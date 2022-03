Wer zeigt / überträgt TSG Hoffenheim vs. FC Bayern heute live? Die Bundesliga im TV und LIVE-STREAM

Die TSG 1899 Hoffenheim empfängt heute den FC Bayern München! Anpfiff ist am Samstag um 15.30 Uhr, Ort ist die PreZero-Arena in Sinsheim.

Die TSG hat einen Lauf: Vier Siege in Folge gab es zuletzt - der 1. FC Köln, der VfB Stuttgart, der VfL Wolfsburg und Arminia Bielefeld mussten dran glauben. Eine solch beeindruckende Serie kann nicht einmal der FC Bayern München aufzeigen.

Drei Siege, ein Unentschieden: Gegen Leverkusen gab es letztes Wochenende nur ein 1:1. Umso besser lief es in der Champions League: Hier gab es für die Lederhosen einen beeindruckenden 7:1-Erfolg zu bejubeln.

Das Hinspiel endete 4:0 für den FC Bayern München - wird es in Baden-Württemberg wieder so eindeutig? GOAL erklärt in diesem Artikel, wer das Spiel der Bundesliga am Samstag live im TV und LIVE-STREAM überträgt / zeigt.

Wer zeigt / überträgt TSG Hoffenheim vs. FC Bayern heute live? Die Begegnung der Bundesliga im Überblick

Begegnung TSG Hoffenheim - FC Bayern München (Live im STREAM bei Sky Ticket) Wettbewerb Bundesliga | 26. Spieltag Datum Samstag | 12. März 2022 Anpfiff 15.30 Uhr Ort PreZero-Arena | Sinsheim | Deutschland Bilanz (27 Spiele in der Bundesliga) Vier Siege TSG Hoffenheim Fünf Unentschieden 18 Siege FC Bayern München

Wer zeigt / überträgt TSG 1899 Hoffenheim vs. FC Bayern München heute LIVE im TV? Die Bundesliga am Samstag im Fernsehen sehen

Dieser Spieltag ist besonders: Kein Spiel am Freitag, nur vier Partien in der Samstagskonferenz, dafür vier Begegnungen am Sonntag und letztendlich auch noch die Spielabsage von Augsburg vs. Mainz: Wegen der Spiele der Bundesligisten unter der Woche geht hier einiges drunter und drüber.

Wie ein Fels in der Brandung bleiben aber Hoffenheim und der FC Bayern München bestehen: Das Spiel zwischen den Kraichgauern und den Bayern findet wie gewohnt um 15.30 Uhr am Samstag statt - aber wie wird das Spiel übertragen?

Wer zeigt die Bundesliga heute live im TV? So wird Hoffenheim vs. FC Bayern München im Fernsehen übertragen

Gute und schlechte Nachrichten erwarten Euch Leser:innen an dieser Stelle. Natürlich fangen wir mit den schlechten News an: Das Spiel zwischen dem FC Bayern München und der TSG Hoffenheim ist am Samstag nicht im Free-TV zu sehen!

Free-TV - was ist das? Damit beschreibt man auch alle Fernsehsender, die kostenlos zu sehen sind, also ohne zusätzliches Abonnement. Das Problem: Das Erste (ARD), ZDF, Sport1, Pro7, Eurosport, RTL - sie alle verfügen nicht über die Übertragungslizenzen für die Bundesliga in dieser Saison.

Wer überträgt / zeigt die Fußball-Bundesliga heute live? So seht ihr am Samstag TSG Hoffenheim vs. FC Bayern München live im TV und LIVE-STREAM

Klingt zwar blöd, allerdings heißt das nicht, dass gar keine Bundesliga mehr zu sehen ist. Zwei Anbieter zeigen seit ein paar Jahren die Bundesliga und teilen sich die Spiele unter sich auf: Es handelt sich dabei um den Streamingdienst DAZN und den Fernsehsender Sky.

Auf welchem Sender findet denn jetzt das Spiel am Samstag statt? Die Antwort: Das Spiel am Samstag wird durch Sky übertragen. Der Grund dafür ist einleuchtend: Während die Freitagsspiele und Sonntagsspiele auf DAZN gezeigt werden, zeigt Sky alle Begegnungen am Samstag. Das gilt sowohl für die Spiele um 15.30 Uhr als auch für die um 18.30 Uhr.

