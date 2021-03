U21 EM live: Ungarn vs. Deutschland heute im LIVE-TICKER - 0:0

Die deutsche U21-Nationalmannschaft spielt bei der EM zu gegen Gastgeber Ungarn. Goal begleitet den Auftakt heute Abend im LIVE-TICKER.

Showtime für das junge deutsche Team bei der U21 EM in Slowenien und Ungarn: Heute geht es um 21 Uhr in Szekesfehervar gegen die ungarische Nationalmannschaft, also den Gastgeber.

Ihr könnt die U21 entweder live im TV und LIVE-STREAM verfolgen oder aber auch im LIVE-TICKER kostenlos dabei sein. Goal begleitet die vollen 90 Minuten heute ausführlich.

Ungarn U21 vs. Deutschland U21 0:0

1. | Deutschland in den weißen Trikots mit schwarzen Hosen und wiederum weißen Stutzen, Ungarn in den Nationalfarben Rot-Weiß-Grün.

Ungarn U21 vs. Deutschland U21 im LIVE-TICKER: ANPFIFF

vor Beginn | Die Hymnen beider Mannschaften schrillen durchs menschenleere Stadion. Gleich gehts los!

vor Beginn | Wunderkind Youssoufa Moukoko muss angeschlagen passen. Der 16-Jährige sitzt bei der Begegnung in Szekesfehervar wegen Muskelproblemen nur auf der Tribüne.

vor Beginn | Im September 2017 spielten beide U21-Teams schon einmal gegeneinander - mit dem überraschenden Sieger Ungarn. Mit 2:1 gewannen die Magyaren damals in der Paderborner Benteler-Arena. Für die deutschen Nachwuchskräfte traf der Bremer Johannes Eggestein.

vor Beginn | Trainer der ungarischen U21 ist Zoltan Gera, 97-facher ungarischer Nationalspieler und vor allem bekannt durch seine Zeit in England. Über 200 Pflichtspiele bestritt der ehemalige zentrale Mittelfeldspieler für West Bromwich Albion und den FC Fulham.

vor Beginn | Mit Ungarn treffe Deutschland zum Turnierstart auf "eine Unbekannte", so Kuntz. Unbekannt vor allem, weil mit Kapitän Patrik Demjen sowie Szabolcs Schön, Zsombor Nagy und Zoltan Szilagyi die noch namhafteren Profis aus dem Kader ausfallen. Die vier Leistungsträger sind kurz vor dem Ende der Meldefrist positiv auf Corona getestet worden.

vor Beginn | Weil alle Profis noch am vergangenen Wochenende mit ihren Klubs im Einsatz waren, muss die U21-Mannschaft praktisch ohne jegliche Vorbereitung ins Turnier starten. "Wir müssen versuchen, alles was normalerweise in zehn Tagen abläuft, auf zwei Tage runterzubrechen", erklärt Trainer Stefan Kuntz.

vor Beginn | Ein Überblick zum besonderen Modus dieser U21-EM: Ausgetragen wird das Turnier in Ungarn und Slowenien, aufgeteilt in zwei Zeiträume. Die Gruppenphase findet in dieser Länderspielpause (bis zum 31. März) statt, die K.o.-Runden mit den jeweils Gruppenersten und- zweiten zwischen dem Saisonfinale der nationalen Ligen und dem Start der EM (31. Mai bis 6. Juni).

vor Beginn | Auftakt der U21-EM: Gleich am ersten Turniertag greift die Deutsche Nationalmannschaft ins Turnier ein und trifft auf den Gastgeber Ungarn. Gespielt wird in der MOL Arena Sosto in Szekesfehervar, einer Kleinstadt südwestlich von Budapest.

vor Beginn | Herzlich willkommen zur U21-Europameisterschaft und zum Duell Ungarn gegen Deutschland.

Ungarn U21 vs. Deutschland U21 heute im LIVE-TICKER: Die Aufstellung

Aufstellung Ungarn U21:

Bese - Bolla, Balogh, Mocsi, Deutsch - Kata, Mezei - Palincsar, Szendrei, T. Kiss - Szöke

Aufstellung DFB U21:

Finn Dahmen vom FSV Mainz 05 steht beim EM-Auftakt gegen Ungarn im Tor der deutschen U21-Nationalmannschaft. DFB-Trainer Stefan Kuntz, der die Torwart-Frage bis zuletzt offen gelassen hatte, gab Dahmen den Vorzug gegenüber Lennart Grill (Bayer Leverkusen) und Markus Schubert von Eintracht Frankfurt.

Dahmen hat für Mainz in dieser Saison erst ein Bundesligaspiel bestritten.

