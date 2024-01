Transfer von Jadon Sancho zum BVB könnte wohl doch eine Kaufoption beinhalten

Der Poker um ein Leihgeschäft von Jadon Sancho zu Borussia Dortmund zieht sich weiterhin. Hat der BVB nun doch eine Kaufoption?

WAS IST PASSIERT? Der Poker um die Leihe von Manchester Uniteds Jadon Sancho zu Borussia Dortmund zieht sich weiter hin. Zudem gibt es unterschiedliche Berichte über eine mögliche Kaufoption für den Engländer.

WAS IST DER HINTERGRUND? Nachdem Sancho sowohl am Freitag als auch am Samstag nicht wie geplant im Flieger ins BVB-Trainingslager im spanischen Marbella gesessen hatte, muss Borussia Dortmund weiter auf die Verstärkung warten.

Wie Sky berichtet, ist sich Dortmund mit den Red Devils zwar grundsätzlich einig, doch zu einem finalen Durchbruch ist es noch nicht gekommen.

WIE GEHT ES WEITER? Dem Vernehmen nach fasst das Gesamtvolumen des angepeilten Leihgeschäfts insgesamt 3,5 Millionen Euro. Eine Kaufoption soll es laut Sky und der Bild-Zeitung nicht geben. ManUnited würde darauf spekulieren, dass Sancho seinen stark gesunkenen Marktwert an alter Wirkungsstätte wieder steigern kann und ein Verkauf im Sommer somit deutlich lukrativer wäre.

Englische Medien berichten allerdings das Gegenteil. Die Rede ist von einer Klausel, die dem BVB nach der Saison eine feste Verpflichtung für die Summe von rund 29 Millionen Euro ermöglichen würde.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Der heute 23-Jährige war 2021 für 85 Millionen Euro von Dortmund nach Manchester gewechselt, knüpfte seit seiner Rückkehr auf die Insel nie wirklich an seine Leistungen in der Bundesliga an.

Außerdem bestehe beim Team von Trainer Erik ten Hag keine Eile, da Sancho seit seiner Suspendierung im August ohnehin kein Teil der Mannschaft ist.