntag, den 18. August, um 18 Uhr im Stadion An der Alten Försterei in Berlin.

Die Anhänger von Bundesliga-Aufsteiger Union sorgten im Vorfeld vor dem Saisonauftakt für Aufsehen: Weil das Team zum ersten Bundesligaspiel der Vereinsgeschichte ausgerechnet gegen Konzernklub RB Leipzig antritt, wollen die organisierten Fans in der Anfangsviertelstunde aus Protest schweigen.

Bei den Gästen kommt es derweil zum Debüt des neuen Trainers Julian Nagelsmann. RB-Angreifer Yussuf Poulsen betonte zuletzt, dass er die Ideen des neuen Übungsleiters begrüßt.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wo die Bundesliga-Partie zwischen Union Berlin und RB Leipzig heute live im TV und im LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem gelangt Ihr hier direkt zu den Mannschaftsaufstellungen, sobald sie feststehen.

Union Berlin vs. RB Leipzig: Das Bundesliga-Duell auf einen Blick

Duell Union Berlin - RB Leipzig Datum Sonntag, 18. August 2019 || 18 Uhr Ort Stadion An der Alten Försterei, Berlin Zuschauer 20.012 Plätze

Union Berlin vs. RB Leipzig: Die Bundesliga heute live im TV sehen

Im Hinblick auf die Übertragungsrechte für die Bundesliga hat sich in der Sommerpause einiges getan. Damit Ihr den Überblick nicht verliert, haben wir Euch in diesem Abschnitt zusammengefasst, was Ihr wissen müsst und vor allem wo Ihr das Aufeinandertreffen zwischen Union Berlin und RB Leipzig verfolgen könnt.

Union Berlin vs. RB Leipzig: Wird das Spiel heute live im Free-TV gezeigt?

Zunächst die schlechte Botschaft für diejenigen, die auf eine Übertragung im frei empfangbaren TV gehofft haben: Die Partie zwischen Union Berlin und RB Leipzig ist weder bei ARD noch beim ZDF zu sehen.

Keiner der öffentlich-rechtlichen Sender ist im Besitz der Übertragungsrechte für die Bundesliga. Das gleiche gilt auch für die privaten TV-Sender. Folglich muss man auf eine Alternative zurückgreifen, um heute live dabei zu sein.

Union Berlin vs. RB Leipzig heute live im Pay-TV bei Sky sehen

Der Bezahlsender Sky hingegen besitzt noch immer das größte Kontingent an Live-Spielen in dieser Saison. 266 von 306 Partien der Bundesliga laufen auf Sky live und exklusiv, unter anderem auch die heutige Begegnung zwischen Union Berlin und RB Leipzig.

Die Vorberichterstattung auf Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga 1 HD startet eine halbe Stunde vor Anpfiff - also um 17.30 Uhr. Sobald der Anpfiff ertönt, kommentiert Martin Groß das Spielgeschehen in Berlin.

Union Berlin vs. RB Leipzig im LIVE-STREAM anschauen - so funktioniert's

Alternativ zur TV-Übertragung habt Ihr die Möglichkeit, das Gastspiel der Leipziger in Berlin via LIVE-STREAM zu verfolgen. Hierbei habt Ihr folgende Optionen:

Union Berlin vs. RB Leipzig im LIVE-STREAM bei Sky Go und mit dem Sky Ticket

Sky bietet neben der Übertragung im TV die Möglichkeit an, die Bundesliga-Partie im LIVE-STREAM anzuschauen. Die Übertragung ist deckungsgleich und beginnt ebenfalls um 17.30 Uhr.

Sofern Ihr bereits Sky-Kunde seid, könnt Ihr Euch mit den Login-Daten bei Sky Go einloggen und auf die LIVE-STREAMS zugreifen. Die zugehörige App erhaltet Ihr in den entsprechenden Stores. So kann das Spiel auf dem Smartphone, Tablet, PC oder Laptop gestreamt werden.

Wer noch kein Sky-Kunde ist, kann sich über Sky Ticket Zugang zum Programm verschaffen. Hier kann das Streaming-Abo abgeschlossen werden, ohne das kostspieligere TV-Paket mitbuchen zu müssen. Sobald das Konto eingerichtet wurde, könnt Ihr auch dort das Kräftemessen zwischen Union Berlin und RB Leipzig verfolgen.

Union Berlin vs. RB Leipzig: Zeigt DAZN die Partie im LIVE-STREAM?

Seit dieser Saison werden auf der Streaming-Plattform DAZN auch Bundesligaspiele live gezeigt, jedoch beinhaltet das Rechtepaket lediglich Freitagsspiele, Montagsspiele und ausgewählte Sonntagsspiele. Die Begegnung zwischen Union Berlin und RB Leipzig ist dabei nicht mit inbegriffen.

Jedoch besteht bei DAZN die Möglichkeit, die Highlights der heutigen Partie anzuschauen. Alle Infos hierzu findet Ihr im nächsten Abschnitt.

Union Berlin vs. RB Leipzig: Die Highlights auf DAZN

Bereits 40 Minuten nach Abpfiff steht auf DAZN ein Highlight-Clip mit den wichtigsten Szenen des Spiels zwischen Union Berlin und RB Leipzig zur Verfügung. Auf der Online-Plattform kann das Video bequem abgerufen werden.

Wer auf die Highlights zurückgreifen möchte, benötigt ein Konto bei DAZN. Das gibt es für 11,99 Euro monatlich oder in der einjährigen Dauerkarte für 119,99 Euro. Alle Details zu den Kosten findet Ihr unter diesem Link.

Bevor Ihr jedoch ein Abo abschließt, könnt Ihr den kompletten Service von DAZN vier Wochen lang im Rahmen eines kostenlosen Probemonats bequem ausprobieren.

DAZN hat in dieser Saison neben zahlreichen Spielen aus den internationalen Top-Ligen auch ausgewählte Bundesliga-Partien im Programm. Welche Spiele Ihr auf DAZN empfangen könnt, erfahrt Ihr hier.

Ansonsten benötigt Ihr lediglich die DAZN-App, die Ihr Euch beim jeweiligen Store kostenlos herunterladen könnt:

Falls Ihr noch Fragen dazu habt, wie die Anmeldung auf DAZN abläuft, werdet Ihr unter diesem Link aufgeklärt.

Sobald die Aufstellungen beider Mannschaften bekanntgegeben werden, erfahrt Ihr sie an dieser Stelle!

Union Berlin vs. RB Leipzig im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr könnt die Partie heute weder im TV noch im LIVE-STREAM verfolgen? Kein Problem: Goal bietet zur Partie Union Berlin vs. RB Leipzig einen LIVE-TICKER an.

Hier wird das Spiel genauestens geschildert und mit interessanten Zahlen und Statistiken aufbereitet. Ihr verpasst somit keine wichtige Spielszene und bleibt stets auf dem Laufenden. Der Service ist natürlich kostenlos.