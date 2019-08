Transfer von Dejan Lovren: Die Roma verhandelt mit dem FC Liverpool

Die Roma ist weiter auf der Suche nach einem Nachfolger für Kostas Manolas. Eine heiße Spur führt dabei an die Mersey.

Champions-League-Sieger und der italienische Spitzenklub verhandeln nach Informationen vonund SPOX aktuell wegen eines Transfer von Abwehrspieler Dejan Lovren. Die mögliche Ablöse für den kroatischen Vize-Weltmeister soll bei umgerechnet rund 16 Millionen Euro liegen.

Erlebe Europas Top-Ligen live und auf Abruf auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

Virgil van Dijk, Joe Gomez und Joel Matip ist Lovren in der Liverpooler Innenverteidigung nur noch die Nummer vier und strebt daher einen Abgang in diesem Sommer an und die Aussicht auf einen Transfer nach gefällt dem 30-Jährigen. Die Klubführung hat ihm zudem bereits zugesichert, dass er den Verein bei einem passenden Angebot verlassen darf.

AS Rom: Dejan Lovren oder Shkodran Mustafi?

Um Lovren, der 2014 für mehr als 20 Millionen Euro vom an die Anfield Road gewechselt war, sollen vor einigen Wochen die Serie-A-Rivalen Napoli und AC Mailand ebenfalls geworben haben. Milans Interesse ist dabei noch nicht erloschen.

Die Roma ihrerseits hat laut verschiedener Berichte als Ersatz für den nach Neapel abgewanderten Kostas Manolas auch Skhkodran Mustafi vom FC Arsenal im Visier.