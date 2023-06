Nach dem Ende der Saison 2022/23 befinden wir uns in der heißen Transferphase. Doch wie lange dauert diese in diesem Sommer?

Wie in jedem Jahr stehen auch in diesem Sommer Transfers und Vertragsverlängerungen von Spielern im Fokus des Interesses vieler Fußballfans. Alle Vereine sind bemüht, während des Sommertransferfensters ihren Kader bestmöglich zu verstärken.

Offiziell ist das Sommertransferfenster in vielen Ligen noch nicht geöffnet, in der Premier League dagegen schon seit dem 14. Juni.

Doch ewig Zeit dürfen sich die Vereine nicht Zeit lassen, um Spieler zu verpflichten, denn irgendwann endet auch im Sommer 2023 die Transferperiode.

Viele Wechsel wurden im Sommer 2023 bereits vollzogen. Wir geben Euch Infos dazu, wie lange das noch möglich ist.

Transfers Sommer 2023: Bis wann darf man wechseln?

Wie lange ein Spieler wechseln darf, ist von Liga zu Liga unterschiedlich. In den meisten europäischen Topligen - auch in der Bundesliga - sind in diesem Sommer Wechsel bis zum 1. September, dem sogenannten Deadline Day, möglich.

Eine Ausnahme bildet die türkische Süper Lig. Dort können neue Spieler bis zum 8. September verpflichtet werden.

Transfers Sommer 2023: Bis wann darf man in den europäischen Topligen wechseln?