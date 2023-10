Harry Maguire ist aktuell wahrlich nicht vom Glück verfolgt. Eine Szene aus dem Training der Three Liones verdeutlicht das.

WAS IST PASSIERT? Kurioser Zwischenfall im Training der englischen Nationalmannschaft. Jack Grealish trat zum Start einer Übung gegen ein Aufstellmännchen, an dem Mitspieler Harry Maguire lehnte. Das Aufstellmännchen federte zurück – und erwischte Maguire voll im Gesicht.

Das Ganze passierte während einer Live-Schalte von Sky Sports zum Trainingsgelände in St. George's. Prompt ging ein Video davon auch viral.

DAS VIDEO ZUR NEWS:

WAS IST DER HINTERGRUND? Dass ausgerechnet Maguire der Pechvogel war, passt ins Bild der letzten Monate. Der Abwehrspieler ist bei Manchester United zum Prügelknaben und Sündenbock avanciert, die Kapitänsbinde hat er wie seinen Stammplatz verloren.

Auch Fans der englischen Nationalmannschaft bedachten ihn in der jüngeren Vergangenheit mit Unmutsbekundungen. Trainer Gareth Southgate sah sich gezwungen, eine Lanze für Maguire zu brechen und ihn öffentlich zu verteidigen.

WAS WURDE GESAGT? Nachdem Maguire beim 3:1-Sieg gegen Schottland vor wenigen Wochen ein Eigentor unterlaufen war, hagelte es Spott der schottischen Anhänger. Dazu sagte Southgate: "Das ist die Folge der lächerlichen Behandlung, die er über einen langen Zeitraum erfahren hat. Das ist ein Witz. Nicht von den schottischen Fans, sondern von unseren eigenen Kommentatoren, Experten oder wer auch immer sich äußert."

Er habe noch nie einen Spieler erlebt, der von den eigenen Leuten so schlecht behandelt werde, schimpfte Southgate: "Die ständige Kritik hat etwas geschaffen, das alles übertrifft, was ich je gesehen habe."

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Maguire absolvierte bisher 59 Länderspiele. Dabei gelangen dem 30-Jährigen sieben Tore.

WIE GEHT ES WEITER? Nach dem 1:0 im Testspiel gegen Australien am Freitagabend wartet am Dienstag das Duell mit Italien in der EM-Qualifikation. Das Duell steigt im Londoner Wembley Stadion. Die Three Lions sind aktuell Spitzenreiter der Gruppe C können dabei die Teilnahme an der EURO 2024 perfekt machen.