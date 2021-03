U21-EM live im TV und im LIVE-STREAM sehen: Alle Infos zur Übertragung der Spiele

Die Gruppenphase der U21-EM geht los! Doch auf welchem Sender werden die Spiele im TV und im LIVE-STREAM gezeigt / übertragen? Hier gibt's alle Infos.

Vor der geplanten EM im Sommer steht in dieser Woche zunächst die U21-EM auf dem Programm: Zwischen dem 24. und dem 31. März wird an drei Spieltagen die Gruppenphase ausgetragen, ehe zwischen dem 31. Mai und dem 06. Juni die Finalspiele an der Reihe sind.

Doch werden die Spiele des DFB-Teams auch im TV und im LIVE-STREAM übertragen? Und auf welchem Sender sind alle anderen Begegnungen ohne deutsche Beteiligung zu sehen? In diesem Artikel liefert Euch Goal alle Informationen zur Übertragung der U21-EM.

Die U21-EM heute im TV und im LIVE-STREAM sehen: Alle Infos zur Übertragung

Kann Stefan Kuntz die deutsche U21 nach der 1:2-Finalniederlage gegen Spanien vor zwei Jahren diesmal zum Erfolg führen? Ab Mittwoch wird die Gruppenphase der U21-EM ausgetragen und die Spiele laufen sowohl im TV als auch im LIVE-STREAM.

U21-EM: ProSieben zeigt / überträgt die Spiele des DFB-Teams im Free-TV

Es gibt gute Nachrichten für alle, die sich auf eine Übertragung der U21-EM im deutschen Fernsehen gefreut haben: Die ersten drei Spiele mit deutscher Beteiligung sind alle live und in voller Länge im Free-TV auf ProSieben zu sehen.

So zeigt / überträgt der Sender die Klassiker gegen die Niederlande (27. März) und Ungarn (24. März) zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr. Auch das Aufeinandertreffen mit Rumänien (30. März) könnt Ihr ab 17.30 auf ProSieben verfolgen.

Die U21-EM im LIVE-STREAM bei ProSieben MAXX und ran.de sehen

Alle Begegnungen ohne deutsche Beteiligung sind zwar nicht im Free-TV zu sehen, werden dafür aber kostenlos im LIVE-STREAM übertragen. ProSieben MAXX und ran.de haben sich hierfür die Übertragungsrechte gesichert.

Die Übersicht zu behalten, wo die einzelnen Spiele der U21-EM gezeigt / übertragen werden, ist allerdings nicht einfach. Deshalb hat Goal für Euch zusammengefasst, auf welchem Sender die jeweiligen Duelle laufen werden.

Die U21-EM heute live im TV und im LIVE-STREAM am Mittwoch, den 24. März 2021

BEGEGNUNG UHRZEIT ÜBERTRAGUNG Slowenien - Spanien 18 Uhr ProSieben MAXX / ran.de Tschechien - Italien 18 Uhr ran.de Ungarn - Deutschland 21 Uhr ProSieben / ran.de Rumänien - Niederlande 21 Uhr ran.de

Die U21-EM heute live im TV und im LIVE-STREAM am Donnerstag, den 25. März 2021

BEGEGNUNG UHRZEIT ÜBERTRAGUNG England - Schweiz 18 Uhr ProSieben MAXX / ran.de Russland - Island 18 Uhr ProSieben MAXX / ran.de Frankreich - Dänemark 21 Uhr ProSieben MAXX / ran.de Portugal - Kroatien 21 Uhr ran.de

Die U21-EM heute live im TV und im LIVE-STREAM am Samstag, den 27. März 2021

BEGEGNUNG UHRZEIT ÜBERTRAGUNG Ungarn - Rumänien 18 Uhr ProSieben MAXX / ran.de Slowenien - Tschechien 18 Uhr ran.de Deutschland - Niederlande 21 Uhr ProSieben / ran.de Spanien - Italien 21 Uhr ran.de

Die U21-EM heute live im TV und im LIVE-STREAM am Sonntag, den 28. März 2021

BEGEGNUNG UHRZEIT ÜBERTRAGUNG Island - Dänemark 15 Uhr ProSieben MAXX / ran.de Kroatien - Schweiz 18 Uhr ProSieben MAXX / ran.de Portugal - England 21 Uhr ProSieben MAXX / ran.de Russland - Frankreich 21 Uhr ran.de

Die U21-EM heute live im TV und im LIVE-STREAM am Dienstag, den 30. März 2021

BEGEGNUNG UHRZEIT ÜBERTRAGUNG Deutschland - Rumänien 18 Uhr ProSieben / ran.de Niederlande - Ungarn 18 Uhr ran.de Spanien - Tschechien 21 Uhr ran.de Italien - Slowenien 21 Uhr ran.de

