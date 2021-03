Deutschland gegen Rumänien live im TV und im LIVE-STREAM sehen: Alle Informationen zur Übertragung der U21-EM

Zum Abschluss der Gruppenphase bekommt es Deutschland bei der U21-EM mit Rumänien zu tun. Hier gibt es alles zur Übertragung im TV und im LIVE-STREAM.

In der Gruppenphase der U21-EM ist Deutschland am dritten Spieltag gegen Rumänien gefordert. Anstoß der Begegnung ist am Dienstag um 18 Uhr in der Bozsik Arena in Budapest. Doch wird das Aufeinandertreffen auch im TV und im LIVE-STREAM gezeigt / übertragen?

Die deutsche U21 hat nach einem 1:1 (0:0) gegen die Niederlande weiterhin gute Chancen auf das EM-Viertelfinale. Lukas Nmecha rettete dem DFB-Team mit seinem Treffer (84.) einen Punkt, nachdem Justin Kluivert einen schweren Fehler von Finn Dahmen (48.) zur Führung genutzt hatte.

Ihr möchtet wissen, auf welchem Sender das Aufeinandertreffen zwischen Deutschland und Rumänien live gezeigt wird? Dann seid Ihr hier genau richtig! In diesem Artikel liefert Euch Goal alle Informationen zur Übertragung der U21-EM im TV und im LIVE-STREAM.

Deutschland gegen Rumänien heute live: Die Begegnung bei der U21-EM in der Übersicht

Begegnung Deutschland U21 - Rumänien U21 Datum Dienstag, 30. März 2021 | 18 Uhr Stadion Bozsik Arena, Budapest

Deutschland gegen Rumänien: Die U21-EM heute live im TV sehen - geht das?

Es gibt gute Nachrichten für alle, die sich auf eine Übertragung von Deutschland gegen Rumänien im Free-TV gefreut haben: Zwar wird die U21-EM nicht von den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD oder ZDF übertragen, trotzdem könnt Ihr die Begegnung am Dienstag im frei empfangbaren Fernsehen erleben.

ProSieben zeigt / überträgt die U21-EM heute live im Free-TV

ProSieben hat sich die Übertragungsrechte für die U21-EM gesichert und zeigt alle Spiele live und in voller Länge. Diese sind entweder im Free-TV auf ProSieben und ProSieben MAXX oder im Internet unter ran.de zu sehen. Doch auf welchem Sender wird Deutschland gegen Rumänien übertragen?

Hierfür seid Ihr bei ProSieben an der richtigen Adresse. Ab 17.30 Uhr versorgen Euch Moderator Christian Düren und Experte Rene Adler in den Vorberichten mit allen wichtigen Informationen, ehe im Anschluss Matthias Stach und Christoph "Icke" Dommisch am Mikrofon übernehmen.

Deutschland gegen Rumänien: Wer zeigt / überträgt die U21-EM heute im LIVE-STREAM?

Neben der TV-Übertragung besteht jedoch auch die Möglichkeit, das Aufeinandertreffen zwischen Deutschland und Rumänien bei der U21-EM im LIVE-STREAM zu verfolgen. Im Gegensatz zu anderen Streamingdiensten müsst Ihr dafür auch kein kostenpflichtiges Abonnement abschließen.

ran.de zeigt / überträgt Deutschland gegen Rumänien bei der U21-EM im LIVE-STREAM

Wie bereits erwähnt, könnt Ihr die Spiele der U21-EM im kostenlosen LIVE-STREAM auf ran.de erleben. Dort wird auch die Begegnung zwischen Deutschland und Rumänien zu sehen sein - und die Übertragung könnt Ihr Euch sogar ohne vorherige Registrierung auf der Webseite ansehen.

Nur wenn Ihr zuvor schon eine Begegnung auf ran.de verfolgt habt, müsst Ihr Euch mit Eurer Email-Adresse kostenlos registrieren, um auf den LIVE-STREAM zugreifen zu können. Auf der ran-Webseite könnt Ihr Euch übrigens auch alle anderen Duelle der U21-EM ansehen.

Deutschland gegen Rumänien heute live: Die Aufstellung des DFB-Teams bei der U21-EM

Sobald die Aufstellungen beider Mannschaften offiziell bekanntgegeben wurden, findet Ihr sie an dieser Stelle. Das wird ungefähr eine Stunde vor Anstoß der Fall sein!

Deutschland gegen Rumänien live sehen: Die Übertragung der U21-EM auf einen Blick