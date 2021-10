Ukraine vs. Bosnien heute: LIVE-STREAM, TV und Co. - so wird die WM-Qualifikation live übertragen

In der WM-Qualifikation trifft die Ukraine heute auf Bosnien-Herzegowina. Goal liefert Euch alle Infos zur Übertragung live im TV und im LIVE-STREAM.

In Gruppe D der WM-Qualifikation in Europa steht heute ein ganz wichtiges Spiel an: Die Ukraine empfängt Bosnien, los geht es am Dienstag (12. Oktober) um 20.45 Uhr.

Während sich Weltmeister Frankreich voraussichtlich Platz eins sichern und das direkte Ticket zur WM 2022 in Katar lösen wird, kämpfen die Ukraine und Bosnien zusammen mit Finnland um Rang zwei. Über ein Playoffspiel gegen einen anderen Gruppenzweiten könnte man sich dann noch für das nächste Großturnier qualifizieren.

Die Partie heute wird also richtungsweisend. Aktuell steht die Ukraine mit zwei Punkten Vorsprung auf Bosnien auf dem begehrten zweiten Platz, hat allerdings auch schon ein Spiel mehr absolviert. Sollten Edin Dzeko und Co. die drei Punkte aus Lwiw mitnehmen, würde man auf Rang zwei springen.

Ukraine vs. Bosnien heute live im TV und LIVE-STREAM: In diesem Artikel bekommt Ihr alle Informationen zur Übertragung der WM-Qualifikation. Außerdem geben wir Euch einen guten LIVE-TICKER an die Hand.

Ukraine vs. Bosnien heute: LIVE-STREAM, TV und Co. - das Spiel im Überblick

Begegnung Ukraine - Bosnien Wettbewerb WM-Qualifikation, 8. Spieltag Anpfiff Dienstag, 12. Oktober, 20.45 Uhr Ort Arena Lwiw (Lwiw, Ukraine)

Ukraine vs. Bosnien heute im LIVE-STREAM: So geht's

Bei jeder Länderspielpause stellen sich viele Fußball-Fans die Frage: Werden die Partien live im TV oder im LIVE-STREAM übertragen? Für den Fall der WM-Qualifikation gibt es hierbei gute Nachrichten.

Denn DAZN zeigt / überträgt alle Spiele der WM-Qualifikation ohne deutsche Beteiligung live im STREAM! Das heißt also, dass auch Ukraine gegen Bosnien heute live auf DAZN zu sehen sein wird.

Ukraine vs. Bosnien heute im LIVE-STREAM sehen: Jetzt DAZN-Abo holen

Allerdings ist DAZN nicht frei empfangbar, sondern Ihr müsst ein kostenpflichtiges Abonnement abschließen, um die Inhalte sehen zu können. Das geht schnell und unkompliziert, HIER gibt es alle wichtigen Informationen zur Anmeldung.

Ein Monatsabo bei DAZN kostet 14,99 Euro pro Monat und ist monatlich kündbar. Ihr könnt aber auch gleich ein Jahresabo für einmalig 149,99 Euro wählen - dann könnt Ihr zwar nicht mehr monatlich kündigen, spart im Vergleich auf das Jahr gerechnet aber fast 30 Euro.

Ukraine vs. Bosnien heute live im TV sehen: Geht das?

Zwar werden die WM-Qualifikationsspiele der deutschen Nationalmannschaft live im Free-TV bei RTL übertragen - die Partien ohne deutsche Beteiligung sind jedoch nicht im klassichen TV zu sehen.

Dennoch könnt Ihr Ukraine vs. Bosnien heute auch live auf Eurem Fernseher anschauen. Auch hier ist DAZN Euer Ansprechpartner: Ladet Euch einfach die kostenlose DAZN-App auf Euren Smart-TV herunter, meldet Euch an und schon seht Ihr das Spiel live im TV. Wahlweise könnt Ihr auch Euren Laptop per HDMI-Kabel mit dem Fernseher verbinden.

Dass Ihr zum Schauen von DAZN ein Abo benötigt, haben wir weiter oben bereits erklärt. Neben der WM-Quali zeigt der Streamingdienst auch fast alle Spiele der Champions League live, dazu die Freitags- und Sonntagspartien der Bundesliga, LaLiga, Ligue 1, die Serie A und vieles mehr. Neben Fußball laufen zum Beispiel auch die NFL, die NBA oder Darts auf DAZN. HIER könnt Ihr Euch einen Überblick über das Programm verschaffen.

Ukraine vs. Bosnien heute live im STREAM und TV: Die Tabelle der Gruppe D

PLATZ LAND SPIELE TORE PUNKTE 1 Frankreich 6 8:3 12 2 Ukraine 6 8:7 8 3 Bosnien 5 7:6 6 4 Finnland 5 5:7 5 5 Kasachstan 6 5:10 3

Ukraine vs. Bosnien heute live: Die WM-Qualifikation im LIVE-TICKER verfolgen

Du bist am Dienstagabend unterwegs und kannst nicht im LIVE-STREAM oder am TV dabei sein, wenn die Ukraine auf Bosnien trifft? Dann schau' doch mal im LIVE-TICKER von Goal vorbei.

Dort bleibst Du stets auf dem Laufenden und wirst über Tore beinahe in Echtzeit informiert. HIER kommst Du direkt zum TICKER.

Ukraine vs. Bosnien heute live sehen: Die Aufstellungen

Rund eine Stunde vor Spielbeginn werden die Aufstellungen von der Ukraine und Bosnien veröffentlicht. Klickt Euch also heute gegen 19.45 Uhr noch einmal rein!

Ukraine vs. Bosnien heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung im Überblick