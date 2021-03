Nach Dahmen-Patzer: Nmecha rettet Deutschland Remis gegen die Niederlande - die U21-EM im TICKER zum Nachlesen

Auf den Auftaktsieg gegen Ungarn folgte für die DFB-Junioren bei der U21-EM ein Remis gegen die Niederlande. Hier gibt's den TICKER zum Nachlesen.

Spätes Glück dank Lukas Nmecha: Die deutsche U21-Nationalmannschaft hat nach einem wertvollen 1:1 (0:0) gegen die Niederlande weiter gute Chancen auf das EM-Viertelfinale. Der Stürmer des RSC Anderlecht rettete dem Team von DFB-Trainer Stefan Kuntz in einer zähen und am Ende hitzigen Partie in der 84. Minute den Punkt.

Ein böser Patzer des Geburtstagskindes Finn Dahmen (48.) hatte Justin Kluivert zunächst die Führung ermöglicht. Der Schlussmann des FSV Mainz 05 schlug über den Ball, Kluivert stand plötzlich vor dem leeren Tor. Im letzten Gruppenspiel gegen Rumänien am Dienstag reicht Deutschland ein Remis, um zum vierten Mal in Folge die K.o.-Runde zu erreichen.

"Wir wollen heute einen großen Schritt in Richtung Viertelfinale machen", sagte Kuntz kurz vor Anpfiff. Drei Tage nach dem 3:0 gegen Co-Gastgeber Ungarn stellte der DFB-Coach dafür auf eine Dreierkette um, die die stark besetzte Oranje-Offensive um Kluivert zunächst gut im Griff hatte. Beide Teams begannen allerdings mit viel Respekt voreinander, echte Chancen gab es in den ersten 30 Minuten nicht.

Wie schon in der ersten Hälfte gegen Ungarn fehlte es der deutschen Mannschaft im letzten Drittel aber an Genauigkeit, die Torjäger Nmecha und Mergim Berisha (RB Salzburg) hingen über weite Strecken in der Luft. Auch der Wolfsburger Ridle Baku, doppelter Torschütze im ersten Spiel, kam kaum zur Geltung.

Kurz vor der Pause hatte Dahmen an seinem 23. Geburtstag noch Glück, als ein Kopfball von Dani de Wit am Pfosten landete (36.). Nach dem Seitenwechsel schlug der Keeper, der in seiner Karriere erst ein Bundesliga-Spiel absolviert hat, dann aber nach einem Einwurf über den Ball. Kluivert konnte locker ins leere Tor einschieben.

In der Folge wurde es hektisch, nach einem Foul von Salih Özcan an Jordan Teze kam es zu einer Rudelbildung. Beide Kontrahenten haben eine brisante Vorgeschichte: Im Oktober 2018 hatte Teze dem DFB-Kapitän nach einem U20-Länderspiel ins Gesicht gespuckt.

Immerhin wirkte die deutsche Mannschaft nun wacher und nahm den Kampf an. Ein Freistoß von Kapitän Arne Maier (55.) flog zwar weit über das Tor, dennoch drängte die Kuntz-Elf nun auf den Ausgleich. Der nun lauffreudige Nmecha zielte knapp neben das Tor (67.), Amos Pieper (81.) scheiterte am niederländischen Schlussmann. Nmecha gelang aber doch noch der späte Ausgleich. (Quelle: SID)

Deutschland U21 vs. Niederlande U21 1:1 (0:0) Tore 0:1 Kluivert (48.), 1:1 Nmecha (84.) Aufstellung Deutschland U21 Dahmen - Vagnoman, Pieper, N. Schlotterbeck, Jakobs (77. Raum) - Maier (82. Stach), Dorsch, R.Baku (89. Janelt), Özcan (77. Klimowicz), M. Berisha (82. Burkhardt) - Nmecha Aufstellung Niederlande U21 Scherpen - Teze, Schuurs, Botman, Bakker - Harroui, de Wit (88. Brobbey), T. Koopmeiners - Lang (22. Kadioglu), Gakpo, Kluivert (78. Dilrosun) Gelbe Karten Dorsch (27.), Koopmeiners (36.), Jakobs (51.), Teze (51.)

