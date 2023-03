FC Chelsea muss nach enormem Verlust wohl Stars verkaufen

Trotz finanziell schwieriger Zeiten war Chelsea zuletzt auf dem Transfermarkt schwer aktiv. Im Sommer muss daher wohl viel verkauft werden.

WAS IST PASSIERT? Nach einem Verlust in Höhe von knapp 138 Millionen Euro im Jahresabschluss für die Saison 2021/22 muss der FC Chelsea im kommenden Sommer wohl einige namhafte Spieler verkaufen, um die Regeln des Financial Fair Play einhalten zu können. Das berichtet die Times.

WAS IST DER HINTERGRUND? Unter anderem die beiden Mittelfeldspieler Mason Mount und Conor Gallagher sollen wohl für möglichst hohe Ablösesummen abgegeben werden. Auch Christian Pulisic und Mateo Kovacic sollen auf der Streichliste der Blues stehen.

Zuletzt machte Chelsea vor allem mit teuren Einkäufen auf sich aufmerksam, seit vergangenem Sommer haben die Londoner mehr als 680 Millionen Euro für neue Spieler ausgegeben. Hinzu kommt die Ablöse, die man für Trainer Graham Potter an Brighton bezahlte.

Die aktuellen Besitzer um Todd Boehly machen für die finanzielle Misere auch ihren Vorgänger verantwortlich. Die Sanktionen gegen Chelseas früheren Besitzer Roman Abramovich infolge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine wirken sich demnach weiterhin negativ auf die langfristigen Perspektiven des Vereins aus.

WAS WURDE GESAGT? "Der Klub erfuhr Restriktionen in mehreren Bereichen: dem Verkauf von Spieltags- und Dauerkarten, von Merchandise und Event-Buchungen, ebenso wie beim Unterzeichnen von Spieler- und Werbeverträgen mit Sponsoren. All das führte zu außerordentlichen Ausgaben und Einnahme-Ausfällen", heißt es in einem Statement Chelseas. "Darüber hinaus dürften sich einige dieser Beschränkungen auch in den kommenden Jahren auf die Finanzlage auswirken, da sie langfristig den Abschluss neuer vertraglicher Vereinbarungen beeinflussen."

WIE GEHT ES WEITER? Ein wahrscheinliches Verpassen der Champions League in der kommenden Saison würde Chelseas Finanzlage indes weiter verschlechtern. Über die Premier League wird man sich angesichts von elf Punkten Rückstand auf Platz vier wohl nicht mehr für die Königsklasse qualifizieren.

Die einzige Möglichkeit, auch kommende Saison Champions League zu spielen, wäre dann der Gewinn des Henkelpotts in dieser Spielzeit. Noch ist dieser möglich, im Viertelfinale trifft Chelsea auf Real Madrid.