Wer zeigt / überträgt Union Berlin vs. FSV Mainz 05 live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

Union Berlin und Mainz 05 eröffnen den dritten Spieltag der Bundesliga am Freitagabend. Doch wo müssen Fans einschalten, um das Spiel live zu sehen?

empfängt den FSV am Freitagabend zum Auftakt des dritten Spieltags der . Anstoß im Stadion An der Alten Försterei ist um 20.30 Uhr - und Ihr könnt live zusehen!

Beide Teams wollen im direkten Duell den ersten Sieg der Saison 2020/21 einfahren. Während Union am vergangenen Spieltag gegen erstmals punktete (1:1), steht Mainz mit null Zählern auf Platz 17.

Die Mainzer zogen nach dem Fehlstart erste Konsequenzen und trennten sich von Trainer Achim Beierlorzer . Gegen Union wird der ehemalige Co-Trainer Jan-Moritz Lichte die Leitung an der Seitenlinie übernehmen.

Wie schlägt sich Mainz im ersten Spiel nach der Trainerentlassung? Die Antwort könnt Ihr live im TV und via LIVE-STREAM verfolgen - hier gibt's alle Informationen zur Übertragung.

Union Berlin vs. FSV Mainz 05: Das Freitagsspiel der Bundesliga

Duell Union Berlin - FSV Mainz 05 Datum Freitag, 2. Oktober 2020 | 20.30 Uhr Ort Stadion An der Alten Försterei, Berlin

Wer zeigt / überträgt Union Berlin vs. FSV Mainz 05 live im TV?

In dieser Saison lief die Bundesliga bereits bei drei verschiedenen Anbietern - sowohl im Free-TV im ZDF, im Pay-TV bei Sky als auch beim Streaming-Dienst DAZN. Wer überträgt also Union Berlin gegen Mainz? Goal klärt auf.

DAZN zeigt / überträgt Union Berlin vs. FSV Mainz 05 live im TV

Die Streaming-Plattform DAZN ist der exklusive Anbieter der Bundesliga, wenn es um Freitagsspiele geht. Hier laufen alle Partien am Freitagabend live und in voller Länge via LIVE-STREAM . Mit wenigen Handgriffen ist der STREAM auch auf dem TV verfügbar.

Ladet Euch dafür die kostenlose DAZN-App auf Euren Smart-TV oder verbindet die Playstation mit dem Fernseher und loggt Euch dort ein. Um 20.15 Uhr geht DAZN am Freitagabend auf Sendung und zeigt Union Berlin gegen Mainz live.

Solltet Ihr noch kein Abonnement bei DAZN besitzen, steht Euch der STREAM sogar kostenlos zur Verfügung. Alle Neukunden bekommen das Abo nämlich einen Monat lang geschenkt ! DAZN übernimmt dabei die Kosten und stellt Euch sein komplettes Programm zur Verfügung.

Union Berlin vs. FSV Mainz 05 live bei DAZN - die Übertragung im Überblick:

Sender: DAZN

DAZN Vorberichte: Ab 20.15 Uhr

Ab 20.15 Uhr Anpfiff: 20.30 Uhr

DAZN zeigt / überträgt Union Berlin vs. FSV Mainz 05 kostenlos im Gratismonat

DAZN ist der exklusive Anbieter heute Abend und überträgt das Spiel für alle Abonnenten. Wer sich rechtzeitig vor Anpfiff anmeldet, kann das Spiel kostenlos sehen. Im ersten Monat bei DAZN werden nämlich keine Gebühren fällig.

Erst ab dem zweiten Monat kostet das Abonnement 11,99 Euro monatlich . Im Jahresabo ist DAZN noch billiger. Hier kosten zwölf Monate insgesamt 119,99 Euro . Alle weiteren Informationen zur Anmeldung findet Ihr hier.

Wer zeigt / überträgt Union Berlin vs. FSV Mainz 05 im LIVE-STREAM?

Im Fernsehen ist Union gegen Mainz mithilfe der DAZN-App auf dem Smart-TV zu sehen. Der LIVE-STREAM von DAZN ist jedoch nicht nur auf dem TV verfügbar. Wer am Freitagabend unterwegs ist, kann das Spiel auch auf mobilen Geräten streamen.

DAZN zeigt / überträgt Union Berlin vs. FSV Mainz 05 im LIVE-STREAM

DAZN sendet ab 20.15 Uhr live aus Berlin und stellt den LIVE-STREA M auf Abruf zur Verfügung. Mithilfe der DAZN-App könnt Ihr auf so gut wie allen Geräten das Spiel ansehen - egal, ob Ihr auf dem Tablet oder Smartphone schauen möchtet.

Auch auf dem PC, Laptop oder Mac ist DAZN verfügbar. Loggt Euch dort ganz einfach unter www.DAZN.com ein. Einzige Voraussetzungen sind auch hier das DAZN-Abo und eine stabile Internetverbindung.

DAZN-Abonnenten haben nicht nur Zugriff auf die Freitagsspiele der Bundesliga, sondern auf das komplette Programm. Das beinhaltet neben Live-Übertragungen aus der deutschen Liga Spiele der , oder . Eine komplette Programmübersicht gibt es hier.

Beierlorzer ist die zweite Trainerentlassung dieser Bundesliga-Saison. Stand jetzt wird Mainz 05 am Freitag gegen Union Berlin von Interimscoach Lichte geführt. Was glaubt ihr, wer neuer Mainz-Trainer wird?



Union Berlin - Mainz seht ihr am Freitag ab 20:15 Uhr live auf DAZN. pic.twitter.com/mdLkkvcFQc — DAZN DE (@DAZN_DE) September 28, 2020

Highlights der Bundesliga auf DAZN: Hier werden die Höhepunkte von Union Berlin vs. FSV Mainz 05 gezeigt / übertragen

DAZN hat nicht nur das Live-Spiel im Programm, sondern zeigt bereits kurz nach Abpfiff die Highlights der Begegnung. Wem die Ausschnitte nicht reichen, der kann sich auch das komplette Re-Live noch mal ansehen.

Die Streaming-Plattform stellt für jedes Bundesligaspiel ein Highlight-Video zusammen und lädt es 40 Minuten nach Abpfiff hoch. DAZN-Abonnenten haben jederzeit darauf Zugriff.

Wer kein Abonnement abgeschlossen hat, findet unter diesem Link nochmal alle Informationen zur Registrierung.

DAZN zeigt / überträgt Union Berlin vs. FSV Mainz 05 live: Einige Antworten zum Streaming-Dienst

Union Berlin vs. FSV Mainz 05: Die Bundesliga-Übertragung in der Übersicht

Union Berlin vs. FSV Mainz 05 läuft ... im TV ... DAZN (Smart-TV) im LIVE-STREAM ... DAZN im LIVE-TICKER ... bei Goal in den Highlights ... bei DAZN

Union Berlin vs. FSV Mainz 05: Der Direktvergleich beider Teams