In der 3. Liga stehen die Partien des 13. Spieltags auf dem Programm. Dabei bekommt es 1860 München am Samstag (1. November) mit Energie Cottbus zu tun. Der Anstoß erfolgt um 14.00 Uhr.

Zudem dient das Städtische Stadion an der Grünwalder Straße als Schauplatz des Duells zwischen den Löwen und den Lausitzern. 1860 München und Energie Cottbus halten bei 15 und 26 Zählern.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr 1860 München vs. Energie Cottbus im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

TSV 1860 München vs. Energie Cottbus heute live im Free TV und Live Stream: Wer zeigt / überträgt die 3. Liga live?

Ihr könnt das Aufeinandertreffen zwischen 1860 München und Energie Cottbus im Free-TV und im STREAM schauen. Diesbezüglich werdet Ihr ab 14.00 Uhr beim BR sowie beim RBB fündig.

Bei MagentaSport könnt Ihr das Duell zwischen den Löwen und den Lausitzern als Einzelspiel sowie in der Konferenz im TV und LIVE STREAM sehen. Durch die Übertragung in voller Länge führt Euch Kommentator Martin Piller, überdies moderiert Alexander Küpper. Bei der Konferenz fungieren Alexander Klich als Moderator und Nils Petersen als Kommentator. Die Vorberichte laufen ab 13.45 Uhr bzw. um 13.30 Uhr.

Ihr benötigt aber einen Vertrag bei MagentaSport. Als Kunden von MagentaTV müsst Ihr pro Monat zusätzlich 14,95 bzw. 9,95 Euro bezahlen. Alle anderen müssen 19,95 Euro bzw. 14,95 Euro in die Hand nehmen.

Anstoßzeit 1860 München gegen Energie Cottbus

1860 München vs Energie Cottbus: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

News über 1860 München

Für 1860 München kommt das Heimspiel gegen Energie Cottbus eine Woche nach einer 1:3-Auswärtsniederlage gegen Waldhof Mannheim.

Damit verloren die Löwen im zweiten Spiel erstmals mit Markus Kauczinski am der Seitenlinie.

Beim Debüt hatte 1860 München am 19. Oktober mit einem 3:1 gegen den MSV Duisburg eine Negativserie mit einem Punkt aus vier Spielen beendet.

News über Energie Cottbus

Energie Cottbus fädelte am Samstag mit einem 4:3 gegen den TSV Havelse den fünften Dreier am Stück ein.

Nach einem 1:2 beim SV Verl hatte die Elf von Claus-Dieter Wollitz zuerst ein 5:0 gegen Stuttgart II sowie ein 3:1 in Rostock eingefädelt.

Anschließend hatten die Lausitzer Alemannia Aachen mit 3:2 sowie in der Ferne den SSV Ulm mit 2:1 bezwungen.

Form

Bilanz direkte Duelle

1860 München vs Energie Cottbus: Die Tabellen

