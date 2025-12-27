Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Afrika Nations Cup
team-logoNigeria
Fez Stadium
team-logoTunesien
Hier live sehen!Hier live sehen!
Janek Subke

Tunesien vs. Nigeria im Livestream und live im TV: Wer zeigt / überträgt den Afrika Cup heute?

Im Afrika-Cup trifft Nigeria am heutigen Samstag (27. Dezember) auf Tunesien. Wer die Partie im Livestream und live im TV überträgt, zeigt Euch GOAL.

Nigeria trifft im zweiten Gruppenspiel des Afrika-Cups am Samstag, den 27. Dezember, in Gruppe C auf Tunesien. Die Partie im Fez-Stadion (Marokko) soll um 21 Uhr beginnen.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Tunesien vs. Nigeria im Livestream und live im TV: Wer zeigt / überträgt den Afrika Cup heute?

DAZNHier ansehen
MagentaSportHier ansehen
SportdigitalHier ansehen

Der Streamingdienst Sportdigital überträgtden Afrika Cup 2026 in Deutschland live - alle Spiele des Turniers sind dort in voller Länge zu sehen. Für die Streams gibt es mehrere Optionen: einen Tagespass für 2,99 Euro, einen Monatspass für 4,99 Euro oder einen Jahrespass für 44,99 Euro. Die Sendung können Fans wegen einer Kooperation auch auf DAZN mit einem Super-Sports- oder einem Unlimited-Abonnement empfangen.

FBL-WC-2026-AFRICA-QUALIFIER-LES-NGAGetty Images

MagentaSport zeigt sich ebenfalls für die Übertragung verantwortlich, 20.45 Uhr starten die Vorberichte. MagentaTV-Bestandskunden zahlen 9,95 Euro im Jahresabo oder 14,95 Euro monatlich. Ohne MagentaTV kostet das Abo 14,95 Euro im Jahres- bzw. 19,95 Euro im Monatsvertrag.

Afrika Nations Cup
Nigeria crest
Nigeria
NGA
Tunesien crest
Tunesien
TUN

Anstoßzeit Nigeria gegen Tunesien

crest
Afrika Nations Cup - Grp. C
Fez Stadium

Nigeria vs Tunesien: Aufstellungen

Nigeria vs Tunesien Voraussichtliche Aufstellungen

NigeriaHome team crest

4-4-2

Aufstellung

4-3-3

Home team crestTUN
23
S. Nwabili
13
B. Onyemaechi
21
C. Bassey
6
S. Ajayi
2
B. Osayi-Samuel
7
A. Lookman
4
W. Ndidi
17
A. Iwobi
11
S. Chukwueze
22
A. Adams
9
V. Osimhen
16
A. Dahmen
2
A. Abdi
6
D. Bronn
3
M. Talbi
20
Y. Valery
10
H. Mejbri
13
F. Sassi
17
E. Skhiri
9
H. Mastouri
7
E. Achouri
8
E. Saad

4-3-3

TUNAway team crest

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • E. Chelle

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • S. Trabelsi

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

News über Nigeria

Eigentlich war die WM-Qualifikation für Nigeria schon gelaufen, aber der nigerianische Verband hat Beschwerde eingelegt, denn die DR Kongo soll in den afrikanischen Play-offs nicht spielberechtigte Spieler eingesetzt haben. "Viele von ihnen besitzen europäische Pässe, darunter französische und niederländische", erklärte NFF-Generalsekretär Mohammed Sanusi gegenüber ESPN. Eine doppelte Staatsbürgerschaft ist laut Regularien nicht erlaubt.

Der Kader der Nigerianer, die ihr erstes Gruppenspiel gegen Tansania bestritten, ist mit Stars wie Victor Osimhen (Galatasaray Istanbul), Frank Onyeka (Brentford FC), Wilfred Ndidi (Besiktas Istanbul) oder Ademola Lookman (Atalanta Bergamo) gespickt.

News über Tunesien

FBL-WC-2026-AFRICA-QUALIFIERS-TUN-MAWGetty Images

Bereits am Dienstag (23. Dezember) trafen die Tunesier auf Uganda - mit dabei auch drei Akteure aus der Bundesliga: Zwei Spieler vom FC Augsburg (Elias Saad, Ismael Gharbi) sowie Ellyes Skhiri (Eintracht Frankfurt) wurden für die Länderspielreise abgestellt.

Form

NGA
-Form

Tor erzielt (kassiert)
12/5
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

TUN
-Form

Tor erzielt (kassiert)
10/5
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

Bilanz direkte Duelle

NGA

Letzte 5 Spiele

TUN

1

Sieg

3

Unentschieden

1

Sieg

5

Erzielte Tore

5
Spiele über 2,5 Tore
1/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

Nigeria vs Tunesien: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

Nützliche Links

Werbung

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0