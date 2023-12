Transferhammer im Winter? Serhou Guirassy vom VfB Stuttgart hat sich angeblich für englischen Topklub entschieden

Serhou Guirassy hat sich wohl für einen Verein entschieden, falls er den VfB Stuttgart im Winter verlässt.

WAS IST PASSIERT? Serhou Guirassy könnte den VfB Stuttgart im Winter verlassen. Laut der englischen Boulevardzeitung Sun soll er sich bereits für einen Verein aus England entschieden haben.

WAS IST DER HINTERGRUND? Demnach bevorzuge der Stürmer der Schwaben einen Wechsel zu Newcastle United entschieden haben. Die Magpies werden schon länger mit Guirassy in Verbindung gebracht, auch Manchester United, der AS Roma und AC Milan wurde zuletzt Interesse nachgesagt.

Ein Wechsel in die Premier League galt jedoch am wahrscheinlichsten. Glaubt man der Sun, würde Newcastle das Tauziehen mit den Red Devils also gewinnen. Das wird in dem Bericht mit dem angeblichen Interesse von Manchester an Youssef En-Nesyri vom FC Sevilla untermauert, der nun als Favorit bei der Stürmersuche von Trainer Erik ten Hag gilt.

WIE GEHT ES WEITER? Der VfB Stuttgart sucht derweil schon nach einem Ersatz für den 27-Jährigen. Sky berichtete zuletzt von einem Interesse an Simon Banza von Sporting Braga.

Guirassy besitzt am Neckar zwar noch einen Vertrag bis 2026, kann den Verein aber aufgrund einer Ausstiegsklausel für kolportierte 17,5 Millionen Euro verlassen.

Nächstes Spiel Vereins-Freundschaftsspiele VFB SGF Spielvorschau

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

(C)Getty Images

Getty Images

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: In der laufenden Spielzeit erzielte Guirassy bereits 17 Tore in der Bundesliga, obwohl er zwischenzeitlich mit einer Verletzung gefehlt hatte. Nur Harry Kane vom FC Bayern München traf mit 21 Treffern häufiger.