Dahmen - Vagnoman, Schlotterbeck, Pieper, Raum, - Dorsch, Maier, Burkardt - Nmecha, Berisha, Baku

Ungarn U21 vs. Deutschland U21 heute im LIVE-TICKER: Der Kader der deutschen Mannschaft

U21 EM live: Ungarn vs. Deutschland im LIVE-TICKER - Der Vorbericht zur Partie

Für die deutsche U21 um Stefan Kuntz und Teenager Youssoufa Moukoko beginnt am Mittwoch eine "besondere" EM. Zum Auftakt gegen Gastgeber Ungarn zählt nur ein Sieg.

Köln/Szekesfehervar (SID) Youssoufa Moukoko tanzte lachend um die Slalomstangen, an der Seite schaute Stefan Kuntz zufrieden zu: Vor dem "mit Abstand ungewöhnlichsten Auftakt einer EM" herrschte bei der deutschen U21 allen Corona-Hindernissen zum Trotz beste Laune. "Wir haben uns den Slogan 'Besondere Zeiten, besonderes Team' gegeben", sagte DFB-Trainer Kuntz nach dem ersten, von Spaß bestimmten Training in Ungarn: "Jetzt müssen wir diesen Satz mit Leben füllen."

Besonders sind die Umstände in der Tat. Nur zwei Tage nach der Ankunft wird es schon am Mittwoch gegen Gastgeber Ungarn (21.00 Uhr/ProSieben) ernst für das DFB-Team. Ein einziges Teamtraining musste vor dem ersten Anstoß reichen. "Dann machen wir halt mal ohne Vorbereitung ein Gruppenspiel", sagte Kuntz im deutschen Teamhotel am Ufer des Velencer Sees.

Dennoch zählt gegen den krassen Außenseiter Ungarn in Szekesfehervar nur ein Sieg, das weiß auch Kuntz. Am Samstag folgt bereits das Topspiel gegen die Niederlande, schon da sieht der 58-Jährige sein Team in der Außenseiterrolle. Als Beweis reiche ein Blick auf die Marktwerte aller EM-Spieler. "Ridle Baku liegt da als wertvollster Deutscher auf Platz 31", sagte Kuntz: "Und danach kommt lange gar keiner mehr."

Aber: Auf den Wolfsburger Baku (17,0 Millionen Euro) folgt mit einem Wert von zehn Millionen schon ein äußerst wohlklingender, Hoffnung stiftender Name - Youssoufa Moukoko. Der 16-Jährige von Borussia Dortmund steht erstmals im Aufgebot und könnte schon gegen Ungarn zum jüngsten Spieler der deutschen U21-Geschichte werden.

Kuntz warnte dennoch vor zu hohen Erwartungen an den Teenager. "Dass Youssoufa mit 16 in der Bundesliga spielt, spricht natürlich für sein außerordentliches Talent. Wir arbeiten aber sehr viel mit diesen Talenten, und wir haben auch schon sehr viele Talente scheitern sehen", sagte Kuntz. Die Integration Moukokos in das Team klappe indes bisher gut. "Wenn ich mir ihn so beim Essen betrachte, glaube ich, dass wir uns keine Sorgen machen müssen", sagte Kuntz.

Gut möglich ist dennoch, dass Moukoko zunächst auf der Bank Platz nehmen muss. Überhaupt ist die Auswahl der ersten Elf gar nicht so einfach, da nicht alle Spieler in ihren Klubs über Stammplätze verfügen.

Einerseits wolle er schauen, "wer gerade einen Lauf hat", sagte Kuntz, gleichzeitig aber auch jenen Akteuren "die Stange halten, die viel für uns gemacht haben".

Zum festen Stamm gehören neben Kapitän Arne Maier von Arminia Bielefeld vor allem die Belgien-Legionäre Lukas Nmecha (RSC Anderlecht) und Niklas Dorsch (KAA Gent), aber auch Salih Özcan vom 1. FC Köln, Amos Pieper (Bielefeld) oder Nico Schlotterbeck (Union Berlin). Pieper betonte in Ungarn, "gerade wegen" der schwierigen Umstände "noch mehr Bock" auf die EM zu haben.

Ziel bleibt Platz eins oder zwei in der Gruppe, um das Viertelfinale Ende Mai zu erreichen. Und bis dahin muss das Team eben mit den besonderen Umständen umgehen wie dem Essen an Einzeltischen im 300 Quadratmeter großen Speisesaal.

"Wir müssen hier wirklich mit viel Neuem umgehen", sagte Kuntz: "Aber ein bisschen weniger hätte es auch getan."

U21 EM - Die voraussichtlich deutsche Mannschaftsaufstellung: Grill - Vagnoman, Pieper, Schlotterbeck, Raum - Baku, Maier, Özcan, Jakobs - Nmecha, Berisha. - Trainer: Kuntz

U21 EM live: Ungarn vs. Deutschland heute im LIVE-TICKER - Das Duell im Überblick