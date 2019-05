1899 Hoffenheim ist ein Kandidat auf die Verpflichtung von Chelsea-Talent Martell Taylor-Crossdale

Holt die TSG einen Stürmer der Blues? Martell Taylor-Crossdale denkt über einen Wechsel zu 1899 nach und sein Vertrag läuft im Sommer aus.

Bundesligist ist nach Informationen vonund SPOX einer von zwei Kandidaten auf einen Transfer des englischen U20-Nationalspielers Martell Taylor-Crossdale vom .

Der Vertrag des 19 Jahre alten Mittelstürmers läuft im Sommer aus und er strebt einen ablösefreien Wechsel an. Neben Hoffenheim kommt für ihn einzig noch -Klub Bristol City infrage. Dagegen sind der , Aston Villa und der , die ebenfalls als Interessenten gehandelt wurden, aus dem Rennen.

Tritt Martell Taylor-Crossdale in die Fußstapfen von Reiss Nelson?

Taylor-Crossdale kam im Alter von acht Jahren zu Chelsea, nachdem er in der laufenden Saison aber keinen Einsatz bei den Profis verzeichnete und in der Premier League 2 für die U23 auf Torejagd ging, möchte er zur kommenden Spielzeit wechseln und dann durch regelmäßige Einsätze den nächsten Entwicklungsschritt machen. In den letzten drei Jahren holte er mit der Chelsea-Jugend sechs Titel.

Mit englischen Junioren-Nationalspielern kennt man sich in Hoffenheim aus. In dieser Saison ist Angreifer Reiss Nelson vom ausgeliehen und der Teenager erzielte in 30 Pflichtspielen acht Tore (ein Assist).