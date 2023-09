"Lächerlich" und "ein Witz"! Gareth Southgate platzt wegen Bashing gegen Harry Maguire der Kragen

Harry Maguire sieht sich einmal mehr Hohn und Spott ausgesetzt. Ein Umstand, den Gareth Southgate nicht länder so stehen lassen will.

WAS IST PASSIERT? England hat am Dienstag ein Länderspiel in Schottland mit 3:1 gewonnen. Harry Maguire wurde dabei von den schottischen Fans verhöhnt. Three-Lions-Trainer Gareth Southgate sieht die Gründe dafür im eigenen Land.

Schon bei seiner Einwechslung zur zweiten Halbzeit wurde Maguire im Hampden Park in Glasgow von den Fans der Gastgeber mit Hohn empfangen. Anschließend wurde jede Aktion des 30-Jährigen verspottet. Der Spießrutenlauf erreichte den Höhepunkt, als der Verteidiger in der 68. Minute per Eigentor auf 1:2 für Schottland verkürzte.

WAS WURDE GESAGT? England-Coach Southgate war anschließend stinksauer - allerdings nicht auf die schottischen Fans. "Aus der Sicht der schottischen Fans kann ich das verstehen. Ich habe absolut keine Einwände gegen das, was sie getan haben", sagte der 53-Jährige: "Aber das ist die Folge der lächerlichen Behandlung, die er über einen langen Zeitraum erfahren hat. Das ist ein Witz. Nicht von den schottischen Fans, sondern von unseren eigenen Kommentatoren, Experten oder wer auch immer sich äußert."

Er habe noch nie einen Spieler erlebt, der von den eigenen Leuten so schlecht behandelt wird, schimpfte Southgate: "Die ständige Kritik hat etwas geschaffen, das alles übertrifft, was ich je gesehen habe."

Der frühere Innenverteidiger erinnerte an Maguires große Verdienste um die in den vergangenen Jahren meist sehr erfolgreiche englische Nationalmannschaft. "Er war und ist eine absolute Stütze für uns. Für die zweiterfolgreichste englische Mannschaft seit Jahrzehnten", stellte Southgate klar: "Jedes Mal, wenn er auf dem Feld steht, zeigt er eine unglaubliche Belastbarkeit. Er ist ein Spitzenspieler und wir stehen alle hinter ihm."

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

(C)Getty Images

WAS IST DER STAND? Maguire (Vertrag bis 2025) wurde im Sommer bei Manchester United als Kapitän abgelöst. In der laufenden Spielzeit kam er bislang nur in einem Pflichtspiel für die Red Devils zum Einsatz. Ein angestrebter Wechsel zu West Ham United zerschlug sich im Sommer.