Damit verabschiede ich mich aus Ungarn, in Sachen U21-Europameisterschaft sind wir am Dienstag wieder für Sie da, wenn Deutschland im abschließenden Gruppenspiel um 18:00 Uhr auf Rumänien trifft. Einen schönen Abend noch und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Die Niederlande dagegen braucht im abschließenden Gruppenspiel einen hohen Sieg gegen Ungarn und muss zeitgleich auf Schützenhilfe der deutschen Elf gegen Rumänien hoffen. Die Elftal war über lange Zeit die bessere Mannschaft und profitierte von einem Fehler von Dahmen, schaffte es anschließend aber nicht, den Sack zuzumachen.

Deutschland geht damit mit einer sehr guten Ausgangsposition ins letzte Gruppenspiel, ein Punkt dürfte der Auswahl von Stefan Kuntz quasi reichen. Die Junioren-Nationalmannschaft lieferte heute keine grandiose Leistung ab, hat nun gegen Rumänien aber den Gruppensieg in eigener Hand. Und: Sie zeigte auch, dass sie in engen Spiele nicht die Nerven verlieren.

U21 EM - Deutschland vs. Niederlande heute im LIVE-TICKER: Schlusspfiff!

90.+3. | Dann ist Feierabend! Deutschland und die Niederlande trennen sich 1:1!

90.+1. | Die Nachspielzeit läuft, drei Minuten sind angezeigt.

U21 EM - Deutschland vs. Niederlande heute im LIVE-TICKER: Wechsel

89. | Bei der Kuntz-Elf ersetzt Janelt Ridle Baku.

86. | Fünf Minuten sind noch auf der Uhr, plötzlich sind die Niederländer unter Druck. Ein Gegentreffer, und die Elftal ist so gut wie raus,

U21 EM - Deutschland vs. Niederlande heute im LIVE-TICKER: Wechsel

88. | Die Elftal wechselt noch einmal: Bald-Leipziger Brobbey ersetzt de Wit.

U21-EM heute im LIVE-TICKER: Tooooor! DEUTSCHLAND - Niederlande 1:1!

84. | Und da kommt der Ausgleich aus dem Nichts! Der eingewechselte Burkardt bricht auf links bis zur Grundlinie durch und spielt flach in den Fünfer, wo Nmecha nur noch einschieben muss.

U21 EM - Deutschland vs. Niederlande heute im LIVE-TICKER: Wechsel

82. | Doppelwechsel beim DFB: Stach und Burkhardt kommen für Maier und Berisha.

80. | Pieper! Nach einem Eckball von links zieht der Innenverteidiger am langen Pfosten ab, sein Volley wird im kurzen Eck aber gut von Scherpen abgewehrt.

U21 EM - Deutschland vs. Niederlande heute im LIVE-TICKER: Wechsel

78. | Auch die Niederlande tauscht: Kluivert geht runter, für ihn kommt Dilrosun.

U21 EM - Deutschland vs. Niederlande heute im LIVE-TICKER: Wechsel

77. | Deutschland wechselt doppelt: Raum und Klimowicz ersetzen Jakobs und Özcan.

75. | 15 Minuten noch, Stefan Kuntz sieht nach wie vor nicht danach aus, dass er bald wechsel wird. Die Startelf scheint die Partie drehen zu sollen.

73. | Maier mit der nächsten Ecke von rechts, erneut findet der Mittelfeldspieler keinen Abnehmer. Deutschland kommt offensiv nach wie vor nicht gefährlich vor das Tor.

71. | Die Schlussphase in Ungarn läuft. Sehen wir noch einen Treffer oder bleibt es beim 1:0 für die Niederlande?

69. | Die Niederländer sind offensiv weiterhin gefährlich! Harroui bringt den Ball flach von rechts ins Zentrum, findet aber erneut keinen Abnehmer. So wird das nichts mit dem Ausgleich für das deutsche Team.

65. | Mitte des zweiten Durchgangs sind die Niederländer derzeit auf Viertelfinal-Kurs, Deutschland dagegen müsste am letzten Spieltag gegen Rumänien gewinnen. 25 Minuten sind auch auf der Uhr.

63. | Die Niederländer haben sich defensiv nun ein wenig tiefer aufgestellt, Deutschland muss nun offensiv ein wenig mehr investieren. Bisher gelingt der DFB-Auswahl im Spiel nach vorne nach Wiederanpfiff aber wenig.

61. | Maier bringt eine Ecke von rechts in den Strafraum, findet aber erneut keinen Abnehmer. Die deutschen Standards sind heute noch nicht stimmig.