Sky zeigt die Bundesliga live: Die Übertragung von Hoffenheim gegen Bayern heute

Bevor wir uns die Details der Übertragung des Spiels Hoffenheim vs. Bayern anschauen wollen wir noch einen Blick auf den Fernsehsender Sky werfen - dieser zeigt schließlich das Spiel live! Der Pay-TV-Sender ist logischerweise nicht kostenlos. Ihr müsst ein Paket buchen, damit ihr Sky-Programm live verfolgen könnt.

Ihr könnt hierbei aus mehreren Paketen auswählen, dabei dürft ihr eine Sache nicht verwechseln: Die Bundesliga und 2. Bundesliga läuft nämlich nicht im Sport-Paket, dafür müsst ihr euch aber das Bundesliga-Paket holen. Alle weiteren Informationen zu den Paketen findet ihr hier.

FC Bayern München bei der TSG Hoffenheim heute live: So überträgt Sky die Bundesliga am Samstag live im TV

Begegnung : TSG Hoffenheim vs. FC Bayern München

: TSG Hoffenheim vs. FC Bayern München Sender :

: Sky Sport Bundesliga 2



Sky Sport Bundesliga 2 HD



Sky Sport Bundesliga UHD

Beginn der Übertragung : 15.15 Uhr

: 15.15 Uhr Anpfiff : 15.30 Uhr

: 15.30 Uhr Kommentator: Jonas Friedrich

Wer zeigt TSG 1899 Hoffenheim vs. FC Bayern München heute live? Die Bundesliga im LIVE-STREAM sehen - so geht's!

Wie das Spiel zwischen dem FC Bayern München und der TSG 1899 Hoffenheim live übertragen wird ist geklärt - zumindest was die TV-Übertragung angeht. Wie sieht es aber mit Fans aus, die keinen Fernseher zuhause haben? Auch die bleiben nicht auf dem Trockenen: Sky hat dafür zwei Streaming-Plattform ins Leben gerufen!

Wer strahlt TSG Hoffenheim gegen FC Bayern München heute live im Internet aus? Sky Go zeigt die Bundesliga am Samstag im LIVE-STREAM!

Zuallererst geht unser Blick Sky Go! Diese Seite oder App ist für all die Kunden und Kundinnen, welche ein aktives Sky-Paket haben. Wenn diese allerdings nicht zuhause bei ihrem Fernseher und dem Receiver sind, sollen sie trotzdem das Programm verfolgen können.

Das gesamte Programm, welches man auch im TV sehen könnte dank des Pakets, welches man gebucht hatte, kann man also dank Sky Go auch im LIVE-STREAM sehen. Ihr seid zum Beispiel im Bus auf dem Rückweg von der Arbeit, wollt aber nichts vom Spiel verpassen? Internet-Flat einschalten, App öffnen, anmelden und los geht das Bundesligavergnügen!

FC Bayern München bei TSG Hoffenheim heute dank dem Sky Ticket im LIVE-STREAM sehen - so geht's!

Kommen wir nun zum Sky Ticket und somit auf eine bestimmte Art und Weise das Gegenteil von Sky Go: DAs Ticket ist nämlich im Gegensatz zu Sky Go für die Fans, die noch gar kein Paket bei Sky gebucht haben! Somit spart man sich, eine Menge Geld an Sky zu bezahlen.

Der Grund: Ihr seid hiermit um einiges flexibler - auf finanzieller, wie auch auf zeitlicher Ebene: Ihr umgeht außerdem jahrelange Knebelverträge und das Abonnieren von Programm, was ihr gar nicht sehen wollt. Hier jetzt bei Sky Ticket anmelden!!

DAZN, Sky und die kostenlosen Apps: So seht ihr die Bundesliga am Samstag LIVE

Wer zeigt / überträgt TSG Hoffenheim vs. FC Bayern heute live? Der Vorbericht zum Spiel

Julian Nagelsmann war anzumerken, dass es kein Spiel ist wie jedes andere. Hoffenheim, das ist für den FC Bayern das Top-Duell mit dem Tabellenvierten - für ihn persönlich aber auch eine Rückkehr zu seinen Wurzeln als Trainer. "Unglaublich schöne neun Jahre" habe er dort verbracht, auch die Gegend hat es Nagelsmann angetan: Er freue sich deshalb, sagte er, wenn er nach der Landung in Mannheim am Freitag erst mal noch "ein bisschen durch die Toskana Deutschlands mit dem Bus tingele".

