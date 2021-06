U21 EM live: Deutschland vs. Portugal heute live im TV und LIVE-STREAM sehen - die Übertragung des Finales

Finale! Die deutsche U21 trifft im Endspiel der EM auf Portugal. Goal erklärt, wo das Spiel heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird

Die deutsche U21 spielt im Finale der U21-Europameisterschaft gegen Portugal . Die Partie wird um 21 Uhr in Ljubljana (Slowenien) angepfiffen.

Der deutschen U21 zuzuschauen, macht enormen Spaß. Im Halbfinale gegen die Niederlande ebnete Florian Wirtz, das Supertalent von Bayer Leverkusen, mit seinem Doppelpack den Weg ins Finale. Nach 2009 und 2017 hat Deutschland nun die nächste Chance auf einen EM-Gewinn, einzig und allein der Nachwuchs der Portugiesen steht dem noch im Weg.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo das Finale der U21 EM zwischen Deutschland und Portugal heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird . Zusätzlich dazu liefern wir Euch die Aufstellungen beider Mannschaften.

U21 EM: Deutschland vs. Portugal heute live im TV und LIVE-STREAM sehen - die Details

Wettbewerb : U21 EM (Finale)

: U21 EM (Finale) Begegnung : Deutschland vs. Portugal

: Deutschland vs. Portugal Datum : Sonntag, der 6. Juni 2021

: Sonntag, der 6. Juni 2021 Uhrzeit : 21 Uhr (JETZT IM LIVE-TICKER)

: 21 Uhr Ort : Ljubljana

U21 EM: Deutschland vs. Portugal heute live im TV und LIVE-STREAM sehen

Wir haben gute Nachrichten für Euch, denn jedes Spiel der deutschen U21-Nationalmannschaft wird live und über die volle Distanz im deutschsprachigen TV und LIVE-STREAM übertragen! Das Beste daran ist, dass die Übertragung sogar kostenlos ist. Die Länderspiele der A-Mannschaft werden in der Regel von RTL übertragen, doch das EM-Finale der U21 wird auf einem anderen Sender laufen.

🇩🇪 Luca Waldschmidt = Germany's top scorer during their previous #U21EURO tournament ⚽️



Who'll be their top scorer this time round? 💪 @DFB_Team_EN pic.twitter.com/fPPHQDe3kl — UEFA U21 EURO (@UEFAUnder21) June 5, 2021

U21 EM: Deutschland vs. Portugal heute live im TV sehen

Der Privatsender ProSieben hat sich die Übertragungsrechte für das EM-Finale zwischen Deutschland und Portugal gesichert und wird das Spiel über die volle Länge im Free-TV zeigen! Ab 20.15 Uhr könnt Ihr ProSieben einschalten und für die deutschen Nachwuchsfußballer mitfiebern. Der Anstoß wird um 21 Uhr erfolgen. Hier gibt es alle weiteren Infos zum Sender ProSieben.

U21 EM: Deutschland vs. Portugal heute live im LIVE-STREAM sehen

Wer das Finale nur nebenbei auf dem Handy oder von unterwegs aus verfolgen möchte, der kann das über den kostenlosen LIVE-STREAM vom hauseigenen Streamingdienst ProSiebens, " ran ", machen. Der Inhalt des Streams wird identisch mit dem der TV-Übertragung sein. Ihr könnt den Stream entweder über den Browser auf ran.de verfolgen oder Euch die entsprechende App im Store herunterladen .

U21 EM: Deutschland vs. Portugal - die Aufstellungen

Aufstellung Deutschland:

Die deutsche U21-Nationalmannschaft geht im Vergleich zum Halbfinale gegen die Niederlande ohne personelle Änderung in das EM-Endspiel gegen Portugal. DFB-Trainer Stefan Kuntz vertraut exakt den elf Spielern, die drei Tage zuvor gegen die Niederlande mit 2:1 gewonnen hatten. Herausragender Akteur war dabei der erst 18 Jahre alte Florian Witz mit zwei Toren. - Die deutsche Aufstellung:

Dahmen/FSV Mainz 05 - Baku/VfL Wolfsburg, Pieper/Arminia Bielefeld, Schlotterbeck/Union Berlin, Raum/SpVgg Greuther Fürth - Maier/Arminia Bielefeld, Dorsch/KAA Gent - Wirtz/Bayer Leverkusen, Özcan/1. FC Köln, Berisha/Red Bull Salzburg - Nmecha/RSC Anderlecht