59. | Stefan Kuntz wirkt nach gut einer Stunde an der Seitenlinie nicht zufrieden, eine Niederlage wäre aus deutscher Sicht definitiv nicht optimal für das abschließende Gruppenspiel.

57. | Kluivert! Der Torsschütze probiert es aus 17 Metern zentraler Position, diesmal sammelt Dahmen den Flachschuss im Torzentrum.

55. | Maier ebenfalls aus der Distanz! Der Bielefelder probiert es aus 25 Metern zentraler Position, Scherpen sammelt den Schuss aber unten links im Tor ein.

53. | Özcan mit dem Abschluss! Der Kölner probiert es aus 22 Metern zentraler Position mit einem Abschluss, sein Schuss geht aber knapp rechts oben über den Kasten von Scherpen.

U21 EM - Deutschland vs. Niederlande heute im LIVE-TICKER: Gelbe Karte

50. | Rudelbildung im Mittelfeld! Nach einem Zweikampf zwischen Jakobs und Teze geraten beide Teams aneinander, Schiedsrichter Mariani hat einiges zu tun. Die beiden Streithähne sehen die Gelbe Karte.

U21-EM heute im LIVE-TICKER: Tooooor! Deutschland - NIEDERLANDE 0:1!

48. | Was ein dicker Patzer von Dahmen! Beim Klärungsversuch am linken Fünfereck schlägt der Keeper ein Luftloch, Kluivert schnappt sich den Ball und schiebt ihn ins leere Tor ein. Erster Turniertreffer für ihn.

U21 EM - Deutschland vs. Niederlande heute im LIVE-TICKER: Anpfiff zur 2. Halbzeit

46. | Weiter gehts! Beide Mannschaften kommen ohne Wechsel aus der Pause!

Halbzeit | Die Elftal war abgesehen von dieser Chance offensiv noch nicht wirklich gefährlich und hatte kurz vor der Pause mit dem Offensivspiel der deutschen Mannschaft auch immer mehr Probleme. Allerdings werden die Niederländer nach der Pause ein wenig aufdrehen müssen, denn ein 0:0 dürfte angesichts der Ausgangslage insgesamt zu wenig sein.

Halbzeit | Wie schon im ersten Spiel muss Deutschland nach 45 Minuten mit einem 0:0 leben. Die Mannschaft von Stefan Kuntz hatte nach einem holprigen Start immer mehr Möglichkeiten im Spiel nach vorne, verpasste es aber, sich klare Chancen zu erarbeiten. Defensiv sind die Junioren aber noch nicht ganz sattelfest und hatten Glück beim Pfostentreffer von de Wit.

U21 EM - Deutschland vs. Niederlande heute im LIVE-TICKER: Halbzeit

45.+3. | Dann ist Pause, mit 0:0 gehen beide Teams in die Kabine.

45.+1. | Die Nachspielzeit im ersten Durchgang läuft, drei Minuten Nachschlag gibt es.

44. | Der nächste Eckball der Deutschen von rechts bringt ebenfalls nichts ein, die Elftal schafft es immer weniger, für Entlastung zu sorgen. 60 Sekunden sind noch auf der Uhr.

42. | Die letzten Minuten vor der Pause laufen, Deutschland dreht nochmal ein wenig auf. Platzt der Knoten bei der DFB-Elf?





40. | Berisha! Nach einem flachen Ball von Vagnoman von rechts legt Baku am kurzen Fünfereck nach außen auf Berisha, der aus acht Metern rechter Position direkt abzieht. Scherpen wehrt im kurzen Eck stark ab.

38. | Jakobs sucht mit einem Steilpass von halblinks Baku im Sechzehner, die Niederländer kommen aber dazwischen. Deutschland wird aber langsam stärker.

U21 EM - Deutschland vs. Niederlande heute im LIVE-TICKER: Gelbe Karte

36. | Koopmeiners kassiert nach einem taktischen Foul die nächste Gelbe Karte, er hatte gegen Berisha die Grätsche ausgepackt.

35. | Die letzten zehn Minuten vor der Pause sind angebrochen, die Niederlande haben ihre Spielanteile ein wenig zurückgeschraubt. Deutschland kommt besser ins Spiel.

