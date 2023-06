Die Wechselperiode in der Bundesliga steht an. Von wann bis wann ist das Transferfenster für 2023/24 offen?

Mit dem Champions-League-Finale zwischen Manchester City und Inter Mailand (1:0) endete die Saison 2022/23 im europäischen Vereinsfußball. Während einige Akteure noch mit der Nationalmannschaft unterwegs waren, genoss ein Großteil der Spieler bereits die verdiente Sommerpause. Langsam, aber sicher startet bei den Bundesligisten nun wieder die Vorbereitung auf die bevorstehende Spielzeit 2023/24.

So beginnt der FC Bayern München beispielsweise mit den Leistungstests am 13. Juli. Vom 15. bis 20. Juli steht dann ein Trainingslager am Tegernsee an, ehe es am 24. Juli auf die "Audi Summer Tour" durch Asien geht. Dann werden auch schon die Neuzugänge Raphaël Guerreiro und Konrad Laimer mit an Bord sein, deren Verpflichtungen der FCB schon vor dem offiziellen Start des Transferfensters kommuniziert hat. Aber wann genau beginnt eigentlich die Wechselperiode in der Bundesliga für die Saison 2023/24 und wann ist sie zu Ende?

Von wann bis wann ist das Transferfenster in der Bundesliga für 2023/24 offen? GOAL klärt nachfolgend auf.

Transferfenster in der Bundesliga 2023/24: Wann startet die Saison?

Wettbewerb: Bundesliga, 61. Spielzeit

Startdatum: 18. August 2023

Enddatum: 24. Mai 2024

Titelverteidiger: FC Bayern München

Von wann bis wann ist das Transferfenster in der Bundesliga für 2023/24 offen? Startdatum der Wechselperiode

Naturgemäß stehen vor allem in der Sommerpause größere Umbrüche bei den Bundesligisten an. Wie schon der FC Bayern haben auch weitere Klubs bereits Zu- und Abgänge vermeldet, registriert werden können diese aber noch nicht.

GOAL

Das geht in der Bundesliga erst ab dem 1. Juli 2023. Dann startet das Sommer-Transferfenster offiziell.

Von wann bis wann ist das Transferfenster in der Bundesliga für 2023/24 offen? Schließung im September

In der der höchsten deutschen Spielklasse haben die Vereine exakt zwei Monate Zeit, um Transfers zu tätigen.

Am 1. September, dem Deadline Day, müssen um 18.00 Uhr alle Unterlagen bei der DFL eingegangen sein. Dann endet das Sommer-Transferfenster 2023/24.

Von wann bis wann ist das Transferfenster in der Bundesliga für 2023/24 offen? Wechselperiode im Winter

Weitere Transfers sind dann erst wieder in der Winterpause erlaubt. Dann ist bekanntlich das zweite Transferfenster für einen Monat geöffnet.

Vom 1. Januar 2024 bis zum 1. Februar 2024 haben die Vereine die Möglichkeit, mit Neuverpflichtungen auf Verletzungen zu reagieren, unzufriedene Spieler abzugeben oder einfach den Kader zu verstärken.

Von wann bis wann ist das Transferfenster in der Bundesliga für 2023/24 offen? Bereits fixe Wechsel

Neben Laimer und Guerreiro stehen bereits diverse weitere Bundesliga-Transfers fest. Die Tabelle gibt Euch einen kleinen Überblick.