Aufstellung Portugal:

Costa - Dalot, Queiros, Leite, Conte - Florentino - Vitinha, Vieira, Braganca - Mota, Tomas

Este é o 11 inicial para a final do Europeu! VAMOS TODOS, #VAMOSCOMTUDO! pic.twitter.com/9h0nkLwuwr — Portugal (@selecaoportugal) June 6, 2021

U21 EM: Deutschland vs. Portugal heute live im TV und LIVE-STREAM sehen - die Teams im Vergleich

Deutschland U21 bisher 5 Spiele (wettbewerbsübergreifend) Portugal U21 0 Siege 5 0 Remis 0 3 Tore 13 153,3 Mio. Euro Marktwert 153 Mio. Euro Florian Wirtz (45 Mio. Euro) wertvollster Spieler Rafael Leao (25 Mio. Euro)

U21 EM live: Deutschland vs. Portugal heute live im TV und LIVE-STREAM sehen - alle Übertragungen im Überblick

Free-TV: ProSieben

LIVE-STREAM: ran.de

LIVE-TICKER: Goal

U21 EM live: Deutschland vs. Portugal und der Vorbericht (SID)

Wer in Portugals Fußball von der Goldenen Generation spricht, der meint eigentlich jene klangvolle Elf um Luis Figo, Nuno Gomes, Sergio Conceicao und Fernando Couto, die zu Beginn des Jahrtausends für Furore sorgte. Doch längst hat sich im Südwesten des Kontinents eine neue Spieler-Generation auf den Weg gemacht, um Europa zu erobern.

Neun Spieler des aktuellen U21-Kaders sind bereits Europameister: 2016 gewann Portugal die U17-EM im Finale gegen Spanien. 2019 zog das Team mit Fabio Vieira, Vitinha, Goncalo Ramos und Tomas Tavares dann auch noch ins Endspiel der U19-EM ein, wieder ging es gegen Spanien, diesmal aber ohne Erfolg. Das Endspiel mit der U21 soll nun der Abschluss dieser Trilogie werden.

Die größte Konstanz des Teams sitzt auf der Bank: Rui Jorge ist schon seit 2010 Trainer der U21. Sein bislang größter Erfolg ist das Erreichen des Endspiels 2015 durch ein 5:0 im Halbfinale gegen Deutschland. Die Demütigung von Olmütz ist bis heute die höchste Niederlage in der Geschichte der deutschen U21. Das Finale verlor Portugal aber im Elfmeterschießen gegen Schweden, auf den ersten U21-Titel wartet das Land noch immer.

Sein aktuelles Team lässt Rui Jorge gerne mit einer Raute im Mittelfeld oder im 4-2-3-1 spielen, Schlüsselspieler ist Vitinha von den Wolverhampton Wanderers. Das klappte bislang bestens: In der Qualifikation holte Portugal neun Siege aus zehn Spielen (und landete dennoch hinter den Niederlanden), in der Gruppenphase gab es drei Zu-Null-Siege, und in der K.o.-Runde schaltete das Team die beiden fünfmaligen Europameister Italien (5:3 n.V.) und Spanien (1:0) aus. "Wenn wir Spanien schlagen, können wir auch über den Titel reden", sagte Stürmer Dany Mota. Es wäre der erste für Portugal.

Zwölfmal hat eine deutsche U21 bisher gegen Portugal gespielt, nur dreimal gewann das DFB-Team. Bei EM-Endrunden sieht die Bilanz noch düsterer aus: 2004 schoss Portugal den EM-Gastgeber in Mainz mit einem 2:1 aus dem Turnier, auch 2006 bedeutete das 0:1 am letzten Spieltag der Vorrunde das Aus für Deutschland. Das 0:5 in Olmütz setzte dem Ganzen die Krone auf.

Das bislang letzte Duell gab es am 28. März 2017, als Kuntz in Stuttgart seine erste Heimniederlage als U21-Coach kassierte (0:1). "Ich erinnere mich, das war extrem schwer. Ich finde es cool, dass wir uns wieder mit Portugal messen", sagte der DFB-Trainer nun.

U21 EM live: Deutschland vs. Portugal heute live - der Direktvergleich