Am Freitag um 20.30 Uhr wird der neue Spieltag in der Bundesliga normalerweise eingeläutet. Das Freitagabendspiel ist längst zur schönen Tradition geworden.

Heute, am 11. März, wird jedoch kein Bundesligaspiel stattfinden. Der 26. Spieltag beginnt also erst am Samstagnachmittag, wenn vier Begegnungen um 15.30 Uhr angepfiffen werden.

Warum gibt es diese Woche kein Bundesligaspiel am Freitag? GOAL liefert Euch in diesem Artikel die Antwort auf diese Frage.

Bundesliga heute live? Darum ist diesen Freitag kein Spiel - der 26. Spieltag im Überblick

Anstoßzeit Begegnung Samstag, 12. März, 15.30 Uhr Union Berlin - VfB Stuttgart Samstag, 12. März, 15.30 Uhr SC Freiburg - VfL Wolfsburg Samstag, 12. März, 15.30 Uhr TSG Hoffenheim - FC Bayern Samstag, 12. März, 15.30 Uhr FC Augsburg - Mainz 05 Samstag, 12. März, 18.30 Uhr Borussia Mönchengladbach - Hertha BSC Sonntag, 13. März, 15.30 Uhr Bayer Leverkusen - 1. FC Köln Sonntag, 13. März, 17.30 Uhr Borussia Dortmund - Arminia Bielefeld Sonntag, 13. März, 17.30 Uhr Eintracht Frankfurt - VfL Bochum Sonntag, 13. März, 19.30 Uhr Greuther Fürth - RB Leipzig

Bundesliga heute live? Darum ist diesen Freitag kein Spiel

Alle DAZN-Abonnenten werden sich heute wahrscheinlich wundern. Normalerweise überträgt der Streamingdienst neben allen Sonntagsspielen der Bundesliga nämlich auch jede Woche das Freitagabendspiel - für heute Abend steht jedoch kein Spiel aus der deutschen Beletage im Kalender.

Der Grund dafür? Die Europa League. Moment, was hat die Europa League damit zu tun? Ganz einfach: Zwar waren mit Frankfurt, Leipzig und Leverkusen letztlich tatsächlich nur drei deutsche Teams in den Achtelfinal-Hinspielen am Mittwoch und Donnerstag im Einsatz. Jene sind dann ohnehin für Sonntagsspiele gesetzt, damit sie nicht nur zwei Tage nach ihrer Europapokal-Partie schon wieder in der Liga ran müssen (zum Zeitpunkt der Terminierung war noch nicht klar, dass Frankfurt bei Betis Sevilla schon mittwochs spielen würde).

Diesen Fall gab es schon häufiger und deshalb gibt es ja auch zuweilen ein drittes Sonntagsspiel.

Getty

An diesem Wochenende wird es aber sogar vier Sonntagsspiele geben. Denn als die DFL vor einigen Wochen die Spieltermine für die einzelnen Spieltage festlegte, musste man noch damit rechnen, dass neben Frankfurt, Leverkusen und Leipzig auch Borussia Dortmund noch donnerstags in der Europa League im Einsatz ist. Und da es für den 26. Spieltag kein direktes Duell zwischen jenen vier Mannschaften gibt, wurden vorsichtshalber die Begegnungen aller vier Teams auf den Sonntag gelegt.

Bundesliga heute live? Kein Spiel am Freitag wegen Europa League

Dass der BVB in den Playoffs gegen die Glasgow Rangers ausgeschieden ist und somit am Donnerstag doch gar nicht mehr spielen musste, wurde nicht nachträglich für eine Terminänderung genutzt. Und da es nun also noch ein weiteres Spiel am Sonntag gibt, wurde die Partie am Freitagabend kurzum gestrichen.

Bundesliga heute live: Wo werden die vier Sonntagsspiele übertragen?

Für DAZN bedeutet der kuriose Umstand, dass es kein Freitagsspiel gibt, übrigens keinen Verlust hinsichtlich der Anzahl der Live-Übertragungen. Die vier Sonntagspartien laufen nämlich allesamt exklusiv beim Stremingdienst.

Bundesliga heute live? Diese Spiele zeigt DAZN am Sonntag

15.30 Uhr: Bayer Leverkusen - 1. FC Köln

17.30 Uhr: Borussia Dortmund - Arminia Bielefeld

17.30 Uhr: Eintracht Frankfurt - VfL Bochum

17.30 Uhr: Konferenz

19.30 Uhr: Greuther Fürth - RB Leipzig

Da mit Dortmund vs. Bielefeld und Frankfurt vs. Bochum zwei Spiele sogar zeitgleich um 17.30 Uhr angepfiffen werden, hat DAZN erstmals überhaupt eine Bundesliga-Konferenz im Programm, bei der zwischen Dortmund und Frankfurt hin- und hergeschaltet wird. Zuvor um 15.30 Uhr zeigt DAZN das Derby zwischen Leverkusen und Köln, um 19.30 Uhr wird der Spieltag mit dem Auftritt von RB Leipzig in Fürth abgerundet.

Bundesliga heute live: Gibt es nächsten Freitag wieder ein Spiel?

Die Achtelfinal-Rückspiele in der Europa League werden nächsten Donnerstag (17. März) ausgetragen, theoretisch dürfte es also nächsten Freitag daher wieder kein Bundesligaspiel geben.

Dem ist jedoch nicht so. Warum? Ganz einfach: Die DFL plante zwar auch hier damit, dass es Dortmund ins Europa-League-Achtelfinale schafft, mit Leipzig und Frankfurt treffen kommende Woche jedoch zwei deutsche EL-Teams direkt aufeinander. Daher werden sonntags wieder nur drei statt vier Partien über die Bühne gehen (dazu noch Wolfsburg vs. Leverkusen und Köln vs. Dortmund).