Am Samstag um 15.30 Uhr (Sky) ist dann freilich Schluss mit lustig. Der Gegner, warnt Nagelsmann mit Nachdruck, "ist sehr gefährlich", ja sogar "unglaublich gefährlich", weil: Vier Spiele habe die TSG nun nacheinander gewonnen, zudem drei der letzten fünf Heimspiele gegen die Bayern, und "sie haben sehr gute Statistiken". Und nicht zuletzt habe Hoffenheim "eine gute fußballerische Qualität" und finde im Aufbau immer einen "guten Mittelweg zwischen Gezocke und geradlinigen Angriffen".

Für die Münchner ist das Spiel in Hoffenheim das 1934. ihrer Bundesliga-Geschichte, sie ziehen damit gleich in der ewigen Bilanz mit Rekordhalter Werder Bremen. Es ist nach dem 7:1 in der Champions League gegen Salzburg zudem ein weiterer Wegweiser für den Rest der Saison, auch wenn Nagelsmann betonte: "Es war kein Turnaround notwendig, ich hatte nicht das Gefühl, dass wir ihn brauchen." Aber: "Es wäre komisch, wenn es jetzt nicht zuträglich für das Selbstvertrauen wäre."

Ein Zeichen gesetzt hat der FC Bayern gegen Salzburg dennoch, nicht zuletzt Kapitän Manuel Neuer nannte den Sieg nach zuvor wenig überzeugenden Darbietungen ja ein "Statement". Tatsächlich merkte auch Nagelsmann an, dass derzeit eine "kalendarische" Phase laufe, in der "viele Weichen gestellt werden". In der Champions League habe der FC Bayern nun ein "sehr gutes Zeichen hinterlassen", und was das Stellen der Weichen angehe: Da zähle er die nun folgenden drei Spiele dazu.

Besagte drei Spiele bestreiten die Bayern eben gegen Hoffenheim, dann gegen Union Berlin und beim SC Freiburg - spannend wird diese Phase freilich auch, weil zugleich die Kaderplanung für die kommenden Jahre immer mehr in den Fokus rückt. Die Verträge von Neuer, Thomas Müller, Robert Lewandowski und Serge Gnabry laufen 2023 aus. Es scheint, als seien da noch keine zielführenden Gespräche geführt worden, nicht zuletzt Weltfußballer Lewandowski hat wohl noch keine Signale erhalten.

Nagelsmann hat betont, dass er mit allen liebend gerne weiterarbeiten würde, auch wenn seine Arbeit in München eine ganze andere ist als dereinst in Hoffenheim. Dort habe er die "prägenden Momente" in seinem Trainerleben erfahren, dort sei er ja eher Trainer gewesen, "weil du viele Jungs entwickeln musst". Das hat ihm gefallen. "Es ist interessant, wenn du keine fertige Mannschaft hast, sondern sie entwickeln musst." Ein Trainer des FC Bayern sei dann in "gewissen Momenten mehr Coach als Trainer".

Wer überträgt am Samstag die Bundesliga? Das sind die Aufstellungen von Hoffenheim und dem FC Bayern heute

Aufstellung Hoffenheim:

Baumann - Posch, Grillitsch, Vogt - Kaderabek, Samassekou, Stiller, Raum - Baumgartner - Kramaric, Rutter

Aufstellung Bayern:

Neuer - Pavard, Süle, Hernandez - Coman, Kimmich, Musiala, Gnabry - Müller, Sane - Lewandowski

Wer zeigt / überträgt die Bundesliga LIVE im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung von TSG Hoffenheim - FC Bayern München heute im Überblick

TV Sky Sport Bundesliga 2 Sky Sport Bundesliga 2 HD Sky Sport Bundesliga UHD LIVE-STREAM Sky Ticket Sky Go LIVE-TICKER GOAL Highlights DAZN / YouTube

