U21 EM: Wer zeigt / überträgt Deutschland - Niederlande live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

Deutschland trifft bei der U21 EM auf die Niederlande. Wer zeigt / überträgt die Partie live im TV und LIVE-STREAM? Hier findet Ihr alle Infos.

Am 2. Spieltag der U21-Europameisterschaft trifft Deutschland auf die Niederlande . Anstoß der Partie ist am Samstag , den 27. März, um 21 Uhr in der MOL Arena Sosto in Szekesfeherver (Ungarn).

Die deutsche U21 ist am vergangenen Mittwoch mit einem souveränen 3:0-Erfolg gegen Ungarn in die Gruppenphase gestartet. Lukas Nmecha traf dabei zur Führung, ehe Ridle Baku per Doppelpack schließlich den Sieg einbrachte.

Die Oranje-U21 musste sich zum Auftakt derweil mit einem Remis begnügen: Gegen Rumänien kam das Team von Trainer Erwin van de Looi nicht über ein 1:1 hinaus.

Wer zeigt / überträgt das Duell Deutschland U21 vs. Niederlande U21 live? In diesem Artikel liefern wir alle Infos rund um die Übertragung im TV und im LIVE-STREAM.

Wer zeigt / überträgt die U21 EM live? Deutschland vs. Niederlande auf einen Blick

Duell Deutschland U21 vs. Niederlande U21 Datum Samstag, 27. März 2021 | 21 Uhr Ort MOL Arena Sosto, Szekesfeherver (Ungarn)

U21 EM: Wer zeigt / überträgt Deutschland - Niederlande live im TV?

Wer die Gruppenspiele der deutschen U21-Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft in Ungarn und somit auch die Partie gegen die Niederlande live und in voller Länge im TV verfolgen möchte, hat genau eine Anlaufstelle.

Zwar wird die U21-EM-Begegnung nicht von den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD oder ZDF übertragen, dennoch kann man die Partie ab 21 Uhr live im Free-TV genießen:

U21 EM: ProSieben zeigt / überträgt Deutschland vs. Niederlande live im TV

Der Privatsender ProSieben hat sich die exklusiven Übertragungsrechte für die EM-Spiele der deutschen U21-Nationalmannschaft gesichert - somit könnt Ihr dort die Partie gegen die Niederlande live im TV anschauen.

Die Vorberichterstattung beginnt bei ProSieben am Samstag um 20.15 Uhr - also 45 Minuten vor Spielbeginn. Moderator Christian Düren und Experte Rene Adler stimmen Euch dabei auf das Spiel ein, ehe dann Matthias Stach und Christoph "Icke" Dommisch das Spielgeschehen ab 21 Uhr kommentieren.

Während auch die restlichen deutschen Spiele beim Hauptsender ProSieben gezeigt werden, übernimmt ProSieben Maxx die Übertragung aller anderen Partien.

U21 EM: Deutschland vs. Niederlande live im TV verfolgen - so empfangt ihr ProSieben auf Eurem Gerät

Falls ProSieben nicht ohnehin schon auf Eurem Fernseher empfangbar ist, erfahrt Ihr hier, wie Ihr das Programm entweder per Senderdurchlauf oder auch manuell hinzufügen könnt.

Neben der normalen Übertragung ist ProSieben auch in HD und UltraHD empfangbar - hierfür benötigt man jedoch das passende TV-Gerät. Alle Infos dazu könnt Ihr hier nachlesen.

Deutschland - Niederlande: Wer zeigt / überträgt die U21 EM im LIVE-STREAM?

Alternativ zur klassischen TV-Übertragung besteht auch die Möglichkeit, das EM-Gruppenspiel zwischen Deutschland und Niederlande am Samstag ab 21 Uhr via LIVE-STREAM zu verfolgen.

U21 EM: ProSieben zeigt / überträgt Deutschland vs. Niederlande im LIVE-STREAM

Auch im Hinblick auf die LIVE-STREAM-Übertragung seid Ihr bei ProSieben genau richtig. Der TV-Sender bietet Deutschland gegen Niederlande live und in voller Länge im LIVE-STREAM an.

Hierzu müsst Ihr auf der ProSieben-Homepage lediglich auf den Reiter "LIVE" klicken. Die Übertragung ist dabei deckungsgleich mit der im TV - somit geht es auch im LIVE-STREAM um 20.15 Uhr los, ehe um 21 Uhr der Anpfiff erfolgt.

Ein wichtiger Hinweis: Um das Programm via LIVE-STREAM sehen zu können, muss man sich kostenlos mit einer E-Mail-Adresse registrieren. Wer auf diese Anmeldung verzichten möchte, hat noch folgende Option:

ran überträgt: So seht ihr die U21 EM im LIVE-STREAM

Auf ran.de - der Sportsendung von ProSieben - wird Deutschland U21 vs. Niederlande U21 am Samstag ebenfalls via LIVE-STREAM übertragen. Der Vorteil: Der erste LIVE-STREAM, den man über ran anschaut, gelingt ohne Anmeldung. Erst wenn man auf einen weiteren Stream zurückgreifen will, wird eine kostenlose Registrierung fällig.

Über diesen Link gelangt Ihr direkt zum LIVE-STREAM der Begegnung Deutschland U21 gegen Niederlande U21.

U21 EM: Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Niederlande live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos im Überblick