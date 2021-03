U21-EM: Ungarn vs. Deutschland heute live im TV und LIVE-STREAM sehen

Die deutsche U21-Nationalmannschaft bestreitet heute das erste Spiel in der Vorrunde der Europameisterschaft - Gegner ist die Auswahl aus Ungarn. Anpfiff in der MOL Arena Sosto in Szekesfehervar (Ungarn) ist heute um 21 Uhr.

Die U21-Europameisterschaft findet dieses Jahr unter außergewöhnlichen Umständen statt: Anders als gewöhnliche (inter-)kontinentale Turniere, wie die EM oder WM der Senior:innen, wird die U21-EM zu zwei unterschiedlichen Zeitpunkten ausgetragen.

Der erste Zeitraum startet heute und geht bis zum 31. März - in dieser Woche spielt jede Nationalmannschaft gegen ihre drei Gruppengegner. Die zweite Phase geht vom 31. Mai bis zum 6. Juni, dann werden Viertelfinale, Halbfinale und Finale ausgespielt.

Wie startet die deutsche U21-Nationalmannschaft in das Turnier? Kann man sich die wichtigen drei Punkte gegen die Heimmannschaft sichern oder stolpert das Team von Stefan Kuntz? Goal erklärt alles rund um die Übertragung der U21.

Die U21 ist ein wichtiger Bestandteil eines jeden Fußballverbands: Schließlich kommen hier Spieler zum Zuge, die Erfahrungen bei der Nationalmannschaft sammeln können - die besten ihrer Jahrgänge.

Bei der Europameisterschaft 2009 beispielsweise spielten gleich sechs Spieler für Deutschland mit, die fünf Jahre später den WM-Titel in Brasilien gewinnen konnten - ein Grund mehr, auch bei dieser EM genau hinzuschauen.

Dass das Talent in den U21-Nationalmannschaften weltweit, trotz des jungen Alters, hoch ist, ist unbestritten: Gleich fünf Bundesligisten haben einen niedrigeren Transferwert (geschätzt durch transfermarkt.de) als die deutsche U21-Nationalmannschaft (106 Millionen Euro).

In ganz anderen Sphären befindet sich hier die französische U21-Nationalmannschaft: 535 Millionen Euro, also das Fünffache der deutschen Auswahl, ist hier der geschätzte Transferwert!

Es verwundert also nicht, dass sich viele Anhänger:innen auf der ganzen Welt, aber auch in Deutschland, das Spiel LIVE im TV anschauen wollen. Aber wird das Eröffnungsspiel zwischen Ungarn und Deutschland heute überhaupt übertragen?

