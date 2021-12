1. FC Union Berlin vs. RB Leipzig live: Die Bundesliga heute im TV und LIVE-STREAM sehen

Am Freitag um 20.30 Uhr läutet die Partie 1. FC Union Berlin – RB Leipzig den 14. Spieltag in der Bundesliga ein. Dabei tritt der Sechste gegen den Achten an. Der Hauptstadt-Klub und die Sachsen holten 20 respektive 18 Punkte.

Die von Urs Fischer betreuten Gastgeber unterlagen am 28. November bei Eintracht Frankfurt mit 1:2. Damit verlor Union Berlin zum zweiten Mal innerhalb von vier Liga-Auftritten. Nach einer Heimniederlage gegen Bayern München gelangen zunächst ein 2:2 in Köln und ein 2:0-Heimerfolg im Derby gegen die Hertha.

RB Leipzig verabschiedete sich mit einem Heimerfolg gegen Borussia Dortmund in die jüngste Länderspiel-Pause. Somit feierte die Elf von Jesse Marsch den vierten Sieg binnen sechs Meisterschaftspartien. Danach riss der Faden, denn die Sachsen erlebten ein 0:2 in Hoffenheim und zuhause ein 1:3 gegen Leverkusen. In der Bundesliga 2020/2021 endeten die direkten Duelle Union Berlin gegen RB Leipzig jeweils mit Heimerfolgen.

Die Begegnung 1. FC Union Berlin gegen RB Leipzig stellt den Auftakt des 14. Spieltags in der Bundesliga dar. Bei GOAL gibt es sämtliche Infos zur Live-Übertragung im TV und im LIVE-STREAM, zum LIVE-TICKER sowie zu den Aufstellungen.

1. FC Union Berlin gegen RB Leipzig heute live im TV anschauen: Die Übertragung der Bundesliga

Senderechte an der Bundesliga erlauben es SAT.1, ausgewählte Partien im Free-TV zu übertragen. Dabei handelt es sich um die Auftaktspiele der Hin- und der Rückrunde, um ein Match am 17. Spieltag, um die Relegation und um den Supercup. Aber wie sieht es mit der Übertragung des Spiels Union Berlin gegen Leipzig aus?

1. FC Union Berlin vs. RB Leipzig heute nicht live im Free-TV: Das ist der Grund

GOAL hat diesbezüglich keine guten Nachrichten für Euch. Das liegt daran, dass die Begegnung zwischen dem 1. FC Union Berlin und RB Leipzig nicht in eine der oben genannten Runden fällt. Außerdem handelt es sich um ein Freitagsspiel und daher hält DAZN die Exklusivrechte.

1. FC Union Berlin – RB Leipzig heute live im TV bei DAZN

Ihr müsst also vor dem Kräftemessen im Stadion An der Alten Försterei ein Jahres- oder ein Monatsabo abschließen. Dafür gilt es, einmalig 149,99 Euro oder monatlich 14,99 Euro auf den Tisch zu legen. Wenn Ihr Euch für eine zwölfmonatige Vertragsdauer entscheidet, spart Ihr beinahe 30 Euro. Hier findet Ihr alles Wissenswerte den Abonnements bei DAZN.

Was die Bundesliga angeht, hält der Pay-per-View-Anbieter zusätzlich die Rechte für alle Sonntagsspiele. Zudem überträgt DAZN Partien aus weiteren Topligen wie LaLiga, die italienische Serie A und die französische Ligue 1. In puncto Fußball umfasst das Angebot außerdem etliche Partien der Champions League, der Nationalteams und der Women's Champions League. Hinzu kommen die NBA, die NFL und der Dartsport.

Der zweite und letzte Schritt hängt vom Fernsehgerät ab. Mit Smart-TVs ist ausschließlich die Installation der kostenlosen App erforderlich. Andernfalls ist eine Vernetzung mit einem Notebook möglich, wobei Ihr hierfür ein HDMI-Kabel benötigt. Danach steht dem Mitverfolgen von Union Berlin – RB Leipzig nichts im Weg - und das sind die Eckdaten zur Übertragung:

1. FC Union Berlin gegen RB Leipzig heute im LIVE-STREAM sehen

Somit ist klar, dass Ihr die Bundesliga-Partie zwischen dem 1. FC Union Berlin und RB Leipzig genauso gut im LIVE-STREAM anschauen könnt. Und das gilt für das komplette Sportangebot auf DAZN. Ihr könnt ebenso ein Smartphone oder Tablet verwenden. Vorausgesetzt, ihr habt ein WLAN-Netz oder ausreichend Datenvolumen.

Union Berlin vs. RB Leipzig: Die Bundesliga im LIVE-TICKER verfolgen

Zusätzlich könnt Ihr auch kostenlos zum Kräftemessen Union Berlin vs. Leipzig am Laufenden bleiben. Das funktioniert mithilfe des LIVE-TICKERS von GOAL. Damit informieren wir über alle Höhepunkte, wobei Ihr auch Push-Nachrichten bekommt. Somit ist Euch außerdem beim Fehlen einer passenden Internetverbindung oder von Zeitkapazitäten geholfen.

Highlights auf DAZN und in der Sportschau: So seht Ihr 1. FC Union Berlin – RB Leipzig

Außerdem möchte Euch GOAL auf die Highlight-Show auf DAZN hinweisen. Dort könnt Ihr samstags ab 17.30 Uhr zunächst die Höhepunkte des Freitagsspiels Union Berlin vs. RB Leipzig und der Partien am Samstag um 15.30 Uhr genießen. Danach kommen ab 20.30 Uhr jene des Matches um 18.30 Uhr hinzu. Zusätzlich liefert Euch die Sportschau eine kostenfreie Alternative. Hierbei könnt Ihr Euch die wichtigsten Szenen ab Montag auf deren YouTube-Kanal ansehen.

1. FC Union Berlin gegen RB Leipzig im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Bundesliga übertragen

1. FC Union Berlin vs. RB Leipzig: Die Aufstellungen zur Bundesliga

Die Aufstellungen folgen ungefähr eine Stunde vor dem Anpfiff.