Flug am Samstag? BVB einigt sich mit Manchester United wohl bei Transfer von Jadon Sancho

Der Transfer des Offensivspielers zum BVB steht wohl unmittelbar bevor.

WAS IST PASSIERT? Der für den Freitag geplante Privatflug von Manchester nach Marbella, mit dem Jadon Sancho von ManUnited ins Trainingslager des BVB gebracht werden soll, um dort als Neuzugang offiziell vorgestellt zu werden, ist für den Samstag neu angesetzt worden. Das berichten die Ruhr Nachrichten.

WAS IST DER HINTERGRUND? Am Freitag war der Flug noch kurzfristig gestrichen worden. Die Tatsache, dass der Flug wieder auftaucht, wird von dem Blatt als starker Hinweis darauf gewertet, dass sich die beiden Klubs über das Leihgeschäft nun einig sind. Für Sancho geht es demnach um 9.30 Uhr in Manchester los, er wird gegen 13 Uhr in Südspanien erwartet.

Der Engländer schließt sich damit wohl leihweise bis zum Sommer seinem Ex-Verein an, für den er schon zwischen 2017 und 2021 auf dem Platz gestanden hatte.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Bei Manchester United war Sancho aufgrund von Disziplinarverstößen sowie seines Streites mit Trainer Erik ten Hag vom Trainingsbetrieb suspendiert worden. In dieser Saison absolvierte er für die Red Devils deshalb auch lediglich drei Pflichtspiele.