33. | Pieper mit der ersten Chance für die DFB-Junioren! Nach einem Eckball von rechts bringt Pieper den Ball am langen Pfosten per Kopf aufs Tor, setzt diesen aber knapp über den Kasten von Scherpen.

31. | 15 Minuten noch bis zur Pause. Sehen wir noch einen Treffer oder bleibt es beim 0:0?

29. | Scherpen kommt nach einem Dribbling ein wenig gegen Nmecha in die Bredouille, mit einem entscheidenden Volley befördert er den Ball aber aus der Gefahrenzone.

U21 EM - Deutschland vs. Niederlande heute im LIVE-TICKER: Gelbe Karte

27. | Dorsch kommt im Mittelfeld gegen Koppmeiners deutlich zu spät, der Mittelfeldspieler kassiert die erste Gelbe Karte der Partie.

26. | Berisha geht am rechten Sechzehnereck ins Dribbling gegen Botman, scheitert aber am Lille-Innenverteidiger. Die Niederländer sind auch defensiv gut unterwegs.

24. | Das deutsche Team ist bisher im Spielaufbau sehr tief unterwegs, vor allem Baku und Berisha müssen teilweise in der eigenen Hälfte ins Dribbling gehen. Offensiv fehlt bisher ein wirklich guter Ansatz.

U21 EM - Deutschland vs. Niederlande heute im LIVE-TICKER: Wechsel

22. | Lang muss tatsächlich verletzt vom Rasen, er wird durch Kadioglu ersetzt. Wir wünschen an dieser Stelle gute Besserung.

21. | Lang prallt im Mittelfeld mit Mitspieler Koopmeiners zusammen, der Offensivspieler bleibt verletzt am Boden liegen. Er muss zumindest an der Seitenlinie behandelt werden.

19. | Die Niederländer stellen den deutschen Spielaufbau enorm hoch zu, setzen das Team von Stefan Kuntz früh unter Druck. Bisher ist die Auswahl von Erwin van der Loii definitiv besser unterwegs.

17. | Die deutsche Nationalmannschaft sucht über die Außenbahnen vor allem den Weg nach vorne, bisher kommt die Niederlande dies aber gut verteidigt. Wie gegen Ungarn braucht das deutsche Team ein wenig, um warm zu werden.

15. | Koopmeiners bringt einen Eckball von der rechten Seite in den deutschen Sechzehner, findet aber keinen Abnehmer. Torchancen bleiben weiterhin Mangelware.

13. | Die niederländische Auswahl spielt definitiv besser, erwischt den besseren Start in die Begegnung. Die Elftal zeigt bisher, dass das 1:1 gegen die Rumänen eher ein Ausrutscher war.

11. | Dorsch wird im Mittelfeld böse von Lang umgesenst, der ehemalige Heidenheimer bleibt auch lange liegen. Noch kommt Schiedsrichter Mariani aber ohne Gelbe Karte aus.

9. | Maier schlägt den ersten deutschen Freistoß von halblinks in den niederländischen Strafraum, findet allerdings am langen Pfosten keinen Abnehmer.

7. | De Wit schlägt einen langen Ball aus der eigenen Hälfte in den deutschen Strafraum, Dahmen passt aber zum ersten Mal gut auf und sammelt diesen sicher ein. Bisher passiert auf dem Rasen wenig.

5. | Nmecha erobert mal 35 Meter vor dem gegnerischen Tor den Ball, legt sich diesen aber zu weit vor und foult anschließend Botman. Dies bringt ihm die erste Ermahnung von Schiedsrichter Mariani ein.

3. | Die Niederländer übernehmen von Beginn an den Ballbesitz, Deutschland dagegen wirkt erstmal ein wenig zögerlich und positioniert sich gegen den Ball.

U21 EM - Deutschland vs. Niederlande heute im LIVE-TICKER: Anpfiff zur 1. Halbzeit!

