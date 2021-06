EM 2021 heute live im TV und LIVE-STREAM: So werden die Spiele am Samstag übertragen

Heute ist der EM-Terminplan mit drei Spielen wieder voll bestückt. Wo Ihr die Partien live im TV und im LIVE-STREAM sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

Kaum zu glauben, aber bei der Europameisterschaft steht bereits der 9. Turniertag an. Am heutigen Samstag, 19. Juni, dürfen wir uns auf drei attraktive Begegnungen freuen. Im Mittelpunkt des Interesses steht das zweite Spiel von Deutschland gegen Portugal. Ebenfalls in der Gruppe F treffen Ungarn und Frankreich aufeinander. Zudem kommt es in der Gruppe E zum Duell zwischen Spanien und Polen.

Macht Weltmeister Frankreich heute einen großen Schritt Richtung Achtelfinale? Nach dem Auftaktsieg gegen Deutschland ist die Equipe Tricolore ab 15 Uhr in Ungarn in der Favoritenrolle. Für den Gastgeber gilt es nach der Niederlage gegen Portugal zu punkten, ansonsten droht das schnelle Aus.

Weiter geht es mit dem zweiten Auftritt des DFB-Teams bei der EM. Gegen Portugal muss vor allem von der Offensive mehr kommen als gegen Frankreich. An eine weitere Niederlage mag niemand denken. Tritt der Fall dennoch ein, rückt das Achtelfinale für das Team von Bundestrainer Joachim Löw in weite Ferne.

Das Spiel der Portugiesen steht und fällt immer noch hauptsächlich mit Cristiano Ronaldo. Der Superstar zeigte beim 3:0 in Ungarn, dass er noch lange nicht zum alten Eisen gehört.

Mit Spanien und Polen beschließen ab 21 Uhr zwei Enttäuschte den EM-Tag. Spanien kam zum Auftakt trotz vieler guter Torchancen gegen Schweden nicht über ein 0:0 hinaus, Polen unterlag der Slowakei. Ein Sieg ist heute für beide schon beinahe ein Muss.

EM 2021 heute: Die Spiele am Samstag im Überblick

Ungarn vs. Frankreich Anstoß: 15 Uhr (im LIVE-TICKER)

Gruppe F | 2. Spieltag

Neues Nationalstadion | Budapest Portugal vs. Deutschland Anstoß: 18 Uhr (im LIVE-TICKER)

Gruppe F | 2. Spieltag

Fußball Arena München | München Spanien vs. Polen Anstoß: 21 Uhr (im LIVE-TICKER)

Gruppe E | 2. Spieltag

Olympiastadion | Sevilla

EM 2021 heute: Wo laufen die Spiele am Samstag im TV und LIVE-STREAM?

Wie es sich für eine Europameisterschaft gehört, werden auch in diesem Jahr alle Spiele live im TV und im LIVE-STREAM übertragen. Erstmalig kommen aber nicht alle Spiele live im Free-TV.

Die ARD und das ZDF zeigen lediglich 41 der insgesamt 51 Spiele live. Alle Partien, zehn exklusiv, könnt Ihr bei MagentaTV, dem TV-Angebot der Deutschen Telekom sehen.

Und wie sieht es mit den heutigen EM-Spielen aus? Diese werden allesamt von zwei Anbietern gezeigt. Heute sind MagentaTV und die ARD das TV- und LIVE-STREAM-Doppel. In den folgenden Abschnitten gehen wir näher darauf ein, wie die Übertragungen der einzelnen Spiele aussehen.

EM 2021 heute - Ungarn vs. Frankreich live im TV und LIVE-STREAM sehen: Die Übertragung in der ARD und bei MagentaTV

Die ARD geht an diesem langen EM-Samstag bereits um 13.50 Uhr auf Sendung. Moderator Alexander Bommes wird Euch mit Expertin Almuth Schult und den beiden Experten Stefan Kuntz und Kevin-Prince Boateng vor und nach allen Spielen aus dem ARD-Studio mit allerlei Wissenswertem zu den Spielen versorgen.

Für die ARD sitzt bei der Partie Ungarn gegen Frankreich Florian Naß am Kommentatoren-Mikrofon. Seinem Kommentar könnt Ihr auch im angebotenen kostenlosen LIVE-STREAM in der ARD-Mediathek und auf sportschau.de folgen. Mit den beiden Apps könnt Ihr den LIVE-STREAM auch auf dem Endgerät Eurer Wahl verfolgen.

