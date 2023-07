Maguire hat verraten, dass er nach einem intensiven Gespräch mit dem Cheftrainer nicht mehr Uniteds Kapitän ist.

WAS IST PASSIERT? Harry Maguire hat bekannt gegeben, dass er nach einem intensiven Gespräch mit Trainer Erik ten Hag nicht mehr Kapitän von Manchester United ist. Maguire hatte die Kapitänsbinde nach dem Wechsel von Ashley Young zu Inter Mailand im Januar 2020 übernommen, nur sechs Monate nachdem er als teuerster Verteidiger der Welt von Leicester City ins Old Trafford gewechselt war.

Bis zur Amtsübernahme von ten Hag im vergangenen Sommer war Maguire eine feste Größe in der Innenverteidigung der Red Devils. Raphael Varane und Lisandro Martinez rückten 2023/24 in der Hackordnung aber vor Maguire. Ten Hag hat Maguire nun mitgeteilt, dass er vor der neuen Saison den Kapitän wechseln wird, was den Verteidiger "extrem enttäuscht" habe.

Favorit auf die Nachfolge ist Bruno Fernandes. Er trug die meiste Zeit der vergangenen Saison die Kapitänsbinde, während Maguire auf der Bank saß

WAS WURDE GESAGT? Der englische Nationalspieler schrieb in seinen sozialen Netzwerken: "Nach Gesprächen mit dem Manager hat er mir heute mitgeteilt, dass er den Kapitän wechselt. Er hat mir seine Gründe dargelegt, und obwohl ich persönlich sehr enttäuscht bin, werde ich weiterhin jedes Mal, wenn ich das Trikot trage, mein Bestes geben. Ich möchte mich bei den Fans von Manchester United für die großartige Unterstützung bedanken, während ich die Kapitänsbinde getragen habe. Seit dem Tag, an dem ich das Amt vor dreieinhalb Jahren übernommen habe, war es ein großes Privileg, Manchester United zu führen. Es ist eine der größten Ehren im Vereinsfußball. Ich habe alles getan, was ich konnte, um United zum Erfolg zu verhelfen - auf und neben dem Platz. Ich werde Ole Gunnar Solskjaer immer dankbar sein, dass er mir die Verantwortung übertragen hat, und ich wünsche demjenigen, der sie jetzt übernimmt, viel Erfolg und versichere meine volle Unterstützung. Harry."

United hat in einer offiziellen Erklärung hinzugefügt: "Jeder bei Manchester United dankt Harry für seinen Beitrag als Kapitän in den vergangenen dreieinhalb Jahren. Der Manager wird den neuen Kapitän zu gegebener Zeit bekannt geben, nachdem er die Spieler informiert hat."

DIE BILDER ZUR NEWS:

(C)Getty Images

Getty

Getty Images

WIE GEHT ES WEITER? Spekuliert wird auch über einen Abschied Maguires. West Ham und Aston Villa wird Interesse am erfahrenen Innenverteidiger nachgesagt.

Maguire verpasste das erste Vorbereitungsspiel von United gegen Leeds in der vergangenen Woche, nachdem ihm eine zusätzliche Auszeit gewährt worden war, um sich von seinen Einsätzen mit England im Juni zu erholen. Er könnte am 19. Juli in einem Freundschaftsspiel gegen Lyon wieder zum Einsatz kommen. Drei Tage später tritt United eine Reise in die USA an.