1. | Los geht's!

vor Beginn | Erwin van de Looi nimmt nach dem 1:1 gegen Rumänien dagegen drei Veränderungen vor: Zeefuik wird in der Defensive durch Botman ersetzt, außerdem beginnt im rechten Mittelfeld Harroui für den Leih-Osnabrücker Reis. Offensiv erhält Gakpo den Vorzug vor Boadu.

vor Beginn | Die Niederländer starten folgendermaßen: Scherpen - Teze, Schuurs, Botman, Bakker - Harroui, de Wit, Koopmeiners - Lang, Gakpo, Kluivert.

vor Beginn | Stefan Kuntz stellt damit im Vergleich zum 3:0 gegen die Ungarn zweimal um. Raum wird auf der Linksverteidiger-Position durch den Kölner Jakobs ersetzt, im linken Mittelfeld beginnt Özcan für Burkardt.

vor Beginn | Die Aufstellungen sind bereits da, Deutschland beginnt folgendermaßen: Dahmen - Vagnoman, Pieper, Schlotterbeck, Jakobs - Maier, Dorsch - Baku, Özcan, Berisha - Nmecha.

vor Beginn | Geleitet wird die heutige Begegnung von Maurizio Mariani aus Italien, an den Seitenlinien assistieren ihm Alberto Tegoni und Daniele Bindoni. Vierter Offizieller ist der Ungar Adam Farkas.

vor Beginn | Neben den bereits erwähnten Bundesliga-Legionären sind auch Linksaußen Noa Lang vom FC Brügge und Mittelstürmer Myron Boadu nicht zu verachten. Schlüsselspieler und Kapitän der Mannschaft ist allerdings Sechser Teun Koopmeiners, der sowohl mit als auch gegen den Ball eine Herausforderung für die DFB-Junioren sein dürfte.

vor Beginn | Gleichzeitig sind die Niederländer mit Bundesliga-Legionären wie Kluivert, Zeefuik oder Dilrosun im Kader die erste wirkliche Bewährungsprobe für die Mannschaft von Stefan Kuntz, Gastgeber Ungarn hatte trotz einer soliden ersten Halbzeit im Auftaktspiel eher wenig zu bieten. Gegen die neue goldene Generation der Rumänen kamen aber auch die Niederländer nicht über ein Unentschieden hinaus und stehen heute bereits unter Druck, ein Remis könnte für den Einzug unter die letzten Acht schon zu wenig sein.

vor Beginn | Kurz zur Ausgangslage: Durch den Sieg der Rumänen gegen Gastgeber Ungarn am frühen Abend reicht dem deutschen Team ein Sieg, um sicher im Viertelfinale zu stehen und gleichzeitig am letzten Spieltag gegen Rumänien den Gruppensieg auszuspielen. Selbst bei einer Niederlage gegen die Elftal hätte das DFB-Team das Weiterkommen am letzten Spieltag noch in eigener Hand.

vor Beginn | Die Ausgangslage aus deutscher Sicht könnte nach dem ersten Spieltag in der Gruppe A nicht besser sein: Nach einem Unentschieden zwischen Rumänien und den Niederlanden hat das Junioren-Nationalteam bereits heute die Chance, den Einzug in die K.o.-Runde im Sommer unter Dach und Fach zu bringen. Auf gehts ins Duell mit dem Erzrivalen aus den Niederlanden

vor Beginn | Herzlich willkommen zum 2. Spieltag der U21-Europameisterschaft in der Gruppe I zwischen Deutschland und der Niederlande.

U21 EM - Deutschland vs. Niederlande heute im LIVE-TICKER: Die Aufstellungen

Das ist die Aufstellung von Deutschland:

Dahmen - Vagnoman, Pieper, N. Schlotterbeck, Jakobs - Maier, Dorsch, R. Baku, Özcan, M. Berisha - L. Nmecha

Ersatzbank: Grill (Tor), Schubert (Tor), S. Ambrosius, Leitsch, Raum, Thiaw, Janelt, Klimowicz, Stach, Burkardt, Krüger, Moukoko

Die Niederlande setzt auf folgende Aufstellung:

Scherpen - Teze, Schuurs, Botman, Bakker - Harroui, de Wit, T. Koopmeiners - Lang, Gakpo, Kluivert

Ersatzbank: Bijlow (Tor), Paes (Tor), Doekhi, Geertruida, Zeefuik, Dilrosun, Ekkelenkamp, Kadioglu, Reis, Boadu, Brobbey

U21 EM - Deutschland vs. Niederlande heute im LIVE-TICKER: Alle Infos zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM

U21 EM - Deutschland vs. Niederlande heute live... ...im TV ProSieben ...im LIVE-STREAM prosieben.de / ran.de ...im LIVE-TICKER Goal

Im Rahmen der U21 EM trifft Deutschland heute Abend auf die Niederlande. In einem separaten Artikel auf unserer Seite erfahrt Ihr, wo das Duell heute live im TV und LIVE-STREAM läuft .

