Deutschland gegen Spanien im Free-TV sehen: So wird die UEFA Nations League übertragen

In der UEFA Nations League bekommt es Deutschland am Donnerstag mit Spanien zu tun. Goal erklärt Euch, wie Ihr die Begegnung im Free-TV sehen könnt.

Fast ein ganzes Jahr, nachdem in der EM-Quali mit 6:1 gegen Nordirland gewonnen hat, kommt es am Donnerstag zum Wiedersehen mit den Spielern des DFB-Teams. Die Corona-Pandemie hat auch dem Fußball einen Strich durch die Rechnung gemacht und den Rahmenkalender gehörig durcheinandergebracht.

Nun steht allerdings die zweite Ausgabe der auf dem Programm, bei der sich die 55 Mitgliedsverbände der UEFA untereinander messen: Am ersten Spieltag der Gruppenphase ist Deutschland gegen gefordert. Anstoß ist um 20.45 Uhr in der Mercedes-Benz-Arena in Stuttgart - und die Begegnung wird sogar im Free-TV übertragen.

Ihr möchtet wissen, wo das Aufeinandertreffen zwischen Deutschland und Spanien am Donnerstag live im Free-TV gezeigt wird? Dann seid Ihr hier genau richtig. In diesem Artikel liefert Euch Goal alle Informationen zur Übertragung der UEFA Nations League .

Deutschland gegen Spanien: Der erste Spieltag der UEFA Nations League in der Übersicht

Duell Deutschland - Spanien Datum 03. September 2020 | 20.45 Uhr Ort Mercedes-Benz-Arena, Stuttgart Zuschauer keine Zuschauer erlaubt

Deutschland gegen Spanien: Die UEFA Nations League live im Free-TV sehen - geht das?

Gute Nachrichten für alle, die sich auf eine Übertragung von Deutschland gegen Spanien im Free-TV gefreut haben: Mit der ARD und dem ZDF haben sich in dieser Saison gleich zwei öffentlich-rechtliche Sender die Übertragungsrechte an der UEFA Nations League gesichert.

Alle sechs Spiele des DFB-Teams in der Gruppenphase werden somit bei einem der beiden TV-Anbieter übertragen. Jeweils drei Begegnungen werden in der ARD und dem ZDF übertragen. Zudem könnt Ihr die Duelle aller anderen europäischen Mannschaften beim Streamingdienst DAZN verfolgen.

Doch auf welchen der beiden Free-TV-Sender seid Ihr am Donnerstag angewiesen, um das Aufeinandertreffen zwischen Deutschland und Spanien live sehen zu können? Für den ersten Spieltag der UEFA Nations League besitzt das ZDF die Übertragungsrechte.

Bereits ab 20.15 Uhr könnt Ihr Euch von Moderator Jochen Breyer auf die Partie in der Mercedes-Benz-Arena in Stuttgart einstimmen lassen. Sobald die beiden Mannschaften den Rasen betreten, übernimmt Kommentator Bela Rethy am Mikrofon und wird Euch durch den Abend führen.

Deutschland gegen Spanien: Die UEFA Nations League kostenlos im LIVE-STREAM verfolgen

Eine weitere Möglichkeit, um Deutschland gegen Spanien am Donnerstag im Free-TV zu sehen, ist der LIVE-STREAM des ZDF . Wenn Ihr am Abend keinen Fernseher zur Verfügung habt oder die UEFA Nations League von unterwegs streamen möchtet, müsst Ihr somit keine zusätzlichen Kosten befürchten.

Über die offizielle Webseite des ZDF lässt sich das TV-Programm des Senders rund um die Uhr auch im Internet verfolgen. Dafür ist keine vorherige Anmeldung notwendig. Um auf den LIVE-STREAM zur Begegnung zwischen Deutschland und Spanien zugreifen zu können, müsst Ihr somit lediglich auf die Live-TV-Rubrik gehen.

Die gelieferten Bilder sind identisch mit der TV-Übertragung. Das bedeutet, dass auch der LIVE-STREAM um 20.15 Uhr auf Sendung geht. Solltet Ihr trotzdem den Anfang der Live-Übertragung verpasst haben, könnt Ihr im Stream zudem einige Minuten nach hinten springen und die UEFA Nations League zeitversetzt schauen.

Deutschland gegen Spanien: Die UEFA Nations League im LIVE-TICKER von Goal erleben

Mit dem kostenlosen LIVE-TICKER von Goal bleibt Ihr auch unterwegs über die Ereignisse in der UEFA Nations League immer auf dem Laufenden. Bereits eine halbe Stunde vor dem Anstoß beginnen wir mit den Vorberichten und liefern Euch alle wichtigen Informationen zum Aufeinandertreffen zwischen Deutschland und Spanien.

Anschließend sorgen wir mit schnellen Aktualisierungen und detaillierten Beschreibungen dafür, dass Ihr auch garantiert keine entscheidende Szene verpasst. Indem Euch unser LIVE-TICKER auch mit umfangreichen Statistiken versorgt, ist dieser auch eine gute Ergänzung zur TV-Übertragung im öffentlich-rechtlichen Fernsehen.

Auf den LIVE-TICKER zu Deutschland gegen Spanien könnt Ihr sowohl über unsere Webseite als auch die kostenlose Goal-App zugreifen, die Ihr für Android-Geräte im Google Play-Store und für iOS-Geräte im App-Store herunterladen könnt. Das Angebot ist für Euch wie immer kostenlos, deshalb klickt Euch doch mal rein .

Deutschland gegen Spanien: Die Übertragung der UEFA Nations League in der Übersicht