Transferdoppelschlag? Real Madrid will offenbar zwei Chelsea-Stars

Real Madrid zeigt offenbar Interesse an zwei Stars des FC Chelsea. Reece James und Kai Havertz stehen auf der Liste beim spanischen Rekordmeister.

WAS IST PASSIERT? Real Madrid hatte sich in der jüngeren Vergangenheit auf dem Transfermarkt zurückgehalten und könnte laut einem Bericht der spanischen as im Sommer nun gleich zweimal beim FC Chelsea zuschlagen. Objekt der Begierde sind demnach Reece James und Kai Havertz.

WAS IST DER HINTERGRUND? Die Königlichen sind auf der Suche nach einem Rechtsverteidiger, um den Konkurrenzkampf zwischen den mittlerweile etwas in die Jahre gekommenen Dani Carvajal (31) und Lucas Vázquez (31) - Álvaro Odriozola spielt keine Rolle mehr - etwas anzuheizen.

Der 23-jährige James würde da perfekt in das Anforderungsprofil passen, zumal er in Madrid einen guten Ruf genießen soll. Und obwohl Chelsea dringend Spieler abgeben muss, dürfte eine Verpflichtung kein einfaches Unterfangen werden - James steht in London noch bis 2028 unter Vertrag.

Ähnlich sieht es bei Havertz aus, wo die Königlichen auch schon vor seinem Wechsel nach London Interesse zeigten.

WIE GEHT ES WEITER? Während Havertz allerdings zuletzt über einen möglichen Wechsel zum FC Bayern München sprach, haben die Königlichen gemäß des Berichts für James einige Alternativen auf der Liste: João Cancelo (28/FC Bayern), Juan Foyth (25/FC Villarreal) und Davide Calabria (26/AC Mailand).