🗨️ Joshua #Kimmich vor #PORGER: "Das sind Spiele, auf die man sich als Spieler extrem freut. Wir müssen jetzt zeigen, was in uns steckt und zeigen, dass wir das Spiel gewinnen wollen. Die Qualität dazu haben wir. Jeder von uns weiß, um was es morgen geht."#DFBPK #EURO2020 #GER pic.twitter.com/00mpNL3Dpm — Die Mannschaft (@DFB_Team) June 18, 2021

Bei MagentaTV wird Marco Hagemann das Spiel aus der deutschen Gruppe kommentieren. MagentaTV ist kostenpflichtig. Was heißt das konkret?

Kunden der Telekom haben die Möglichkeit, MagentaTV zu Ihrem ursprünglichen Vertrag (Handy, Festnetz, Internet) zusätzlich zu buchen. Auch Nicht-Telekom-Kunden haben während der EM die Möglichkeit, die Spiele bei MagentaTV live zu sehen. Mit dem Sonderangebot "MagentaTV Smart" sind die ersten drei Monate kostenlos, danach sind pro Monat zehn Euro bei einer Vertragslaufzeit von 24 Monaten zu entrichten.

Für den LIVE-STREAM auf dem Smartphone beziehungsweise dem Tablet benötigt Ihr zudem noch die MagentaTV App (Download im App Store, Download im Play Store).

Ungarn vs. Frankreich

EM | Gruppe F | 2. Spieltag

Anstoß: Samstag | 19. Juni 2021 | 15 Uhr

Ort: Neues Nationalstadion | Budapest

TV/STREAM: ARD, MagentaTV, ARD Mediathek, sportschau.de

EM 2021 heute - Portugal vs. Deutschland live im TV und LIVE-STREAM sehen: Die Übertragung in der ARD und bei MagentaTV

Auch das zweite Gruppenspiel des DFB-Teams ist in der ARD und bei MagentaTV live zu sehen. Für die ARD kommentiert Gerd Gottlob, für MagentaTV Wolff-Christoph Fuss. Für die ARD berichten im Vorfeld Moderatorin Jessy Wellmer und Experte Bastian Schweinsteiger live aus der Arena in München.

Auch dieses Spiel wird von den beiden Anbietern im LIVE-STREAM gezeigt.

Portugal vs. Deutschland

EM | Gruppe F | 2. Spieltag

Anstoß: Samstag | 19. Juni 2021 | 18 Uhr

Ort: Fußball Arena München | München

TV/STREAM: ARD, MagentaTV, ARD Mediathek, sportschau.de

EM 2021 heute - Spanien vs. Polen live im TV und LIVE-STREAM sehen: Die Übertragung in der ARD und bei MagentaTV

Last but not least zeigen die ARD und MagentaTV auch Spanien gegen Polen aus der Gruppe E. Tom Bartels ist der Kommentator der ARD, bei MagentaTV übernimmt diese Aufgabe Christian Straßburger.

Was schon für die beiden vorangegangene Spiele galt, gilt auch hier: Optional gibt's das Spiel auch jeweils im LIVE-STREAM.

Spanien vs. Polen

EM | Gruppe E | 2. Spieltag

Anstoß: Samstag | 19. Juni 2021 | 21 Uhr

Ort: Olympiastadion | Sevilla

TV/STREAM: ARD, MagentaTV, ARD Mediathek, sportschau.de

EM 2021 heute: Die Übertragung der Spiele im TV und LIVE-STREAM in der Übersicht

TV LIVE-STREAM Ungarn vs. Frankreich ARD, MagentaTV ARD, MagentaTV, ARD-Mediathek, sportschau.de Portugal vs. Deutschland ARD, MagentaTV ARD, MagentaTV, ARD-Mediathek, sportschau.de Spanien vs. Polen ARD, MagentaTV ARD, MagentaTV, ARD-Mediathek, sportschau.de

EM 2021 heute: Die Highlights der Spiele bei DAZN sehen

Wenn Ihr die Spiele heute nicht live verfolgen könnt, bietet DAZN eine gute Alternative. Der Streamingdienst zeigt nämlich die Highlights aller EM-Spiele bereits 60 Minuten nach dem jeweiligen Abpfiff auf seiner Plattform.

Das "Netflix des Sports" hat nach der EM wieder jede Menge Fußball in seinem breitgefächerten Live-Angebot. In der kommenden Saison zeigt der Streamingdienst sogar mehr Spiele aus der Bundesliga und der Champions League als jemals zuvor.

Dies ist auch mit ein Grund, weshalb das Monats- und das Jahresabo ab 6. Juli für Neukunden und ab 6. August für Bestandskunden etwas teurer werden.

Dennoch wird es auch in Zukunft möglich sein, DAZN erst einmal 30 Tage kostenlos zu testen.