U21 EM - Deutschland vs. Niederlande heute im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie

Die U21 von Stefan Kuntz kann gegen die Niederlande vorzeitig das EM-Viertelfinale erreichen. Für Brisanz sorgt ein Spuck-Vorfall a la Rijkaard/Völler.

Die Spuck-Attacke ist noch immer in den Köpfen, daran hat auch Stefan Kuntz keinen Zweifel. "Es gab da diesen Vorfall, der an Rijkaard und Völler erinnerte", erzählte der DFB-Trainer vor dem EM-Gruppenspiel der deutschen U21 am Samstag gegen den ewigen Rivalen Niederlande, das nicht nur aus sportlicher Sicht brisant wird. Denn für gleich vier Spieler wird die Begegnung ein Wiedersehen der besonderen Art.

Am 12. Oktober 2018 war es, der Test der deutschen U20 gegen die Niederlande in Meppen (1:1) war gerade abgepfiffen, als der Niederländer Jordan Teze dem deutschen Kapitän Salih Özcan "wie aus dem Nichts" (Özcan) ins Gesicht spuckte. Auch Niklas Dorsch und Deyovaiso Zeefuik (heute Hertha BSC) waren Teil des folgenden Handgemenges. Die Parallelen zur WM 1990 und der "Lama"-Attacke von Frank Rijkaard auf Rudi Völler waren offensichtlich.

Pikant: Die Streithähne Özcan, Teze, Zeefuik und Dorsch sowie der damals im Tor stehende Finn Dahmen sind auch in Szekesfehervar (21.00 Uhr/ProSieben) mit von der Partie. Der Fall sei zwar längst abgehakt, heißt es, ganz vergessen ist er aber offenbar nicht.

"Die beste Antwort wäre, wenn wir uns durch einen Sieg für die Endrunde qualifizieren", sagte Kuntz vor dem Wiedersehen: "Ich freue mich auch ein bisschen auf so eine Emotionalität - um zu schauen, wie man mit so einer Konkurrenz umgeht." Der Verband KNVB hatte Teze damals umgehend gesperrt und sich offiziell entschuldigt.

Doch auch ohne diese Vorgeschichte ist das Duell der Nachbarn von besonderer Bedeutung. Während das DFB-Team nach dem beruhigenden 3:0 zum Auftakt gegen Ungarn mit einem weiteren Sieg vorzeitig das Ticket für das Viertelfinale lösen kann, steht "Jong Oranje" gehörig unter Druck. Nach dem 1:1 gegen Rumänien kann sich das als Mitfavorit gehandelte Team von Trainer Erwin van de Looi keinen weiteren Ausrutscher erlauben.

Auch deshalb warnt Kuntz vor dem Gegner. "Wenn man die Namen sieht, muss man schon sagen: Von den Einzelkünstlern her ist das Sahne, das ist echt überragend", sagt der DFB-Coach angesichts von Oranje-Spielern wie Justin Kluivert (RB Leipzig), Herthas Javairo Dilrosun, Sven Botman vom OSC Lille oder eben Zeefuik: "Ich glaube, dass der Coach sie an der Ehre packt."

Hinzu kommen die Erfahrungen aus der Qualifikation. "Da hatten wir mit Belgien einen ähnlichen Gegner, und da haben wir zweimal verloren. Das wollen wir jetzt eine Idee besser machen", sagt Kuntz. Die Vorfreude ist dennoch groß: "Das sind die Spiele, die man bei der EM erleben möchte."

Ridle Baku, doppelter Torschütze gegen Ungarn, meinte am Freitag bei ran.de: "In diesem Spiel wird der Gruppensieger ausgemacht." Baku wird laut Kuntz möglicherweise diesmal als Rechtsverteidiger zum Einsatz kommen. Erneut fehlen wird wohl Toptalent Youssoufa Moukoko (16).

Und die Spuck-Attacke? Die scheint in der Tat noch in den Köpfen zu sein. "Wir hatten heute Training, da ist Salih auf mich zugekommen und hat danach gefragt", sagte Vitaly Janelt vom FC Brentford: "Die Antwort müssen wir am Samstag liefern. Sollten wir gewinnen, ist das Antwort genug."

Quelle: SID

U21 EM - Deutschland vs. Niederlande heute im LIVE-TICKER: Das Duell im Überblick