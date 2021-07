Ukraine vs. England: TV, LIVE-STREAM und Co.- so wird das EM-Viertelfinale übertragen

Im Viertelfinale der Europameisterschafft tritt England auf die Ukraine. Hier erfahrt Ihr, wo die Partie übertragen wird.

Im letzten Viertelfinalspiel der Europameisterschaft 2021 kommt es zum Duell zwischen der Ukraine und England.

Vor Anpfiff der Partie scheinen die Rollen zwischen beiden Teams klar verteilt: Die Überraschungsmannschaft Ukraine, die sich als Gruppendritter noch knapp für die K.o.-Runde qualifizierte, und durch einen knappen Sieg nach Verlängerung in einem eng umkämpften Spiel gegen Schweden ins Viertelfinale einzog, tritt als klarer Außenseiter an.

Denn England konnte zwar in der Gruppenphase mit zwei 1:0-Siegen und einem torlosen Unentschieden gegen Schottland ebenfalls nicht uneingeschränkt überzeugen, agierte dann aber im Achtelfinale gegen Deutschland souverän und siegte verdient mit 2:0. Nun peilen die "Three Lions" den Einzug ins Halbfinale an - mindestens.

Anstoß der Partie im Olympiastadion zu Rom ist am Samstag (3.7.2021) um 21.00 Uhr.

In diesem Artikel zeigen wir Euch, wie und wo die Begegnung zwischen der Ukraine und England live übertragen wird.. Zudem präsentieren wir die Anfangsformationen beider Mannschaft, sobald diese offiziell verkündet worden sind.

Ukraine vs. England heute live: Die Begegnung in der Übersicht

Ukraine vs. England heute live: Die Übertragung der EM 2021 im TV

Die komplette Europameisterschaft 2021 wird selbstverständlich live und in voller Länge im deutschen TV zu sehen. Der Großteil der Spiele ist darüberhinaus live im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen. Dafür sorgen ARD und ZDF, die sich zusammen mit dem Pay-TV-Sender MagentaTV die LIVE-Übertragungsrechte gesichert haben.

Hier zeigen wir Euch, auf welchem Weg Ihr das EM-Viertelfinale zwischen der Ukraine und England verfolgen könnt.

Ukraine vs. England heute live im deutschen Free-TV in der ARD

Im Falle von Ukraine vs. übernimmt die ARD die Übertragung im deutschen Free-TV. Das Erste geht ab 17.15 Uhr mit EM-Berichterstattung auf Sendung.

Zunächst wird Dänemark vs. Tschechien, wo der nächste Gegner des Gewinners der Partie zwischen England und Ukraine ermittelt wird, gezeigt, ab 20.15 Uhr läutet die ARD den Countdown auf das Abendspiel mit Vorberichten und Hintergründen rund um die Partie ein.

Jessy Wellmer und Ex-Nationalspieler Bastian Schweinsteiger sind dabei im Olimpico und Gert Gottlob ordnet als Kommentator vor Ort im römischen Olympiastadion das Spielgeschehen ein.

Die EM 2021 live auf MagentaTV: Ukraine vs. England im TV sehen - die Übertragung

Auch der Pay-TV MagentaTV übertragt das Duell zwischen Engländern und Ukrainern in Echtzeit. Das Kommentatorenteam um Wolff Fuss und Marco Hagemann übernimmt die EM-Berichterstattung für Magenta-TV, so unter anderem auch bei der Partie Ukraine vs. England.

Ukraine vs. England im LIVE-STREAM sehen - so gehts

Auch online ist die Partie per LIVE-STREAM abrufbar. Das zum einen in der ARD-Mediathek im Rahmen der "Sportschau", Zum anderen könnt Ihr via ARD-App die Begegnung auch problemlos auf mobilen Geräten verfolgen. Den Link zum Herunterladen findet Ihr hier hier.

Ukraine vs. England heute im MagentaTV-LIVESTREAM

Für Abonnenten von MagentaTV steht auch hier wieder eine Alternative zur Verfügung: Denn auch der Bezahlsender hat natürlich einen LIVE-STREAM im Repertoire.

Dieser ist im Abonnement inklusive. Ein MagentaTV-Abo kostet für Nicht-Telekom-Kunden 10,00 Euro pro Monat, Kunden der Telekom kommen 5,00 Euro pro Monat günstiger weg.

Mit dem LIVE-TICKER immer auf dem neusten Stand bei Ukraine vs. England

Ihr könnt das EM-Viertelfinale zwischen der Ukraine und England nicht live sehen, wollt aber trotzdem kein Spielereignis verpassen? Dann schaut doch zwischendurch bei Goal.com vorbei! Denn der LIVE-TICKER von Goal berichtet über die Spielereignisse fast in Echtzeit, zusätzlich werdet Ihr mit Statistiken und Hintergründen rund um die Partie versorgt.

EM 2021: Die Highlights der Partie Ukraine vs. England heute bei DAZN

DAZN liefert Euch die Zusammenfassung des EM-Spieltags. In der DAZN-Mediathek warten auf Euch die kommentierten Highlightclips aller Spiele der Europameisterschaft, damit Euch garantiert kein Tor entgeht - auch wenn Ihr ein Spiel nicht live sehen könnt.

Das Beste dabei: Mit dem Probemonat gibt es für Neukunden den ersten Abo-Monat sogar kostenlos! Nach Ende des kostenloses Probemonats könnt Ihr das Abonnement kostenpflichtig verlängern. Dabei stehen Euch zwei Abo-Pakete zur Auswahl: Das Jahres-Abonnement für 119,99 Euro, oder das Monatsabo für das 11,99 Euro fällig werden.

Weitere Informationen zu den Abomodellen von DAZN und natürlich zum kostenlosen Probemonat erhaltet Ihr hier.

Ukraine vs. England heute live: Die Aufstellungen

Hier könnt Ihr nachlesen, mit welchen Anfangsformationen beide Mannschaften im EM-Viertelfinale in Rom antreten, sobald diese offiziell verkündet worden sind.