Der 19-jährige Stürmer Martell Taylor-Crossdale vom steht offenbar kurz vor einem Wechsel in die zur TSG Hoffenheim. Bereits im Mai hatten Goal und SPOX von dem Interesse der Kraichgauer berichtet.

Laut Informationen von Sky ist der Engländer nun bereits auf dem Weg nach , um den obligatorischen Medizincheck abzuleisten. Taylor-Crossdales Vertrag bei Chelsea läuft zum Ende des Monats aus, wodurch der Offensivmann ablösefrei wäre.

