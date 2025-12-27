Nigeria trifft im zweiten Gruppenspiel des Afrika-Cups am Samstag, den 27. Dezember, in Gruppe C auf Tunesien. Die Partie im Fez-Stadion (Marokko) soll um 21 Uhr beginnen.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Tunesien vs. Nigeria im Livestream und live im TV: Wer zeigt / überträgt den Afrika Cup heute?

Der Streamingdienst Sportdigital überträgt den Afrika Cup 2026 in Deutschland live - alle Spiele des Turniers sind dort in voller Länge zu sehen. Für die Streams gibt es mehrere Optionen: einen Tagespass für 2,99 Euro, einen Monatspass für 4,99 Euro oder einen Jahrespass für 44,99 Euro. Die Sendung können Fans wegen einer Kooperation auch auf DAZN mit einem Super-Sports- oder einem Unlimited-Abonnement empfangen.

MagentaSport zeigt sich ebenfalls für die Übertragung verantwortlich, 20.45 Uhr starten die Vorberichte. MagentaTV-Bestandskunden zahlen 9,95 Euro im Jahresabo oder 14,95 Euro monatlich. Ohne MagentaTV kostet das Abo 14,95 Euro im Jahres- bzw. 19,95 Euro im Monatsvertrag.

Anstoßzeit Nigeria gegen Tunesien

Nigeria vs Tunesien: Aufstellungen

Eigentlich war die WM-Qualifikation für Nigeria schon gelaufen, aber der nigerianische Verband hat Beschwerde eingelegt, denn die DR Kongo soll in den afrikanischen Play-offs nicht spielberechtigte Spieler eingesetzt haben. "Viele von ihnen besitzen europäische Pässe, darunter französische und niederländische", erklärte NFF-Generalsekretär Mohammed Sanusi gegenüber ESPN. Eine doppelte Staatsbürgerschaft ist laut Regularien nicht erlaubt.

Der Kader der Nigerianer, die ihr erstes Gruppenspiel gegen Tansania bestritten, ist mit Stars wie Victor Osimhen (Galatasaray Istanbul), Frank Onyeka (Brentford FC), Wilfred Ndidi (Besiktas Istanbul) oder Ademola Lookman (Atalanta Bergamo) gespickt.

Bereits am Dienstag (23. Dezember) trafen die Tunesier auf Uganda - mit dabei auch drei Akteure aus der Bundesliga: Zwei Spieler vom FC Augsburg (Elias Saad, Ismael Gharbi) sowie Ellyes Skhiri (Eintracht Frankfurt) wurden für die Länderspielreise abgestellt.

